Guía del hincha: requisitos para viajar, datos útiles y curiosidades sobre el Mundial 2026 

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de fútbol 2026 ya está en marcha y la ilusión de los hinchas por ver a la Selección argentina . Esta edición histórica, que se disputará en Norteamérica, será la más grande de todos los tiempos y requerirá una planificación logística especial para todos los hinchas.

En este espacio, que actualizaremos de manera constante, vas a encontrar todas las novedades, datos curiosos y consejos útiles para que tu experiencia sea perfecta. Ya sea que viajes a las sedes o lo vivas con la pasión de siempre desde casa , esta guía será tu compañera indispensable durante todo el torneo.

Organizar el viaje desde nuestra provincia implica un análisis detallado del presupuesto. Las agencias de viajes mendocinas ofrecen paquetes que oscilan entre los 3.000 y 11.000 dólares , dependiendo de si incluyen vuelos y traslados internos. Seguir a Argentina en la fase de grupos (con sedes en Kansas City y Dallas) demanda una estadía de al menos 11 días. Si el plan es viajar de forma independiente, un pasaje desde Mendoza puede rondar los 4,5 millones de pesos ida y vuelta, sumando los costos de alojamiento en ciudades de alta demanda como Miami o Nueva York. Conocé todos los detalles en este artículo acerca de cómo viajar al Mundial 2026 desde Mendoza y cuánto dinero se necesita .

Copa Mundial de fútbol | Todo lo que el hincha necesita saber antes de viajar

Trámites y visas: los papeles que necesitás para no quedarte afuera

A diferencia de Qatar, este Mundial 2026 no contará con un permiso único de entrada, por lo que cada país exige su propia documentación. Los argentinos deberán gestionar la visa B1/B2 para Estados Unidos, mientras que para Canadá se requiere la eTA (si tenés visa de EE.UU.) o una visa de visitante tradicional. México es el más flexible, permitiendo el ingreso sólo con pasaporte vigente. Un dato clave es el "FIFA PASS", una herramienta que ayudará a agilizar las citas consulares para quienes ya tengan sus entradas aseguradas. Enterate de cuáles son los papeles claves que necesitás para viajar a EE.UU., México y Canadá.

visa a estados unidos.webp Copa Mundial de Fútbol 2026 | Papeles, visados, permisos y tiempos de trámite

El álbum de Panini: la edición más grande de la historia

Para los fanáticos del coleccionismo, el álbum del Mundial 2026 romperá todos los récords. Al participar 48 selecciones, la colección cuenta con 980 figuritas y 112 páginas. El lanzamiento fue a finales de abril, con un costo estimado de $15.000 para el álbum y $2.000 por sobre (que ahora traerá 7 figuritas). Completar esta edición histórica será un desafío para el bolsillo y la paciencia, con un costo proyectado cercano a los $300.000, reafirmando que el ritual de las "repe" sigue más vivo que nunca en cada rincón de Argentina.

album panini mundial 2026 Copa Mundial de Fútbol | Se estima un gasto total de 300 mil pesos argentinos para completar el álbum de figuritas

Mantené esta nota entre tus favoritos, ya que la actualizaremos periódicamente con cada nueva curiosidad, dato de color o guía práctica que surja durante la competencia. Queremos que no te pierdas ningún detalle de lo que promete ser un torneo inolvidable. ¡Viví con nosotros cada paso de la Selección en esta gran aventura mundialista!