El euro cambiará de imagen: estas son las propuestas finalistas

El Banco Central Europeo (BCE) presentó los diez diseños finalistas para la próxima serie de billetes de euro y abrió una consulta pública para que los ciudadanos expresen cuáles son sus propuestas favoritas.
El diseño del euro definitivo será elegido hacia finales de 2026, aunque los nuevos billetes recién comenzarían a circular a principios de la década de 2030.
El Banco Central Europeo (BCE) presentó los diez diseños finalistas para la próxima serie de billetes de euro y abrió una consulta pública para que los ciudadanos expresen cuáles son sus propuestas favoritas.
Los modelos están organizados en torno a dos grandes temáticas: “Cultura europea” y “Ríos y aves”. La primera incorpora personalidades destacadas de la historia, el arte y la ciencia, mientras que la segunda pone el foco en la biodiversidad, los paisajes fluviales y las instituciones de la Unión Europea.
La encuesta permanecerá disponible hasta el 21 de septiembre de 2026 a través del sitio oficial del BCE. Puede participar cualquier persona, independientemente de su edad, nacionalidad o lugar de residencia, y el formulario está disponible en los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea.
Los modelos seleccionados surgieron de un concurso abierto a diseñadores gráficos residentes en la Unión Europea. El BCE recibió más de 1.200 postulaciones, de las cuales eligió a 25 diseñadores para avanzar a la etapa creativa. Posteriormente, un jurado independiente integrado por 21 especialistas evaluó las propuestas y seleccionó los diez proyectos finalistas.
Los diseños, identificados con las letras de la A a la J, presentan diferentes tratamientos gráficos de las dos temáticas elegidas. Algunas propuestas tienen una estética moderna y minimalista, mientras que otras utilizan composiciones más tradicionales, ilustrativas o experimentales.
Las opiniones recogidas mediante la consulta pública serán analizadas junto con una encuesta representativa realizada por una empresa independiente, las conclusiones del jurado y una evaluación técnica. El Consejo de Gobierno del BCE prevé seleccionar la propuesta definitiva hacia finales de 2026.
Una de las dos temáticas finalistas se denomina “Cultura europea: espacios culturales compartidos” y busca homenajear a algunas de las figuras más influyentes de la historia del continente.
En el reverso de los billetes aparecerían diferentes espacios culturales compartidos, como espectáculos callejeros, festivales musicales, escuelas, bibliotecas, museos y plazas públicas.
La segunda temática, denominada “Ríos y aves: resiliencia en la diversidad”, destaca la riqueza de los ecosistemas europeos.
Cada denominación presenta una especie de ave vinculada a una etapa o paisaje relacionado con los ríos:
En el reverso se representarían instituciones como el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Consejo Europeo y el Tribunal de Cuentas Europeo.
El resultado de la encuesta no definirá por sí solo al ganador. El Consejo de Gobierno del BCE tomará la decisión final considerando las opiniones de la ciudadanía, las recomendaciones del jurado y las evaluaciones técnicas de cada propuesta.
Una vez elegido el diseño, comenzará una etapa de desarrollo, pruebas de seguridad y preparación de la producción.
Los nuevos billetes incluirán medidas de seguridad mejoradas, recursos para facilitar su reconocimiento por parte de personas con discapacidad visual y materiales más sostenibles. Los ejemplares actuales conservarán su valor y continuarán circulando junto con la nueva serie.
La emisión no será inmediata. De acuerdo con las proyecciones difundidas por el organismo, las primeras denominaciones de la nueva serie comenzarían a circular a principios de la década de 2030.