7 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026, en vivo: reviví la victoria de Argentina ante Egipto y el pase a los cuartos de final

La Scaloneta sigue con vida en el complicado Mundial 2026.

La Scaloneta sigue con vida en el complicado Mundial 2026.

La Selección chocó los egipcios por el exigente Mundial 2026 y logró una hazaña tras ir pediendo por dos. Entrá a la nota y mirá los detalles del duelo.

Sitio Andino | Martín Sebastián Colucci
Por Martín Sebastián Colucci

EN VIVO

La Selección argentina afrontó este martes un nuevo desafío en el Mundial 2026 con Egipto por los octavos de final. El encuentro se disputó en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y puso en juego un lugar entre los ocho mejores del certamen.

Hoy, tras una jornada complicada, dio vuelta un partidazo y ganó 3-2

Reviví el minuto a minuto del duelo de la Scaloneta ante Egipto

Final infartante: Argentina lo dio vuelta y está en cuartos

La Selección argentina le ganó 3-2 a Egipto en un partido dramático y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni perdía 2-0, pero reaccionó con carácter y lo ganó sobre el cierre.

Los goles de Egipto fueron de Yasser Ibrahim, de cabeza, y Mostafa Ziko, tras una contra letal. Para Argentina descontó Cristian Romero de cabeza, Lionel Messi empató con una patriada sobre el final y Enzo Fernández, también de cabeza, marcó el 3-2 definitivo en una contra perfecta de la Scaloneta.

Scaloni refuerza la defensa para sostener la ventaja

A pocos minutos del final, Lionel Scaloni realizó dos nuevas modificaciones para cuidar el resultado. Nicolás Otamendi ingresó por Cristian Romero, mientras que Facundo Medina reemplazó a Julián Álvarez.

Con el 3-2 a favor, la Selección argentina apuesta a cerrar el partido y asegurar la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

¡Enzo Fernández completó una remontada inolvidable para Argentina!

Cuando el partido se moría, la Selección argentina encontró el gol de la victoria. Tras una contra letal de la Scaloneta, Enzo Fernández apareció por el segundo palo y, de cabeza, marcó el 3-2 para desatar el delirio en el Mercedes-Benz Stadium.

La Albiceleste dio vuelta un partido que parecía perdido y quedó a segundos de sellar una clasificación épica a los cuartos de final del Mundial 2026, en una reacción cargada de carácter, fútbol y corazón.

¡Messi apareció en el final y Argentina lo empató!

Cuando el partido se moría, Lionel Messi sacó una verdadera patriada, dejó rivales en el camino y definió con toda su jerarquía para marcar el 2-2 y desatar la locura de los miles de hinchas argentinos en Atlanta.

La Selección argentina encontró el empate en el momento más difícil y ahora irá con todo en los minutos finales para intentar completar una remontada épica frente a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

¡Gol del Cuti Romero y Argentina descuenta!

La Selección argentina volvió a meterse en partido a los 35 minutos del segundo tiempo. Cristian "Cuti" Romero ganó de arriba tras un centro al área y metió un cabezazo certero para vencer al arquero de Egipto y poner el 2-1.

La Albiceleste renueva la ilusión en Atlanta y va con todo en busca del empate en los minutos finales de los octavos de final del Mundial 2026.

Scaloni agota otra variante en busca del descuento

A los 25 minutos del segundo tiempo, Lionel Scaloni realizó una nueva modificación en la Selección argentina: Gonzalo Montiel ingresó en reemplazo de Nahuel Molina.

Con el 2-0 a favor de Egipto, la Albiceleste sigue moviendo el banco en busca de una reacción que le permita volver a meterse en el partido.

Pausa de hidratación con Argentina en un momento crítico

A los 24 minutos del segundo tiempo, el partido se detuvo para una nueva pausa de hidratación en Atlanta, justo después del segundo gol de Egipto.

La Selección argentina aprovecha el parate para reordenarse y recibir indicaciones de Lionel Scaloni. La Albiceleste pierde 2-0 y necesita una reacción urgente para seguir con vida en el Mundial 2026.

Gol de Egipto y Argentina queda contra las cuerdas

Egipto golpeó de contraataque y amplió la diferencia a los 22 minutos del segundo tiempo. Haissem Hassan desbordó por la derecha y envió un centro preciso para la definición de Mostafa Ziko, que empujó la pelota al gol para el 2-0.

La Selección argentina está obligada a una reacción inmediata si quiere seguir con vida en los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto africano fue letal en una de las pocas oportunidades que tuvo en el complemento.

Scaloni mueve el banco para buscar la reacción

A los 20 minutos del segundo tiempo, Lionel Scaloni prepara dos cambios en la Selección argentina: ingresan Lautaro Martínez y Nicolás González para darle más peso ofensivo al equipo.

Los que dejan la cancha son Rodrigo De Paul y Nicolás Tagliafico. La Albiceleste necesita respuestas urgentes y el entrenador apuesta por variantes de ataque para intentar llegar al empate ante Egipto.

Egipto llegó al segundo, pero el gol fue anulado

La Selección argentina se salvó a los 13 minutos del segundo tiempo. Ziko definió una contra perfecta y marcó el 2-0 para Egipto, pero el árbitro anuló la conquista por una falta previa en el inicio de la jugada.

El conjunto africano festejó por unos instantes, aunque la revisión terminó dejando sin efecto el tanto. La Albiceleste sigue con vida y continúa perdiendo por la mínima en Atlanta.

Paredes también intentó desde afuera

La Selección argentina no baja la intensidad y sigue buscando el empate. A los 7 minutos del segundo tiempo, Leandro Paredes probó con un remate de media distancia, pero la pelota se fue por encima del travesaño.

El equipo de Lionel Scaloni domina la posesión y juega cerca del área de Egipto, aunque todavía no logra vencer la resistencia del conjunto africano, que sigue arriba en el marcador.

De Paul probó de entrada y respondió Oufa

La Selección argentina salió decidida a buscar el empate en el complemento. A los 2 minutos, Rodrigo De Paul sacó un remate desde el borde del área, pero Oufa controló la pelota sin dar rebote.

La Albiceleste mantiene la iniciativa desde el inicio del segundo tiempo y busca romper la resistencia del conjunto egipcio, que sigue defendiendo la ventaja conseguida en la primera etapa.

Ya se juega el segundo tiempo en Atlanta

Comenzó el complemento en el Mercedes-Benz Stadium, donde la Selección argentina buscará revertir el 1-0 ante Egipto para seguir con vida en los octavos de final del Mundial 2026.

El equipo de Lionel Scaloni está obligado a reaccionar después de un primer tiempo en el que generó varias situaciones, pero chocó con la gran actuación de Oufa y sufrió la eficacia del conjunto africano. Quedan 45 minutos para cambiar la historia.

Final del primer tiempo: Argentina cae y deberá reaccionar

Se terminó la primera parte en el Mercedes-Benz Stadium y la Selección argentina pierde 1-0 frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El único gol del encuentro lo marcó Yasser Ibrahim, de cabeza, a los 15 minutos.

El equipo de Lionel Scaloni dominó gran parte del juego y generó varias situaciones para empatar, pero se encontró con un inspirado Oufa, figura del conjunto africano. Además, Lionel Messi desperdició un penal y un tiro libre se estrelló en el palo. La Albiceleste tendrá 45 minutos para intentar dar vuelta una historia que, por ahora, se presenta cuesta arriba.

Julián Álvarez probó desde afuera, pero sin puntería

A los 45 minutos del primer tiempo, Julián Álvarez intentó sorprender con un remate de media distancia, aunque la pelota se fue muy lejos del travesaño y no inquietó a Oufa.

La Selección argentina sigue buscando el empate antes del descanso, pero no logra quebrar la resistencia de Egipto, que sostiene la ventaja gracias a su solidez defensiva y a la gran actuación de su arquero.

Oufa volvió a lucirse y le negó el empate a Argentina

Sobre el cierre del primer tiempo, Argentina tuvo otra chance clara para igualar el partido, pero Oufa apareció nuevamente para sostener la ventaja de Egipto en Atlanta.

El arquero egipcio ya es una de las grandes figuras del encuentro: le tapó un penal a Lionel Messi, respondió ante Alexis Mac Allister y volvió a evitar el empate argentino antes del descanso.

Messi volvió a probar, pero sin precisión

A los 40 minutos del primer tiempo, Lionel Messi volvió a intentar desde media distancia con un remate que buscó sorprender al arquero de Egipto, aunque la pelota se fue por encima del travesaño.

La Selección argentina mantiene el dominio del juego y no deja de buscar el empate. Sin embargo, el conjunto africano sigue firme en defensa y conserva la ventaja parcial en Atlanta.

El palo le negó el empate a Messi

Lionel Messi estuvo a centímetros de igualar el partido a los 32 minutos del primer tiempo. El capitán de la Selección argentina ejecutó un gran tiro libre que superó la barrera, pero la pelota se estrelló contra el palo y terminó perdiéndose por la línea de fondo.

La Albiceleste sigue empujando y merece más, aunque el 1-0 a favor de Egipto se mantiene en Atlanta. El equipo de Lionel Scaloni acumula situaciones, pero todavía no logra romper la resistencia del conjunto africano.

Mac Allister estuvo muy cerca del empate

La Selección argentina volvió a generar peligro a los 25 minutos del primer tiempo. Alexis Mac Allister conectó un preciso cabezazo dentro del área, pero el arquero de Egipto respondió con una gran atajada para mantener la ventaja.

La Albiceleste insiste y empieza a encerrar al conjunto africano contra su arco. El equipo de Lionel Scaloni busca con intensidad el 1-1, pero por ahora se encuentra con la resistencia del arquero rival.

Se reanudó el partido en Atlanta

Tras la pausa de hidratación, volvió la acción en el Mercedes-Benz Stadium. La Selección argentina intenta recuperar el protagonismo y encontrar el camino al empate frente a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

El equipo de Lionel Scaloni busca dejar atrás el impacto del gol egipcio y del penal desperdiciado por Lionel Messi, mientras el conjunto africano intenta sostener la ventaja con orden y solidez defensiva.

Messi tuvo el empate de penal, pero falló su remate

La Selección argentina tuvo una chance clarísima para igualar el partido a los 22 minutos, luego de un penal sobre Nicolás Tagliafico. Lionel Messi se hizo cargo de la ejecución, pero no pudo convertir.

El golpe es fuerte para la Albiceleste, que sigue abajo ante Egipto en Atlanta. Después del gol de Yasser Ibrahim, el equipo de Lionel Scaloni busca reaccionar en un partido que arrancó con enorme tensión.

Gol de Egipto y golpe inesperado para Argentina

Egipto se puso en ventaja ante la Selección argentina a los 14 minutos del primer tiempo, tras un gran cabezazo de Yasser Ibrahim que dejó sin reacción a la defensa albiceleste.

El combinado africano aprovechó una pelota aérea y silenció por un instante al Mercedes-Benz Stadium. Ahora, el equipo de Lionel Scaloni deberá reaccionar rápido para volver al partido en los octavos de final del Mundial 2026.

Primera llegada de Argentina, pero todo quedó anulado

La Selección argentina tuvo su primera aproximación clara ante Egipto: Enzo Fernández quedó solo frente al arco y falló una chance increíble, aunque la jugada ya estaba invalidada por posición adelantada de Rodrigo De Paul.

A los 10 minutos del primer tiempo, el equipo de Lionel Scaloni mantiene la iniciativa y busca romper el cero en Atlanta. Por ahora, Argentina y Egipto igualan 0-0 por los octavos de final.

Argentina juega decididamente en campo egipcio

La Selección argentina tomó la iniciativa desde el arranque y disputa los primeros minutos casi exclusivamente en terreno de Egipto. El equipo de Lionel Scaloni ejerce una presión alta que incomoda la salida del conjunto africano y lo obliga a replegarse.

Con Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Enzo Fernández manejando la mitad de la cancha, la Albiceleste intenta recuperar rápido la pelota y acercarse al arco rival. Por ahora, el dominio territorial es argentino, aunque el marcador sigue 0-0.

Susto en la Selección por un golpe a Enzo Fernández

Enzo Fernández recibió un duro golpe en la rodilla en el arranque del partido entre Argentina y Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. El mediocampista quedó tendido sobre el césped, se tomó la pierna y generó preocupación en el cuerpo técnico.

Después de unos segundos de incertidumbre, el volante logró recuperarse y continuó en el campo de juego. El susto quedó atrás y la Selección argentina siguió con once jugadores en Atlanta.

¡Movió Argentina y ya se juega en Atlanta!

La Selección argentina fue la encargada de poner la pelota en juego y ya enfrenta a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Con el primer toque de la Albiceleste, comenzó un partido decisivo en el Mercedes-Benz Stadium.

El equipo de Lionel Scaloni buscará imponer condiciones desde el arranque y dar el primer paso hacia los cuartos de final. Con Lionel Messi como capitán, Argentina ya va por otro sueño mundialista.

El Himno argentino sonó con pura emoción en Atlanta

El Himno Nacional Argentino se escuchó con fuerza en el Mercedes-Benz Stadium antes del cruce entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Los jugadores lo cantaron abrazados y los hinchas acompañaron desde las tribunas con una emoción enorme.

Con Lionel Messi al frente y miles de argentinos alentando en Atlanta, la Albiceleste vivió uno de los momentos más intensos de la previa. Ahora sí, todo listo para que la pelota ruede y la Selección argentina busque el pase a cuartos.

Messi reunió al equipo antes de salir a jugarse la clasificación

Antes del comienzo del partido frente a Egipto, Lionel Messi encabezó el tradicional saludo del capitán con todos sus compañeros, en una imagen que refleja la unión y el compromiso de la Selección argentina antes de un nuevo desafío en el Mundial 2026.

Con el plantel ya listo para salir al campo de juego del Mercedes-Benz Stadium, la Albiceleste ultima los detalles para un encuentro decisivo. El equipo de Lionel Scaloni buscará dar otro paso rumbo al sueño de defender el título y meterse entre los ocho mejores del torneo.

Salah también tiene su rey en las tribunas de Atlanta

La previa entre Argentina y Egipto también tuvo color del lado africano. Un hincha egipcio apareció en las gradas del Mercedes-Benz Stadium con una particular muestra de apoyo para Mohamed Salah, la gran figura de los faraones.

Con referencias al rey egipcio y al ídolo de su selección, los fanáticos de Egipto también dijeron presente en Atlanta. El equipo de Hossam Hassan buscará dar el golpe ante la Albiceleste y meterse en los cuartos de final del Mundial 2026.

Con Messi al frente, la Selección salió a hacer la entrada en calor

Con Lionel Messi a la cabeza, la Selección argentina pisó el césped del Mercedes-Benz Stadium para realizar los movimientos precompetitivos antes del choque frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. La salida del capitán desató una nueva ovación de los miles de hinchas argentinos presentes en Atlanta.

Mientras el plantel completa los últimos trabajos físicos y con pelota, el clima en el estadio crece minuto a minuto. La Albiceleste ya vive los instantes finales de la previa de un partido decisivo, con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del torneo.

El Dibu salió a calentar y recibió una ovación argentina

Emiliano Dibu Martínez salió al campo de juego del Mercedes-Benz Stadium para realizar la entrada en calor y recibió el fuerte apoyo de los hinchas argentinos presentes en Atlanta.

El arquero de la Selección argentina será una de las piezas clave frente a Egipto, en un partido de eliminación directa por los octavos de final del Mundial 2026. Con el aliento bajando desde las tribunas, el campeón del mundo ya empezó a meterse en clima de partido.

Scaloni llegó con gesto serio y la mente puesta en los cuartos

Lionel Scaloni arribó al Mercedes-Benz Stadium con una imagen que reflejó el momento de la Selección argentina: serio, concentrado y con la mirada puesta en el duelo frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

El entrenador de la Albiceleste sabe que el equipo está ante un partido clave y que buscará dejar atrás las dudas que dejó el sufrido triunfo ante Cabo Verde. Con tres cambios en la formación, Scaloni apuesta a una mejor versión para seguir en carrera por la defensa del título.

El mate también juega su partido en la previa

La cábala de cada partido volvió a repetirse antes del cruce entre Argentina y Egipto. Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Claudio Tapia compartieron los tradicionales mates de la previa, una postal que ya forma parte del ritual de la Selección argentina.

Entre cábalas, concentración y clima de partido grande, la Albiceleste termina de meterse en el duelo por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni buscará en Atlanta dar otro paso hacia los cuartos de final.

Ayala avisó que la Selección quiere revancha ante Egipto

Roberto Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni, habló en la previa del duelo frente a Egipto y dejó un mensaje claro sobre el momento que atraviesa la Selección argentina: "Hay ganas de revancha y de hacer un buen partido".

Tras el sufrido triunfo ante Cabo Verde, el cuerpo técnico reconoce que el equipo puede dar mucho más. Con esa autocrítica como punto de partida, la Albiceleste buscará mostrar una mejor versión en Atlanta para sellar el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Salah, la gran amenaza que tendrá Argentina en los octavos

Mohamed Salah será la principal carta ofensiva de Egipto en el duelo frente a la Selección argentina por los octavos de final del Mundial 2026. El delantero, considerado el mejor futbolista de la historia de su país, buscará liderar el batacazo ante el vigente campeón del mundo.

El ex Liverpool acumula una carrera repleta de títulos y récords, aunque en esta Copa del Mundo solo marcó un gol y dio dos asistencias en cuatro partidos. Aun así, su jerarquía lo convierte en el jugador que más preocupa al equipo de Lionel Scaloni.

La cábala de los caramelos volvió a aparecer en Atlanta

Leandro Paredes y Rodrigo De Paul salieron al campo de juego del Mercedes-Benz Stadium y repitieron una de las cábalas más famosas de la Selección argentina: los tradicionales caramelos antes del partido.

La escena no pasó desapercibida en la previa del cruce ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Entre rituales, concentración y clima de final, la Albiceleste empieza a meterse de lleno en un duelo decisivo.

El vestuario de la Selección ya espera por los jugadores

El vestuario de la Selección argentina ya está listo en el Mercedes-Benz Stadium para el duelo frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Todo quedó preparado para la llegada de los futbolistas antes de un partido decisivo.

Las camisetas, la indumentaria y cada detalle aguardan por el plantel de Lionel Scaloni, que buscará meterse entre los ocho mejores del torneo. La expectativa crece en Atlanta y la cuenta regresiva ya entra en su tramo final.

Messi ya está listo para otro duelo decisivo

Lionel Messi y la Selección argentina ya palpitan el cruce frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El capitán será nuevamente la gran carta del equipo de Lionel Scaloni para buscar el pase a los cuartos de final.

La Albiceleste llega con tres cambios en el equipo y la obligación de mejorar la imagen que dejó ante Cabo Verde. Con Messi como bandera, Argentina intentará dar otro paso en Atlanta y seguir defendiendo el título conseguido en Qatar.

Egipto ya está en el estadio con Salah a la cabeza

La Selección de Egipto llegó al Mercedes-Benz Stadium para enfrentar a la Argentina por los octavos de final del Mundial 2026. El plantel ingresó al escenario de Atlanta con Mohamed Salah como principal figura y gran esperanza ofensiva.

El delantero de Liverpool será la gran amenaza para el equipo de Lionel Scaloni, en un partido que promete máxima tensión. Egipto buscará dar el golpe ante el vigente campeón del mundo y meterse entre los ocho mejores del torneo.

Scaloni mete tres cambios para enfrentar a Egipto

La Selección argentina tendrá tres variantes para el duelo de octavos de final ante Egipto. Nicolás Tagliafico ingresará por Facundo Medina, Leandro Paredes reemplazará a Thiago Almada y Julián Álvarez ocupará el lugar de Lautaro Martínez.

Con estos movimientos, Lionel Scaloni busca darle mayor equilibrio, experiencia y presión al equipo para un partido decisivo en Atlanta. La Albiceleste irá por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 con Lionel Messi como gran referencia ofensiva.

La Selección ya emprendió el viaje rumbo al gran desafío

La Selección argentina ya salió rumbo al Mercedes-Benz Stadium, donde desde las 13 enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. La delegación dejó la concentración con la ilusión intacta y el objetivo de meterse entre los ocho mejores del torneo.

Con Lionel Messi a la cabeza y la expectativa de miles de hinchas que ya copan las tribunas de Atlanta, el equipo de Lionel Scaloni pone primera rumbo a un partido decisivo. Cada vez falta menos para que la pelota empiece a rodar y la Albiceleste vaya por un nuevo paso hacia la defensa del título.

El celeste y blanco ya se adueña de las gradas en Atlanta

Los hinchas argentinos comenzaron a copar el Mercedes-Benz Stadium y le ponen color a la previa del duelo frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Con camisetas, banderas y bombos, la Albiceleste vuelve a sentirse local en otra ciudad de los Estados Unidos.

A medida que se acerca el inicio del encuentro, las tribunas se tiñen cada vez más de celeste y blanco. Miles de fanáticos llegaron desde distintos puntos del país y del mundo para acompañar al equipo de Lionel Scaloni en busca del pase a los cuartos de final.

Fotos: Reuters / Brett Davis.

Las tribunas empiezan a cobrar vida con el ingreso de los hinchas argentinos

El Mercedes-Benz Stadium abrió sus puertas y los primeros hinchas argentinos ya comenzaron a ingresar para el esperado cruce frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Con camisetas, banderas, bombos y mucho color celeste y blanco, la ilusión ya se vive dentro del estadio.

Mientras se acerca la hora del partido, las tribunas empiezan a poblarse de fanáticos llegados desde distintos puntos de Argentina y de Estados Unidos. La expectativa crece minuto a minuto y la Albiceleste ya empieza a sentir el calor de su gente en Atlanta, donde buscará un lugar entre los ocho mejores del mundo.

Argentina busca estirar su gran racha ante selecciones africanas

Además de jugarse el pase a los cuartos de final, la Selección argentina afrontará frente a Egipto su décimo partido ante un rival africano en la historia de los Mundiales. Hasta el momento, la Albiceleste ganó ocho de esos encuentros y solo sufrió una derrota.

El único antecedente negativo fue el histórico 0-1 ante Camerún en el debut de Italia 1990. Desde entonces, Argentina superó en Copas del Mundo a Nigeria (cuatro veces), Costa de Marfil, Argelia y Cabo Verde, e intentará sumar una nueva victoria para seguir con vida en el Mundial 2026.

La joya de Egipto avisó antes de enfrentar a la Argentina

A horas del cruce por los octavos de final del Mundial 2026, el delantero egipcio Hamza Abdelkarim, de apenas 18 años, dejó un mensaje que rápidamente se viralizó en la previa del partido frente a la Selección argentina.

"Jugamos contra Argentina, no contra Messi", afirmó el joven atacante, dejando en claro que Egipto buscará enfocarse en el funcionamiento colectivo de la Albiceleste y no únicamente en controlar al capitán argentino.

El folclore también se juega en la previa

La previa entre Argentina y Egipto también se vive con el clásico folclore de las tribunas. En las inmediaciones del Mercedes-Benz Stadium, un grupo de hinchas argentinos se robó las sonrisas con un divertido grito dedicado al rival: "¡A estas momias les tenemos que ganar!".

Con humor, bombos y banderas, los fanáticos de la Albiceleste siguen poniendo color en Atlanta, donde miles de argentinos ya palpitan el duelo por los octavos de final del Mundial 2026.

Tres lugares para conocer si viajaste a alentar a la Selección

Miles de hinchas argentinos llegaron a Atlanta para acompañar a la Selección argentina frente a Egipto y, además del partido, la ciudad ofrece varios atractivos para disfrutar durante la estadía. Entre los más recomendados aparecen el Atlanta BeltLine, el Piedmont Park y el Ponce City Market, tres clásicos con entrada gratuita.

El Atlanta BeltLine sorprende con sus senderos, murales y espacios verdes, mientras que el Piedmont Park regala una de las mejores vistas del skyline de la ciudad. Para cerrar el recorrido, el Ponce City Market combina gastronomía, cafeterías y tiendas en uno de los puntos más visitados de Atlanta por turistas y locales.

Todo listo en Atlanta para recibir a la Selección argentina

El Mercedes-Benz Stadium ya luce preparado para recibir el esperado cruce entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El imponente escenario de Atlanta abrirá sus puertas para uno de los partidos más atractivos de la jornada.

El moderno estadio estadounidense volverá a ser protagonista de la Copa del Mundo luego de albergar el duelo entre Inglaterra y la República Democrática del Congo. Ahora, será el escenario donde la Albiceleste buscará meterse entre los ocho mejores del torneo.

El DT de Egipto avisó que no le teme a la Argentina

La previa del partido empezó a calentarse con las declaraciones de Hossam Hassan, entrenador de Egipto, quien dejó en claro el respeto por la Selección argentina, pero aseguró que su equipo no saldrá intimidado al campo de juego.

"Tienen a un jugador legendario y los respetamos, pero no le tememos a nadie", afirmó el técnico egipcio en referencia a Lionel Messi. Además, remarcó que confía en las posibilidades de su selección para dar el golpe y eliminar al vigente campeón del mundo en los octavos de final.

Empiezan a coparse las tribunas para alentar a la Selección

Se abrieron las puertas del Mercedes-Benz Stadium y los primeros hinchas argentinos ya comenzaron a ingresar para acompañar a la Selección argentina en el decisivo cruce frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

Con banderas, camisetas y mucho color celeste y blanco, la Albiceleste vuelve a sentirse local en Atlanta. Se espera una importante presencia de fanáticos argentinos para alentar al equipo de Lionel Scaloni en busca del pase a los cuartos de final.

Scaloni prepara otro cambio de último momento

Cuando parecía que el equipo estaba definido, Nicolás González empezó a ganar terreno en la consideración de Lionel Scaloni y podría meterse en la formación titular para enfrentar a Egipto. La variante sería en el mediocampo, con la salida de Enzo Fernández o Alexis Mac Allister.

De confirmarse la modificación, sería una nueva apuesta del entrenador para darle mayor intensidad y desequilibrio al equipo en un partido decisivo por los octavos de final del Mundial 2026. La formación definitiva se conocerá minutos antes del inicio del encuentro.

La cábala que ilusiona a la Selección argentina

En la previa del duelo con Egipto, volvió a escena una de las cábalas más recordadas de la Selección argentina campeona en Qatar 2022. Cristian Romero y Lisandro Martínez retomaron el ritual del palo santo, los sahumerios y hasta el agua bendita para "limpiar las energías" antes de cada partido del Mundial 2026.

La historia sumó un detalle que sorprendió a todos. Según reveló el propio Cuti Romero, Lionel Messi también adoptó la costumbre iniciada por los dos defensores durante la última Copa del Mundo. Incluso, días atrás, la seguridad de un aeropuerto en Estados Unidos le retiró a Lisandro Martínez un encendedor que utilizaban para mantener vivo el ritual con el que la Albiceleste sueña volver a conquistar el Mundial 2026.

Una multitud acompaña a la Selección argentina en Atlanta

La Selección argentina volverá a sentirse local en el Mercedes-Benz Stadium. En la previa del duelo frente a Egipto, unos 5.000 hinchas participaron del tradicional banderazo en Piedmont Park, donde coparon el lugar con camisetas, banderas, bombos y cánticos para alentar al equipo de Lionel Scaloni.

El apoyo no terminará ahí. Para este martes se espera la presencia de unos 40.000 fanáticos argentinos en Atlanta, muchos de ellos llegados desde distintos puntos de Estados Unidos y también desde el país, para acompañar a la Albiceleste en busca del pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Dónde ver Argentina vs. Egipto en vivo

El partido entre Argentina y Egipto se podrá ver en TyC Sports, TV Pública, Telefe, DSports y Disney+ para todo el país. El encuentro comenzará a las 13 y definirá uno de los clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026.

En el resto del continente y Europa también habrá una amplia cobertura. En Uruguay transmitirá Canal 5; en España, DAZN; en México, TV Azteca, TUDN y ViX; en Colombia y Ecuador, Caracol, RCN, DSports y DGO; en Perú, América TV; en Venezuela, Televen, DSports y DGO; mientras que en Estados Unidos podrá verse por FOX, FS1, Telemundo, Universo, FOX ONE y Peacock. En Centroamérica, la transmisión estará a cargo de FOX y Tigo Sports.

Argentina juega hoy ante Egipto por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026 y va por otro paso hacia el sueño

La Selección argentina juega este martes un partido decisivo frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Desde las 13, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el equipo de Lionel Scaloni buscará un lugar entre los ocho mejores del certamen.

Tras el sufrido 3-2 frente a Cabo Verde, la Albiceleste intentará recuperar su mejor versión y despejar las dudas que dejó su rendimiento. Del otro lado estará un duro seleccionado egipcio, liderado por Mohamed Salah, que también llega con el objetivo de seguir haciendo historia.

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