La Joaqui y Luck Ra confirmaron su separación: “Está siendo un duelo muy difícil”

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Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) ¿Por qué se separaron La Joaqui y Luck Ra? Lejos de guardar silencio ante la ola de rumores que circulaban en los medios de espectáculos, la referente del RKT fue la encargada de publicar un mensaje aclaratorio en sus historias de Instagram, el cual minutos después fue replicado de forma idéntica por el cantante cordobés. En el escrito, buscaron desmentir de forma categórica las versiones que hablaban de conflictos o faltas de respeto en la pareja.

La artista se encargó de remarcar que el afecto sigue intacto y que la decisión responde puramente a proyectos de vida divergentes:"Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin. Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares", comienza diciendo el comunicado. Y luego aclara que se trató de “deseos de un futuro y etapas distintas. Por todo lo compartido durante este tiempo nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar".

Redes borradas y un especial pedido a la prensa A la par de la publicación del texto oficial, ambos tomaron la drástica decisión de dejar de seguirse en sus perfiles de Instagram y eliminaron del feed la totalidad de las postales que retrataban sus viajes y momentos compartidos.

En el tramo final de la carta pública, la cantante —quien se encuentra de vacaciones en Costa Rica con sus dos hijas— hizo una solicitud explícita dirigida a los portales y programas de televisión: “Está siendo un duelo difícil para ambos y queremos pedirles piedad mediática para poder transitarlo con el menor dolor posible”. El amor entre La Joaqui y Luck Ra que comenzó en el 2024, llegó a su fin La artista aclaró expresamente que el cantante mantuvo siempre un amor muy grande hacia sus hijas, alejando sospechas sobre roces internos. Ahora, ambos continuarán enfocados en sus compromisos laborales y producciones musicales de manera independiente.