Empleados de comercio acordaron un aumento del 5,7% y un bono de $50.000

Los empleados de comercio tendrán un incremento salarial del 5,7% , que se aplicará en tres tramos entre julio y septiembre de 2026. El acuerdo también contempla el pago de una asignación extraordinaria de $50.000 , distribuida entre los salarios de julio y agosto.

La revisión paritaria fue suscripta por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

El incremento se calculará sobre las escalas salariales básicas del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 correspondientes a junio de 2026 , incluyendo las sumas no remunerativas vigentes en ese momento.

La suba tendrá carácter remunerativo y no acumulativo y se distribuirá de la siguiente manera:

Julio de 2026: aumento del 1,9%.

aumento del 1,9%. Agosto de 2026: aumento del 1,9%.

aumento del 1,9%. Septiembre de 2026: aumento del 1,9%.

De esta manera, en septiembre se completará el 5,7% acordado. Al tratarse de un incremento porcentual, el monto nominal que recibirá cada trabajador dependerá de su categoría, salario básico, antigüedad y adicionales.

Empleados de comercio cobrarán un bono de $50.000

Además del aumento salarial, las partes acordaron una asignación extraordinaria, no remunerativa, no acumulativa y por única vez de $50.000.

El monto será abonado en dos cuotas:

$25.000 junto con el sueldo de julio de 2026.

$25.000 junto con el sueldo de agosto de 2026.

Este refuerzo será igual para todas las categorías comprendidas en el convenio mercantil.

Qué pasará con la suma no remunerativa de $120.000

El acuerdo también prorrogó la incorporación a los salarios básicos de una suma fija no remunerativa de $120.000 que ya se encontraba vigente.

Esto significa que no se trata de seis nuevos pagos de $20.000, sino de una incorporación gradual de esos $120.000 a las escalas salariales convencionales.

El esquema será el siguiente:

Diciembre de 2026: se incorporarán $20.000 al básico.

se incorporarán $20.000 al básico. Enero de 2027: se incorporarán otros $20.000.

se incorporarán otros $20.000. Febrero de 2027: se sumarán $20.000.

se sumarán $20.000. Marzo de 2027: se incorporarán $20.000.

se incorporarán $20.000. Abril de 2027: se agregarán otros $20.000.

se agregarán otros $20.000. Mayo de 2027: se incorporarán los últimos $20.000.

Las sumas que todavía no hayan sido incorporadas continuarán liquidándose de acuerdo con las condiciones establecidas en el acuerdo salarial firmado el 26 de marzo de 2026.

Cuándo volverán a reunirse las partes

El entendimiento tiene vigencia desde el 1 de julio de 2026. Los representantes sindicales y empresariales acordaron volver a reunirse en octubre para analizar la evolución de las variables económicas y evaluar una nueva revisión salarial.