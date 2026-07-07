Copa Mundial de Fútbol de 2026 Mundial 2026, en vivo: reviví la victoria de Argentina ante Egipto y el pase a los cuartos de final

La Scaloneta sigue con vida en el complicado Mundial 2026.

La Selección chocó los egipcios por el exigente Mundial 2026 y logró una hazaña tras ir pediendo por dos. Entrá a la nota y mirá los detalles del duelo.