Si estás en Atlanta para alentar a la Selección Argentina, no te pierdas estos 3 lugares

¿Viajás a Atlanta por Argentina? Estos 3 lugares hacen que el viaje valga aún más la pena

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Por Juan Pablo Strappazzon







Atlanta será una de las sedes del Mundial 2026 y recibirá a la Selección Argentina en un atrapante duelo frente a Egipto por los octavos de final. Si viajás para acompañar a la Albiceleste, aprovechá tu estadía para descubrir tres atractivos imperdibles que vale la pena conocer.

Qué hacer en Atlanta si viajás a ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026 Si buscas disfrutar de Atlanta sin gastar demasiado, hay varios lugares imperdibles que combinan naturaleza, cultura y buena gastronomía. Uno de ellos es el Atlanta BeltLine, un emblemático corredor urbano gratuito que conecta distintos sectores de la ciudad a través de antiguos trazados ferroviarios convertidos en senderos peatonales y ciclovías. A lo largo del recorrido encontrarás murales de arte urbano, parques, cafeterías y espacios verdes que invitan a caminar y disfrutar del ambiente local.

Piedmont Park, en Atlanta, Estados Unidos Muy cerca se encuentra el Piedmont Park, el parque más famoso de Atlanta y uno de los mejores lugares para contemplar el skyline de la ciudad. Con acceso gratuito, ofrece extensas áreas verdes, senderos para caminar o correr, lagos, zonas de picnic y, durante gran parte del año, festivales y eventos al aire libre que atraen tanto a residentes como a turistas.

Para completar el paseo, una visita al Ponce City Market es casi obligatoria. Este antiguo edificio industrial, transformado en un moderno mercado gastronómico y comercial, tiene entrada gratuita y solo se paga lo que se consume. En su interior reúne una amplia oferta de restaurantes, cafeterías, tiendas y espacios de entretenimiento, convirtiéndose en uno de los puntos más vibrantes y concurridos de Atlanta.

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