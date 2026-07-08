Se cumplen 15 años de la desaparición de María Cash y la causa sigue sin respuestas

Qué pasó con María Cash: uno de los caso más complejos de Argentina

Este 8 de julio se cumplen 15 años de la desaparición de María Cash , uno de los casos policiales más conmocionantes y enigmáticos de la historia reciente de la Argentina . A pesar del paso del tiempo, cientos de testimonios, rastrillajes y peritajes realizados durante más de una década y media, el paradero de la joven continúa siendo un misterio y la investigación sigue abierta.

María Cash tenía 29 años , era diseñadora de moda y soñaba con lanzar su propia marca de indumentaria. A comienzos de julio de 2011 emprendió un viaje desde la terminal de Retiro hacia el norte del país con la intención de llegar a Salta , donde además planeaba encontrarse con un amigo, Juan Pablo Dumon .

Durante el recorrido se comunicó con su familia para contarles que se había quedado sin dinero. Según recordó su hermano Máximo Cash , la joven se encontraba angustiada y buscaba la manera de regresar a Buenos Aires.

La investigación permitió reconstruir parte de sus movimientos. En un primer momento descendió de un colectivo en Rosario de la Frontera , luego habría viajado hasta Santiago del Estero y regresado nuevamente a territorio salteño, donde incluso perdió documentación personal.

María Cash tenía 29 años, era diseñadora de moda y soñaba con lanzar su propia marca de indumentaria.

La última vez que María Cash fue vista con vida

El 8 de julio de 2011, una cámara de seguridad registró a María en la rotonda de Torzalito, en General Güemes, Salta. Poco después subió a un camión conducido por Héctor "El Chaqueño" Romero, quien aseguró haberla trasladado hasta la zona de la Difunta Correa, en Palomitas. Desde entonces nunca más se supo de ella.

La investigación también estableció que la joven intentaba regresar a Buenos Aires, aunque no contaba con dinero para comprar un pasaje de micro. Esa situación la llevó a deambular durante varias horas por la Ruta Nacional 9/34, donde fue vista por distintos testigos que describieron a una mujer desorientada.

Con el paso de los años surgieron numerosas hipótesis sobre su destino. Entre ellas, la posibilidad de que hubiera sido víctima de una red de trata de personas, que hubiera sufrido un ataque o incluso que hubiera sido asesinada. Sin embargo, ninguna pudo ser acreditada con pruebas concluyentes.

La investigación y el camionero bajo sospecha

Durante años, Héctor Romero fue señalado como la última persona que tuvo contacto con María Cash. En noviembre de 2024, la Justicia ordenó su detención y fue imputado por el delito de homicidio calificado por alevosía. Para la fiscalía, su situación quedó comprometida debido a las contradicciones detectadas en las distintas versiones que brindó sobre el encuentro que mantuvo con la diseñadora.

Héctor Romero fue señalado como la última persona que tuvo contacto con María Cash.

No obstante, en mayo de 2025, el juez a cargo del expediente resolvió su sobreseimiento al considerar que no existían pruebas suficientes para vincularlo de manera fehaciente con la desaparición. La decisión fue apelada tanto por la fiscalía como por la querella.

En octubre de 2025 se realizó una audiencia para solicitar la nulidad de ese fallo y, finalmente, el 22 de diciembre, la Sala I de la Cámara Federal de Salta revocó el sobreseimiento y ordenó que la investigación continúe hasta esclarecer la hipótesis que actualmente sostiene el Ministerio Público Fiscal.

La causa continúa activa

El expediente volvió a registrar un avance en marzo de 2026, cuando la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso presentado por la defensa de Romero y dejó firme la decisión de continuar con la investigación.

Actualmente, la causa supera las 20 mil fojas y permanece abierta. Mientras continúan las sospechas sobre el camionero, la Justicia analiza nuevas medidas probatorias y pericias que podrían aportar información para esclarecer qué ocurrió con María Cash.

Quince años después de aquella desaparición, el caso sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia criminal argentina. La familia de María mantiene intacto el reclamo de justicia y la esperanza de conocer, algún día, qué ocurrió con la joven diseñadora cuyo destino permanece envuelto en el misterio.