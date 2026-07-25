25 de julio de 2026
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Sitio Andino
Comercio

Empleados de comercio acordaron un aumento del 5,7% y un bono de $50.000

Los trabajadores de comercio recibirán $25.000 con el salario de julio y otros $25.000 con el de agosto. Las partes volverán a reunirse en octubre.

Incremento salarial para los empleados de comercio.

Incremento salarial para los empleados de comercio.

Por Sitio Andino Economía

Los empleados de comercio tendrán un incremento salarial del 5,7%, que se aplicará en tres tramos entre julio y septiembre de 2026. El acuerdo también contempla el pago de una asignación extraordinaria de $50.000, distribuida entre los salarios de julio y agosto.

La revisión paritaria fue suscripta por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

Cómo se aplicará el aumento del 5,7%

El incremento se calculará sobre las escalas salariales básicas del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 correspondientes a junio de 2026, incluyendo las sumas no remunerativas vigentes en ese momento.

La suba tendrá carácter remunerativo y no acumulativo y se distribuirá de la siguiente manera:

  • Julio de 2026: aumento del 1,9%.
  • Agosto de 2026: aumento del 1,9%.
  • Septiembre de 2026: aumento del 1,9%.

De esta manera, en septiembre se completará el 5,7% acordado. Al tratarse de un incremento porcentual, el monto nominal que recibirá cada trabajador dependerá de su categoría, salario básico, antigüedad y adicionales.

Empleados de comercio cobrarán un bono de $50.000

Además del aumento salarial, las partes acordaron una asignación extraordinaria, no remunerativa, no acumulativa y por única vez de $50.000.

El monto será abonado en dos cuotas:

  • $25.000 junto con el sueldo de julio de 2026.
  • $25.000 junto con el sueldo de agosto de 2026.

Este refuerzo será igual para todas las categorías comprendidas en el convenio mercantil.

Qué pasará con la suma no remunerativa de $120.000

El acuerdo también prorrogó la incorporación a los salarios básicos de una suma fija no remunerativa de $120.000 que ya se encontraba vigente.

Esto significa que no se trata de seis nuevos pagos de $20.000, sino de una incorporación gradual de esos $120.000 a las escalas salariales convencionales.

El esquema será el siguiente:

  • Diciembre de 2026: se incorporarán $20.000 al básico.
  • Enero de 2027: se incorporarán otros $20.000.
  • Febrero de 2027: se sumarán $20.000.
  • Marzo de 2027: se incorporarán $20.000.
  • Abril de 2027: se agregarán otros $20.000.
  • Mayo de 2027: se incorporarán los últimos $20.000.

Las sumas que todavía no hayan sido incorporadas continuarán liquidándose de acuerdo con las condiciones establecidas en el acuerdo salarial firmado el 26 de marzo de 2026.

Cuándo volverán a reunirse las partes

El entendimiento tiene vigencia desde el 1 de julio de 2026. Los representantes sindicales y empresariales acordaron volver a reunirse en octubre para analizar la evolución de las variables económicas y evaluar una nueva revisión salarial.

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