El euro cambiará de imagen: estas son las propuestas finalistas

El Banco Central Europeo (BCE) presentó los diez diseños finalistas para la próxima serie de billetes de euro y abrió una consulta pública para que los ciudadanos expresen cuáles son sus propuestas favoritas.

Los modelos están organizados en torno a dos grandes temáticas: “Cultura europea” y “Ríos y aves” . La primera incorpora personalidades destacadas de la historia, el arte y la ciencia, mientras que la segunda pone el foco en la biodiversidad, los paisajes fluviales y las instituciones de la Unión Europea.

La encuesta permanecerá disponible hasta el 21 de septiembre de 2026 a través del sitio oficial del BCE. Puede participar cualquier persona, independientemente de su edad, nacionalidad o lugar de residencia, y el formulario está disponible en los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea.

Los modelos seleccionados surgieron de un concurso abierto a diseñadores gráficos residentes en la Unión Europea. El BCE recibió más de 1.200 postulaciones , de las cuales eligió a 25 diseñadores para avanzar a la etapa creativa. Posteriormente, un jurado independiente integrado por 21 especialistas evaluó las propuestas y seleccionó los diez proyectos finalistas.

Los diseños, identificados con las letras de la A a la J, presentan diferentes tratamientos gráficos de las dos temáticas elegidas. Algunas propuestas tienen una estética moderna y minimalista, mientras que otras utilizan composiciones más tradicionales, ilustrativas o experimentales.

Las opiniones recogidas mediante la consulta pública serán analizadas junto con una encuesta representativa realizada por una empresa independiente, las conclusiones del jurado y una evaluación técnica. El Consejo de Gobierno del BCE prevé seleccionar la propuesta definitiva hacia finales de 2026.

Las figuras de la cultura y la ciencia que podrían aparecer

Una de las dos temáticas finalistas se denomina “Cultura europea: espacios culturales compartidos” y busca homenajear a algunas de las figuras más influyentes de la historia del continente.

Los personajes seleccionados para cada denominación del euro son:

Billete de 5 euros: Maria Callas, reconocida soprano nacida en Estados Unidos y de ascendencia griega.

Maria Callas, reconocida soprano nacida en Estados Unidos y de ascendencia griega. Billete de 10 euros: Ludwig van Beethoven, uno de los compositores más importantes de la historia de la música.

Ludwig van Beethoven, uno de los compositores más importantes de la historia de la música. Billete de 20 euros: Marie Curie, científica pionera en el estudio de la radiactividad y ganadora de dos premios Nobel.

Marie Curie, científica pionera en el estudio de la radiactividad y ganadora de dos premios Nobel. Billete de 50 euros: Miguel de Cervantes Saavedra, autor de Don Quijote de la Mancha.

Miguel de Cervantes Saavedra, autor de Don Quijote de la Mancha. Billete de 100 euros: Leonardo da Vinci, referente del Renacimiento italiano.

Leonardo da Vinci, referente del Renacimiento italiano. Billete de 200 euros: Bertha von Suttner, escritora, pacifista austríaca y ganadora del Premio Nobel de la Paz.

En el reverso de los billetes aparecerían diferentes espacios culturales compartidos, como espectáculos callejeros, festivales musicales, escuelas, bibliotecas, museos y plazas públicas.

Aves, ríos y paisajes naturales de Europa

La segunda temática, denominada “Ríos y aves: resiliencia en la diversidad”, destaca la riqueza de los ecosistemas europeos.

Cada denominación presenta una especie de ave vinculada a una etapa o paisaje relacionado con los ríos:

5 euros: un treparriscos en un paisaje de montaña y una naciente de agua.

un treparriscos en un paisaje de montaña y una naciente de agua. 10 euros: un martín pescador junto a una cascada.

un martín pescador junto a una cascada. 20 euros: una colonia de abejarucos en un valle fluvial.

una colonia de abejarucos en un valle fluvial. 50 euros: una cigüeña blanca sobre un río serpenteante.

una cigüeña blanca sobre un río serpenteante. 100 euros: una avoceta en la desembocadura de un río.

una avoceta en la desembocadura de un río. 200 euros: un alcatraz atlántico sobre un paisaje marítimo.

En el reverso se representarían instituciones como el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Consejo Europeo y el Tribunal de Cuentas Europeo.

Cuándo comenzarían a circular los nuevos billetes

El resultado de la encuesta no definirá por sí solo al ganador. El Consejo de Gobierno del BCE tomará la decisión final considerando las opiniones de la ciudadanía, las recomendaciones del jurado y las evaluaciones técnicas de cada propuesta.

Una vez elegido el diseño, comenzará una etapa de desarrollo, pruebas de seguridad y preparación de la producción.

Los nuevos billetes incluirán medidas de seguridad mejoradas, recursos para facilitar su reconocimiento por parte de personas con discapacidad visual y materiales más sostenibles. Los ejemplares actuales conservarán su valor y continuarán circulando junto con la nueva serie.

La emisión no será inmediata. De acuerdo con las proyecciones difundidas por el organismo, las primeras denominaciones de la nueva serie comenzarían a circular a principios de la década de 2030.