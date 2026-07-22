22 de julio de 2026
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Patrono Santiago

Un caballo de Tupungato competirá en el Clásico Patrono Santiago el sábado en el Hipódromo de Mendoza

El Hipódromo de Mendoza recibirá una nueva edición del Clásico Patrono Santiago, con la participación de un representante de Tupungato.

El Clásico Patrono Santiago se disputará el próximo sábado.

El Clásico Patrono Santiago se disputará el próximo sábado.

La carrera reunirá a siete de los caballos más importantes de la región de Cuyo, entre ellos The Gun, ejemplar perteneciente al Stud Don Cristóbal de Tupungato. El caballo será el único representante del Valle de Uco en esta prestigiosa competencia, que convocará a destacados ejemplares de diferentes puntos de la región.

Diego López del Stud afirmó a Noticiero Andino que The Gun llega, "en óptimas condiciones, viene de ganar tres carreras seguidas y será un ejemplar de respeto en el Clásico mendocino".

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