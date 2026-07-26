David Lebón y Pedro Aznar emocionaron a Mendoza con un inolvidable homenaje a Serú Girán

David Lebón y Pedro Aznar volvieron a demostrar por qué son dos de los grandes referentes del rock nacional . Con un Arena Maipú Stadium colmado , los músicos ofrecieron un espectáculo cargado de emoción y nostalgia, repasando las canciones que marcaron la historia de Serú Girán , una de las bandas más influyentes de la música argentina.

El concierto, titulado "Serú Girán por Lebón y Aznar" , era uno de los más esperados de la temporada en Mendoza. La enorme demanda de entradas hizo que la primera función se agotara semanas antes, motivo por el cual se confirmó una nueva presentación para el próximo 12 de noviembre en la provincia.

Durante más de dos horas , el público disfrutó de un recorrido por un repertorio inolvidable interpretado por dos de los integrantes fundamentales de la mítica formación.

La noche comenzó con "Parado en el medio de la vida" , dando inicio a un espectáculo donde la calidad musical, la complicidad entre ambos artistas y la emoción fueron protagonistas.

Con una destacada puesta en escena, acompañada por un cuidado diseño de luces y visuales inspiradas en el universo de Serú Girán, el repertorio continuó con clásicos como "Frecuencia Modulada", "El Mendigo en el Andén" y "Canción de Alicia en el País".

El cariño de David Lebón y Pedro Aznar por Mendoza

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando David Lebón recordó su vínculo con la provincia.

"¿Se acuerdan que yo viví 12 años acá? La pasé muy bien y tengo grandes amigos", expresó, recibiendo una cálida ovación del público mendocino.

A su turno, Pedro Aznar también manifestó el afecto que siente por Mendoza.

"Yo también tengo un cariño enorme por Mendoza. Hace 14 años... ¡te gané! Tengo mi propio vino mendocino y personas muy queridas. Estamos felices de estar hoy acá", comentó entre sonrisas.

Un repertorio repleto de himnos del rock argentino

Acompañados por Federico Arreysegor (teclados y voces), Fernando Cosenza (guitarras), Matías Sabagh (batería) y Fermín Ferraris (teclados), los artistas continuaron el recorrido con canciones como "Perro Andaluz", "Nos Veremos Otra Vez" y "Cinéma Verité".

Uno de los instantes más conmovedores llegó antes de interpretar "Desarma y Sangra" y "Noche de Perros", cuando Aznar destacó que ambas composiciones son dos de las obras más extraordinarias creadas por Charly García.

La emoción volvió a adueñarse del estadio con "Viernes 3 AM", mientras que temas como "Encuentro con el Diablo", "A Cada Hombre, a Cada Mujer" y "Mundo Agradable" fueron coreados por todo el público.

Homenaje a Oscar Moro y festejo de cumpleaños

El espectáculo también tuvo un momento especial para recordar al histórico baterista Oscar Moro, con la interpretación de "¿Cuánto Tiempo Más Llevará?", uno de los pasajes más sentidos del concierto.

Además, David Lebón sorprendió a Pedro Aznar al saludarlo públicamente por su cumpleaños. La platea respondió entonando el tradicional "Feliz Cumpleaños" para el músico, que el pasado 23 de julio celebró 67 años.

Un cierre histórico y una nueva fecha confirmada en Mendoza

La recta final del recital fue una verdadera fiesta. Con "No Llores por Mí, Argentina", el público dejó sus butacas para cantar y celebrar una noche atravesada por la esencia del rock nacional.

El cierre llegó con dos clásicos inolvidables: "Peperina" y "Seminare", que pusieron el broche de oro a un concierto que ya se ubica entre los grandes acontecimientos culturales del año en Mendoza.

Tras el éxito de la presentación, David Lebón y Pedro Aznar volverán a encontrarse con el público mendocino el próximo 12 de noviembre, en una nueva función de un espectáculo que sigue emocionando a distintas generaciones.

Fotos: Valentín Alsina – Gentileza Power Play.