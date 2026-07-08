8 de julio de 2026
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Sitio Andino
Rescate

Rescataron a un hombre que se arrojó al canal Cacique Guaymallén en solo siete minutos

Un hombre atravesaba una crisis y se arrojó al canal Cacique Guaymallén. La rápida intervención de distintas unidades permitió rescartarlo con vida en un tiempo récord.

Tras el rescate, la víctima recibió asistencia médica en el lugar.

Tras el rescate, la víctima recibió asistencia médica en el lugar.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Un hombre fue rescatado con vida este miércoles luego de arrojarse al canal Cacique Guaymallén en medio de una crisis. El operativo, encabezado por efectivos de la Policía de Mendoza, se desarrolló en apenas siete minutos y permitió rescatar a la víctima gracias a la rápida intervención y al trabajo coordinado de distintas unidades especializadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 12.58 en la intersección de avenida Gobernador Ricardo Videla y Alberdi, donde personal de la Comisaría Cuarta detectó la presencia de un hombre que amenazaba con lanzarse al cauce. Ante la situación, solicitaron el apoyo de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE).

Negociación y despliegue de unidades especializadas

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el hombre atravesaba una evidente crisis. Según informaron fuentes policiales, se negaba a dialogar y advertía que, si alguien intentaba acercarse, se arrojaría al agua.

El hecho ocurrió alrededor de las 12.58 en la intersección de avenida Gobernador Ricardo Videla y Alberdi.

El hecho ocurrió alrededor de las 12.58 en la intersección de avenida Gobernador Ricardo Videla y Alberdi.

Frente a ese escenario, se desplegó un amplio operativo del que participaron efectivos de las FOE, Bomberos del Cuartel Central, la Unidad VANT, el Grupo Especial de Seguridad (GES) y un negociador del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS).

Mientras el negociador intentaba establecer contacto para persuadir al hombre, Bomberos y personal del GES preparaban el dispositivo de rescate mediante cuerdas y anclajes. En paralelo, un dron de la Unidad VANT sobrevoló la zona y colaboró con las tareas de contención utilizando un megáfono.

El hombre se arrojó al canal y fue rescatado metros más adelante

Pese a los esfuerzos por evitar el desenlace, el hombre se lanzó repentinamente al canal. Debido al importante caudal de agua y a las bajas temperaturas, efectivos del GES ingresaron de inmediato al cauce y, junto a Bomberos, lograron alcanzarlo pocos metros más adelante para ponerlo a salvo.

Un dron de la Unidad VANT sobrevoló la zona y colaboró con las tareas de contención utilizando un megáfono.

Un dron de la Unidad VANT sobrevoló la zona y colaboró con las tareas de contención utilizando un megáfono.

Tras el rescate, la víctima recibió asistencia médica en el lugar. De acuerdo con la información oficial, el procedimiento finalizó a las 13.05, apenas siete minutos después de iniciada la emergencia. La planificación previa, las tareas de negociación y la coordinación entre las distintas áreas especializadas de la Policía de Mendoza fueron determinantes para preservar la vida del hombre en una intervención de alta complejidad.

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