11 de mayo de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Lionel Scaloni citó a Zaid Romero para la prelista y Mendoza explota de ilusión

El jugador mendocino Zaid Romero atraviesa un gran presente y fue convocado por el DT Lionel Scaloni para la prelista del duro Mundial 2026. Mirá las novedades.

Zaid Romero atraviesa un gran presente en el Getafe y fue convocado por Lionel Scaloni para la prelista del esperado Mundial 2026. &nbsp;

Zaid Romero atraviesa un gran presente en el Getafe y fue convocado por Lionel Scaloni para la prelista del esperado Mundial 2026.

 

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina presentó oficialmente su prelista para el Mundial 2026 y Mendoza recibió una noticia histórica: Lionel Scaloni citó a Zaid Romero dentro de la nómina preliminar de 55 futbolistas enviada a FIFA. El actual defensor del Getafe de España se convirtió en el único representante mendocino dentro del listado y alimenta el sueño de disputar la próxima Copa del Mundo con la Albiceleste.

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El cuerpo técnico de la Selección argentina valora especialmente:

  • Su altura y potencia física
  • La firmeza en los duelos individuales
  • Su perfil zurdo
  • La evolución futbolística que mostró en Europa

Romero aparece así dentro de un grupo selecto que pelea por meterse entre los 26 futbolistas que finalmente viajarán al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Además, el defensor reaccionó rápidamente en redes sociales luego del anuncio oficial y dejó un mensaje que emocionó a muchos mendocinos: “Nada es imposible, la gloria para ti señor”.

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El camino de Zaid Romero desde Mendoza hasta Europa

La historia de Zaid Romero es una de sacrificio, perseverancia y crecimiento constante. Nacido en Mendoza en diciembre de 1999, el defensor comenzó jugando en las inferiores de Huracán Las Heras y luego pasó por Godoy Cruz, aunque sin demasiadas oportunidades en Primera División.

Lejos de bajar los brazos, siguió su carrera en:

  • Villa Dálmine
  • Liga de Quito
  • Estudiantes de La Plata

Fue justamente en el Pincha donde explotó futbolísticamente y logró conquistar:

  • La Copa Argentina 2023
  • La Copa de la Liga 2024

Ese enorme rendimiento le abrió definitivamente las puertas del fútbol europeo tras ser transferido al Brujas de Bélgica y posteriormente al Getafe de España.

Mendoza vuelve a ilusionarse con tener un mundialista

La citación de Zaid Romero generó una enorme repercusión en Mendoza, principalmente porque hace tiempo la provincia no tenía un futbolista tan cerca de disputar una Copa del Mundo con la Selección argentina.

El defensor de 26 años hoy compite semana tras semana en una de las ligas más importantes del planeta y empieza a consolidarse como una alternativa real dentro del recambio defensivo que busca Scaloni para el futuro de la Albiceleste.

Hijo de un taxista y una peluquera, Romero representa además una historia de superación muy fuerte dentro del fútbol argentino. El chico que soñaba desde Mendoza hoy aparece dentro de la consideración del mejor entrenador de la historia reciente de la Selección argentina.

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