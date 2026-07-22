Godoy Cruz completó la instalación del Sistema de Alerta Comunitaria en todas las escuelas secundarias

El Municipio de Godoy Cruz completó la instalación del Sistema de Alerta Comunitaria (SAC) en la totalidad de las escuelas secundarias públicas del departamento, consolidando una red de prevención y respuesta ante situaciones de emergencia que busca fortalecer la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

Con esta incorporación, las 15 escuelas secundarias de gestión pública ya cuentan con la herramienta, que se encuentra conectada al Centro de Monitoreo y permite actuar de manera rápida frente a hechos de inseguridad, emergencias sanitarias o incendios.

Además de las centrales instaladas en cada establecimiento, el personal docente puede adherirse a la aplicación del Sistema de Alerta Comunitaria , que incorpora un botón de alerta para reportar situaciones de riesgo en tiempo real.

Entre las escuelas alcanzadas por el programa se encuentran Batalla del Pilar, Ernesto Sabato, Gabriel del Mazo, Mahatma Gandhi, Raúl Scalabrini Ortiz, Victoria Ocampo y Prof. Atilio Anastasi , entre otras.

El intendente Diego Costarelli destacó que la iniciativa forma parte de una estrategia integral de prevención.

"No concebimos la seguridad de manera aislada. Integrar a las escuelas al Sistema de Alerta Comunitaria responde a una visión integral de la gestión: protegemos la infraestructura educativa, respaldamos el esfuerzo de la comunidad escolar y reforzamos la presencia del Estado municipal allí donde es más necesario", afirmó.

Asimismo, sostuvo que los hechos de vandalismo afectan directamente el desarrollo educativo y remarcó la importancia de utilizar la tecnología para prevenir delitos y proteger los establecimientos escolares.

Trabajo conjunto entre el Municipio de Godoy Cruz, la DGE y el Ministerio de Seguridad

La implementación del sistema es resultado de un trabajo articulado entre la Municipalidad de Godoy Cruz, la Dirección General de Escuelas (DGE) y el Ministerio de Seguridad de Mendoza.

Mientras el Municipio aporta las centrales conectadas al Centro de Monitoreo, la DGE instala los sensores que detectan movimientos y permiten activar de inmediato el protocolo de seguridad.

Por su parte, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, destacó que la herramienta brinda mayor tranquilidad a toda la comunidad educativa.

"Está conectada con el 911 y permite activar alertas por emergencias de seguridad, salud o incendios, brindando mayor tranquilidad a quienes forman parte de la escuela", señaló.

El funcionario agregó que el sistema también puede integrar a los vecinos de las inmediaciones, fortaleciendo la prevención mediante una red comunitaria.

Un sistema que ya dio resultados

Desde el Municipio indicaron que el Sistema de Alerta Comunitaria ya permitió evitar hechos de vandalismo y robos en distintos establecimientos educativos gracias a la rápida activación de las alarmas y la intervención coordinada entre el Centro de Monitoreo y las fuerzas de seguridad.

Costarelli explicó que la tecnología permite generar alertas tanto desde las escuelas hacia el barrio como desde los vecinos hacia los establecimientos, fortaleciendo la prevención y la capacidad de respuesta ante situaciones sospechosas.

El plan continuará en escuelas primarias y jardines de Godoy Cruz

Actualmente, 67 escuelas primarias funcionan en Godoy Cruz. De ellas, 28 ya cuentan con centrales con sensores, otras dos están integradas mediante la red comunitaria y 16 establecimientos privados también forman parte del sistema.

Además, el plan avanza en otros niveles educativos. Dos de los nueve jardines maternales ya disponen de centrales con sensores y el resto será incorporado en las próximas etapas. También está prevista la incorporación de las nueve escuelas de nivel inicial y los nueve establecimientos de educación inicial primaria.

De esta manera, el Municipio continuará ampliando la cobertura del Sistema de Alerta Comunitaria como parte de su estrategia Seguridad 360°, basada en la incorporación de tecnología, la prevención y el trabajo conjunto entre vecinos, instituciones educativas y fuerzas de seguridad.