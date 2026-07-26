Billetera virtual o plazo fijo: qué rendimiento ofrece cada alternativa

Bancos y billeteras virtuales actualizaron sus tasas de interés para distintas alternativas de inversión, entre ellas plazos fijos, Fondos Comunes de Inversión (FCI) y cuentas remuneradas.

Las opciones presentan diferencias en sus rendimientos y también en la disponibilidad del dinero.

La Tasa Nominal Anual (TNA) de los rendimientos diarios de las cuentas remuneradas y los FCI quedó de la siguiente manera:

El tope a remunerar o la TNA puede variar según el monto de inversión.

Las cuentas remuneradas generan intereses diarios sobre el dinero depositado, sin necesidad de realizar una inversión. El dinero permanece disponible para ser utilizado, mientras genera un rendimiento que se acredita a fin de mes.

Qué diferencia hay entre un FCI y un plazo fijo

Los Fondos Comunes de Inversión que invierten en instrumentos de renta fija o plazos fijos pueden ofrecer un rendimiento similar al de un plazo fijo, aunque cuentan con una diferencia importante: la liquidez.

La tasa nominal de Banco Nación hoy es de 19%.

A diferencia del plazo fijo tradicional, los FCI que invierten en instrumentos de renta fija o plazos fijos permiten retirar el dinero de manera inmediata dentro del horario bancario o en un plazo de entre 24 y 48 horas, según la composición del fondo.

Las tasas de los principales bancos

Para los clientes que realizan un plazo fijo online en pesos a 30 días, las tasas nominales anuales vigentes en los principales bancos son:

Banco Nación: 19%

Banco Macro: 18,75%

Banco BBVA: 18,25%

Banco Galicia: 17,50%

Banco Credicoop: 17,50%

Banco ICBC: 17,20%

Banco Santander: 16%

Banco Patagonia: 16%

El plazo fijo tradicional tiene un tiempo mínimo de 30 días. Si se constituye por un período mayor, los fondos pueden retirarse una vez cumplido el plazo establecido.