Mundial 2026, en vivo: reviví la victoria de Argentina ante Egipto y el pase a los cuartos de final

La Selección argentina afrontó este martes un nuevo desafío en el Mundial 2026 con Egipto por los octavos de final. El encuentro se disputó en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y puso en juego un lugar entre los ocho mejores del certamen.
Final infartante: Argentina lo dio vuelta y está en cuartos
La Selección argentina le ganó 3-2 a Egipto en un partido dramático y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni perdía 2-0, pero reaccionó con carácter y lo ganó sobre el cierre.
Los goles de Egipto fueron de Yasser Ibrahim, de cabeza, y Mostafa Ziko, tras una contra letal. Para Argentina descontó Cristian Romero de cabeza, Lionel Messi empató con una patriada sobre el final y Enzo Fernández, también de cabeza, marcó el 3-2 definitivo en una contra perfecta de la Scaloneta.