Un caballo de Tupungato competirá en el Clásico Patrono Santiago el sábado en el Hipódromo de Mendoza

Este sábado 25 de julio se disputará el Clásico Patrono Santiago en el Hipódromo de Mendoza , una de las competencias más destacadas del calendario hípico provincial.

La carrera reunirá a siete de los caballos más importantes de la región de Cuyo, entre ellos The Gun, ejemplar perteneciente al Stud Don Cristóbal de Tupungato. El caballo será el único representante del Valle de Uco en esta prestigiosa competencia, que convocará a destacados ejemplares de diferentes puntos de la región.