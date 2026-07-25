Feriado por el Santo Patrono Santiago: cómo funcionarán el transporte público y el comercio en Mendoza

La jornada de este sábado tendrá una dinámica especial para la provincia de Mendoza por la celebración del Día del Santo Patrono Santiago Apóstol , una festividad religiosa que representa para la provincia una tradición vinculada a la protección frente a los temblores.

Más allá de los actos y celebraciones, el feriado provincial del 25 de julio modificará el funcionamiento del transporte público de pasajeros y la actividad del comercio en el centro mendocino .

Como cada año, Mendoza honrará al Santo Patrono Santiago con celebraciones litúrgicas, espectáculos artísticos y espacios de encuentro al aire libre, especialmente en la Capital .

Sin embargo, quienes necesiten movilizarse para trabajar o ir de compras deberán tener en cuenta que el sábado será un feriado provincial inamovible. Por ese motivo, los servicios de transporte urbano, de media y larga distancia funcionarán con frecuencias similares a las de un domingo , por lo que habrá una menor cantidad de unidades en circulación en comparación con un día hábil.

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Ante este escenario, se recomienda planificar los traslados con anticipación y consultar los horarios actualizados a través de la aplicación de Mendotran.

Otro de los sectores alcanzados por la jornada será el comercio. Según un relevamiento de la Específica de Comercio de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria (CCIA), el 61 % de los locales abrirá durante todo el día. En tanto, un 26 % atenderá únicamente por la mañana y un 13 % permanecerá cerrado durante toda la jornada.

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Por su parte, el Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) recordó que, durante el feriado provincial, los trabajadores del sector tienen la opción de asistir o no a su lugar de trabajo. En caso de que el empleador disponga la prestación de tareas, el empleado deberá percibir la remuneración correspondiente al feriado, conforme a la normativa laboral vigente.