La Joaqui lloró al hablar de Luck Ra y aclaró los motivos de la separación

Recientemente, La Joaqui rompió el silencio y habló por primera vez sobre su separación de Luck Ra . En Luzu TV, la cantante compartió detalles de lo que vivió, expresó el dolor que aún siente y no pudo contener las lágrimas. A continuación, te contamos qué dijo.

Después de confirmar el fin de su relación con Luck Ra mediante un comunicado conjunto, La Joaqui habló públicamente sobre el difícil momento que atraviesa . Lo hizo durante una emisión en Luzu, donde abrió su corazón, recordó distintos momentos de la relación y se emocionó hasta las lágrimas .

Al comenzar su relato, la cantante evocó un gesto muy especial que tuvo con el cordobés mientras estaban en pareja. “ Me separé . Yo una vez me enamoré de una persona que tenía todo y era muy difícil hacerle un regalo especial. Entonces, sentí que el regalo más caro que podía hacerle era una carta de amor ", recordó.

A partir de esa carta, explicó cómo resignificó sus propias palabras en medio de la ruptura. “Y en esta situación en la que no nos era tan fácil entendernos, nuestros idiomas de amor estaban hablando distinto , releí esa carta de amor que escribí y decía que yo lo elegía ver de la manera en la que lo estaba viendo y quererlo como lo quería, incluso si todo, incluso si nada, incluso si un día no me elegía a mí ”.

Luego reflexionó sobre el significado del amor y la libertad de aceptar las decisiones de la otra persona. “Porque el amor es libre y el otro es libre de no elegirte más y eso no lo hace una mala persona“, reafirmó.

Visiblemente conmovida, La Joaqui también recordó los dos años que compartió con Luck Ra y aseguró que fue la relación más importante de su vida. “Yo nunca había vivido un amor así. Yo me enamoré perdidamente. Él sigue siendo totalmente el amor de mi vida y por eso realmente quiero que sea feliz, independientemente de que esa felicidad ya no sea yo. Y lo dejo ir con el mismo amor que lo vi llegar", aseguró entre lágrimas.

Más adelante, aprovechó la entrevista para poner fin a las especulaciones sobre una posible infidelidad y aclaró que la separación no estuvo motivada por terceros. “Me gustaría aclarar que no es culpa de nadie más que... que de nuestras infidencias. Que no hay terceros en discordia. Nunca tuvimos celos. Tuvimos la relación más sana del mundo. Tal vez por eso me cuesta tanto soltarla. Yo nunca había amado así. Yo me quería casar. Yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Y también está bien”, comentó con la voz quebrada.

La artista también dedicó sentidas palabras a quien fue su pareja y destacó el lugar que ocupa en su historia personal. “Y realmente, Facu, independientemente de que hoy tome una decisión que es distinta a la que yo idealizaba... él fue por lejos el mejor novio que he tenido y fue la primera vez que yo experimenté un amor de verdad", remarcó.

En ese mismo sentido, sostuvo que su mirada sobre Luck Ra no cambió a pesar de la separación y explicó que las diferencias entre ambos no modifican lo que siente por él. “Independientemente de las cosas con las que no estoy de acuerdo, o me cuesta más entender, él sigue siendo la misma persona de la que estaba enamorada antes de que él decidiera seguir su camino sin mí”.

Para cerrar, dejó una de las reflexiones más profundas de la entrevista al explicar cómo entiende el amor y por qué decidió aceptar el final de la relación. “Yo nunca entendí con él qué era amor de verdad, porque yo nunca lo amé a él para que me ame de vuelta. Yo lo amé a él para que se sienta amado. Entonces, quiero que se vaya sintiéndose igual de amado que como lo amé desde la primera cita“, cerró.