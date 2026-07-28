A Susana Giménez se le escapó el dato que Tini y De Paul querían guardar bajo llave

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Por Juan Pablo Strappazzon







Durante la emisión de Por el mundo mundial, Susana Giménez sorprendió al revelar, sin querer, la posible fecha del casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. En esta nota, te contamos en detalle qué dijo la diva de la televisión.

Susana Giménez sorprendió al hablar de la supuesta boda de Tini y Rodrigo De Paul Mientras recorrían la ciudad en auto y conversaban sobre distintos temas durante Por el mundo mundial, Marley y Susana Giménez terminaron hablando de la relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. En ese contexto, la conductora dejó escapar un dato que rápidamente llamó la atención.

“Nos encontramos con los papás de De Paul el otro día. Estaban con los dos hijos de él en un restaurante. Ahora está reenamorado de Tini”, comentó Marley. Sin dudarlo, Susana respondió: “Están muy... Se casan ahora, el 19 de diciembre. Hacen muy linda pareja”.

La fecha mencionada por la conductora coincide con la que distintos periodistas habían señalado en las últimas semanas como la posible elegida para la boda. El comentario no tardó en viralizarse en las redes sociales: mientras algunos usuarios cuestionaron que revelara esa información, otros consideraron que simplemente se trató de un desliz involuntario.