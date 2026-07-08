8 de julio de 2026
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Sitio Andino
ARA San Juan

Condenaron a un excapitán por el hundimiento de ARA San Juan y tres exmilitares fueron absueltos

El excapitán de navío Claudio Villamide fue condenado a tres años de prisión por el hundimiento del ARA San Juan. Los familiares de las víctimas anticiparon que apelarán a la sentencia.

La sentencia fue dictada luego de un debate oral que se prolongó durante más de cuatro meses

La sentencia fue dictada luego de un debate oral que se prolongó durante más de cuatro meses

Por Sitio Andino Policiales

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dio a conocer este miércoles la sentencia en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017. El excapitán de navío Claudio Villamide fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el delito de estrago culposo. Al tratarse de una pena de ejecución condicional, no deberá cumplir prisión efectiva.

En cambio, el excontralmirante Luis López Mazzeo, el excapitán de navío Héctor Alonso y el excapitán de fragata Hugo Correa fueron absueltos de los cargos que enfrentaban, entre ellos incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo.

Un juicio que se extendió durante más de cuatro meses

La sentencia fue dictada luego de un debate oral que se prolongó durante más de cuatro meses y comprendió 30 audiencias realizadas en la ciudad de Río Gallegos. Allí, el tribunal analizó las responsabilidades penales vinculadas con la planificación, el mantenimiento y las condiciones operativas del submarino.

Las letradas también confirmaron que apelarán la sentencia una vez que se conozcan los fundamentos del fallo.

Las letradas también confirmaron que apelarán la sentencia una vez que se conozcan los fundamentos del fallo.

Durante el proceso, tanto la Fiscalía como las querellas que representaron a los familiares de las víctimas sostuvieron que la tragedia era previsible, al considerar que el estado operativo de la embarcación presentaba serias deficiencias.

La reacción de las querellas de los familiares

Tras conocerse el fallo, las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, representantes de familiares de los 44 tripulantes fallecidos, afirmaron en declaraciones con Noticias Argentinas que "es la primera vez en la historia argentina" que un jefe naval recibe una condena penal "por la muerte de su propia tripulación en tiempos de paz".

Durante casi nueve años, la explicación oficial fue que el mar es riesgoso y los accidentes ocurren. Hoy la Justicia dijo lo contrario: no fue el mar el que hundió el submarino, fueron decisiones y omisiones humanas Durante casi nueve años, la explicación oficial fue que el mar es riesgoso y los accidentes ocurren. Hoy la Justicia dijo lo contrario: no fue el mar el que hundió el submarino, fueron decisiones y omisiones humanas

Las letradas también confirmaron que apelarán la sentencia una vez que se conozcan los fundamentos del fallo, previstos para el 21 de agosto de 2026. La impugnación alcanzará tanto las absoluciones como el monto de la pena impuesta a Villamide.

"Hoy se mezclan dos sentimientos: la impotencia ante las absoluciones y la certeza de haber logrado algo que hace ocho años y ocho meses parecía imposible. Haber llegado hasta acá, contra una fuerza armada poderosa, siendo un puñado de familiares sin padrinos políticos ni recursos, ya es, en sí mismo, una victoria. Se ganó una batalla contra la impunidad. Quedan otras por dar", concluyeron.

El hundimiento del ARA San Juan

El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras navegaba en aguas del Atlántico Sur, provocando la muerte de sus 44 tripulantes.

El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras navegaba en aguas del Atlántico Sur.

El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras navegaba en aguas del Atlántico Sur.

La investigación determinó que, antes de perder contacto, el submarino había reportado un ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación hacia el tanque de baterías, situación que provocó un cortocircuito y un principio de incendio.

Horas después de la última comunicación con la nave, organismos especializados detectaron un ruido compatible con una implosión, y posteriormente se confirmó que el submarino colapsó debido a la presión ejercida por el agua tras descender sin control.

Tras la desaparición del submarino se desplegó un amplio operativo de búsqueda con participación de fuerzas nacionales e internacionales. Finalmente, la empresa privada Ocean Infinity localizó los restos del ARA San Juan el 17 de noviembre de 2018, casi un año después del naufragio, a 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur.

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