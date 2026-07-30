Accidente en Gran Hermano: una participante sufrió una lesión y debió abandonar el reality

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Por Sitio Andino MuchoShow







Momentos de extrema tensión se vivieron en la casa de Gran Hermano tras el severo accidente que sufrió Cinzia Francischiello. La participante venezolana debió ser derivada de urgencia a una clínica privada por un fuerte golpe en la espalda, situación que obligó a la producción a cortar la transmisión y confirmar su salida definitiva.

¿Cómo fue el accidente de Cinzia y qué dice el parte médico? El hecho ocurrió durante la mañana mientras la jugadora bailaba y se divertía junto a su compañera Sol Abraham en la habitación de las mujeres. En medio de las risas, Cinzia caminó hacia atrás, perdió el equilibrio y cayó de espaldas golpeándose fuertemente contra el suelo. Un grito de dolor encendió las alarmas de la casa y la producción decidió interrumpir de inmediato la señal de 24 horas.

Cinzia y un nuevo accidente #GranHermano #GH #Argentina pic.twitter.com/MyISSiHPP9 — Digital World (@DigitalWorld274) July 30, 2026 Poco después, la jugadora fue atendida por el equipo médico del programa y trasladada en ambulancia para realizarle estudios de alta complejidad. Ante la incertidumbre de los televidentes, la producción emitió un comunicado oficial detallando la situación:

El diagnóstico: Los exámenes médicos determinaron que la participante presentó una leve lesión en sus vértebras.

Los exámenes médicos determinaron que la participante presentó una leve lesión en sus vértebras. Reposo obligatorio: La recuperación requiere de varios días de inmovilización y tranquilidad, algo incompatible con las exigencias del aislamiento.

La recuperación requiere de varios días de inmovilización y tranquilidad, algo incompatible con las exigencias del aislamiento. Salida definitiva: La producción confirmó que Cinzia no regresará a la competencia y queda oficialmente eliminada. "Tras realizarle los estudios pertinentes se comprobó que tiene una leve lesión en sus vértebras. Por tal motivo, Cinzia no podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia", comunicó oficialmente la producción del programa. "Tras realizarle los estudios pertinentes se comprobó que tiene una leve lesión en sus vértebras. Por tal motivo, Cinzia no podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia", comunicó oficialmente la producción del programa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar) Incertidumbre en el reality y el impacto entre los seguidores La noticia cayó como un balde de agua fría entre los concursantes, quienes deberán reorganizar sus estrategias tras perder a una jugadora de forma totalmente imprevista. Hasta el momento, la conducción del ciclo no anunció si ingresará un suplente en reemplazo de la jugadora venezolana o si se modificará la dinámica de las próximas eliminaciones. La inesperada baja reconfigura el mapa de alianzas en la casa más famosa del país, mientras la audiencia aguarda por la evolución médica de la, ahora, exparticipante.