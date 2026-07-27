De qué murió el hermano de Nicolás Cabré y el desgarrador mensaje del actor

Nicolás Cabré atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras confirmarse la muerte de su hermano mayor, Duilio, de 47 años. El actor eligió sus redes sociales para despedirlo con un mensaje íntimo y sincero, rompiendo con el habitual hermetismo con el que siempre resguardó a su familia y su entorno cercano.

A través de sus redes sociales, Cabré compartió una foto junto a Duilio para despedirlo. Alejado por completo de la exposición mediática y del mundo del espectáculo, su hermano tenía 47 años y trabajaba como taxista , un oficio que había heredado de su padre, Norberto.

En la publicación, el actor dejó de lado cualquier postura reservada y abrió su corazón: “Fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años . Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste y te lo agradezco de corazón”, escribió. La relación entre ambos siempre fue estrecha, signada por una infancia compartida codo a codo en la que, como contó el propio Nicolás alguna vez, hacían “absolutamente todo juntos”.

A raíz del hecho, la producción de la obra Ni media palabra decidió suspender la función programada para el domingo y reprogramar la gira promocional que el elenco tenía prevista en Uruguay, permitiéndole al actor atravesar este momento junto a sus seres queridos.

Un duro golpe familiar para el reconocido intérprete

La pérdida de Duilio significa un nuevo y duro revés afectivo para el artista en el último tiempo. A la partida de su padre años atrás, se le había sumado el fallecimiento de su madre, Cristina Birckenstaedt, ocurrido a mediados de 2025, golpe que volvió a unir a los hermanos en el duelo privado.

Ante este panorama, la familia decidió resguardar los motivos del deceso en la intimidad, mientras seguidores y figuras del ambiente artístico expresaron sus condolencias hacia el intérprete. "Ahora me toca a mí lamentablemente tener que extrañarte. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar", concluyó el artista en su mensaje final de despedida. El entorno del espectáculo acompaña al protagonista en este difícil trance.