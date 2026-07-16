16 de julio de 2026
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Sitio Andino
Policía de Mendoza

La Policía recuperó dos motos robadas y detuvo a cuatro personas en Guaymallén y Godoy Cruz

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de Guaymallén y Godoy Cruz. Como resultado, efectivos policiales también incautaron un machete y un cuchillo.

Patrullajes preventivos de la UAP en distintos puntos del Gran Mendoza

Patrullajes preventivos de la UAP en distintos puntos del Gran Mendoza

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Policiales

La Unidad de Acción Preventiva (UAP) de la Policía de Mendoza realizó una serie de patrullajes preventivos que permitieron recuperar dos motocicletas con pedido de secuestro y detener a cuatro personas en diferentes procedimientos. Además, secuestraron un machete y un cuchillo en intervenciones realizadas en Guaymallén y Godoy Cruz.

Uno de los procedimientos se desarrolló en el barrio Grilli Sur, en Guaymallén. Los efectivos de la UAP detectaron una motocicleta Honda Wave gris sin dominio colocado, estacionada frente a una vivienda. Tras entrevistar a la conductora y verificar la numeración del cuadro, los policías constataron que la motocicleta registraba un pedido de secuestro vigente por robo simple. El rodado fue secuestrado y la mujer quedó a disposición de la Oficina Fiscal N.º 1.

En otro operativo, realizado sobre calle Corrientes, en Godoy Cruz, el personal policial verificó una motocicleta abandonada en la vía pública. Se trataba de una Corven Triax roja y negra, que también presentaba un pedido judicial vigente, por lo que fue secuestrada.

Los efectivos de la UAP detectaron una motocicleta Honda Wave gris sin dominio colocado.

Los efectivos de la UAP detectaron una motocicleta Honda Wave gris sin dominio colocado.

Detuvieron a un hombre tras una denuncia por violencia de género

Durante otro patrullaje preventivo en Godoy Cruz, una mujer pidió auxilio a los efectivos y denunció haber sido agredida por su pareja.

Los uniformados comprobaron que la víctima presentaba lesiones visibles y, con la información aportada, se dirigieron al barrio La Estanzuela, donde localizaron y aprehendieron al sospechoso.

Posteriormente, durante un rastrillaje en la zona, los policías encontraron y secuestraron un cuchillo que había sido descartado en el interior de una acequia. El hombre quedó a disposición de la Justicia.

Secuestraron un machete y aprehendieron a un hombre

Otro de los procedimientos tuvo lugar en la intersección de Salvador Civit y Los Aguaribayes, en Godoy Cruz, donde los efectivos observaron a un hombre que caminaba por la vía pública portando un machete.

Al intentar identificarlo, el individuo reaccionó con ademanes intimidatorios hacia el personal policial.

Al intentar identificarlo, el individuo reaccionó con ademanes intimidatorios hacia el personal policial.

Al intentar identificarlo, el individuo reaccionó con ademanes intimidatorios hacia el personal policial, por lo que fue reducido, aprehendido y trasladado a sede judicial. Además, los efectivos secuestraron el arma blanca.

Aprehendieron a un sospechoso por el robo de elementos de un camión

El último operativo se desarrolló en la intersección de Tiburcio Benegas y Corredor, también en Godoy Cruz, luego de un llamado al 911 que alertó sobre un hombre que presuntamente estaba sustrayendo elementos de un camión.

Al arribar al lugar, los policías interceptaron al sospechoso, quien fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

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