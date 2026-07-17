Godoy Cruz: avanzan las obras de infraestructura en el Jockey Club Mendoza

El intendente de Godoy Cruz Diego Costarelli, junto al subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta, visitaron las instalaciones del Jockey Club Mendoza . La visita del mismo tuvo como objetivo conocer en detalle el avance de las nuevas obras y mejoras de infraestructura que se están ejecutando en el predio.

Fundado en 1945, el Jockey Club cuenta con más de 80 años de trayectoria . De manera tal que, se consolida como mucho más que un espacio destinado a la práctica deportiva: es un emblema indiscutido del municipio, testigo del crecimiento de la zona y un punto de encuentro fundamental para los vecinos.

Durante la recorrida, las autoridades destacaron la importancia de apoyar el desarrollo y la modernización de los clubes de barrio y las instituciones deportivas. Es que, estos espacios cumplen un rol social clave en la contención y el bienestar de los ciudadanos.

“El Jockey Club es un pilar fundamental de nuestra identidad y un espacio de encuentro clave para los vecinos. Apoyar su crecimiento y ver cómo se modernizan sus instalaciones nos llena de orgullo, porque sabemos que invertir en infraestructura deportiva es invertir en inclusión, salud y en el futuro de Godoy Cruz”, indicó Costarelli.

Por su parte, las autoridades coincidieron en la importancia de articular esfuerzos entre la provincia, el municipio y las instituciones intermedias para seguir potenciando el desarrollo deportivo local. De hecho, las obras actuales buscan optimizar las instalaciones para ofrecer un mejor servicio a sus socios. Además, apuntan a adaptar el club a los desafíos actuales, pero respetando su rica historia e identidad en el departamento.

Jockey Club Mendoza: un club en progreso

El Jockey Club está trabajando en la construcción de la cancha de fútbol de salón, un nuevo espacio reglamentario que beneficiará a más de 200 jóvenes. La nueva superficie cuenta con medidas reglamentarias de 24 x 35,5 metros, lo que permitirá que esta disciplina cuente con un espacio propio. Actualmente, los deportistas comparten un playón destinado a otras actividades, por lo que que esta obra dará respuesta a esa necesidad.

Por otra parte, la etapa final de los trabajos contempla el pintado completo de la superficie. Como así también una nueva instalación eléctrica que garantizará la iluminación adecuada para entrenamientos nocturnos seguros.

Finalmente, se aprovechó para visitar el espacio del gimnasio, el sector de las canchas de tenis y otras áreas comunes que están siendo mejoradas constantemente.