7 de mayo de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Lionel Scaloni define la prelista de la Selección

Se viene el duro Mundial 2026 y el DT del seccionado argentino, Lionel Scaloni, ultima los detalles para la nómina. Repasá los posibles nombres.

Lionel Scaloni ultima detalles de la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026.

Lionel Scaloni ultima detalles de la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 ya entró en su tramo decisivo y en la Selección de fútbol de Argentina todas las miradas apuntan a Lionel Scaloni, quien deberá definir en los próximos días la prelista de convocados para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La FIFA estableció el próximo 11 de mayo como fecha límite para que todas las selecciones entreguen una nómina preliminar de 55 futbolistas, y el entrenador campeón del mundo ya tendría una base muy avanzada de cara a la lista definitiva. La expectativa entre los hinchas crece minuto a minuto porque, como ocurrió antes de Qatar 2022, también podrían aparecer algunas sorpresas de último momento.

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Lionel Scaloni ya tendría gran parte de la lista definida

Luego de la última fecha FIFA, el propio Scaloni dejó entrever que ya tiene prácticamente resuelto el núcleo principal del plantel que viajará al Mundial.

El cuerpo técnico sigue muy de cerca especialmente el estado físico de algunos jugadores importantes que vienen recuperándose de lesiones y podrían llegar con lo justo al debut frente a Argelia.

Los arqueros y defensores que aparecen en la prelista

Entre los arqueros aparecen nombres ya consolidados dentro del ciclo de Scaloni, encabezados por Emiliano Martínez, gran figura en Qatar 2022 y pieza fundamental de la Albiceleste. También figuran Gerónimo Rulli, Juan Musso, Walter Benítez y Facundo Cambeses.

En defensa, sobresalen futbolistas históricos del proceso como Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico, aunque también aparecen variantes jóvenes que vienen creciendo en Europa y el fútbol argentino.

Entre ellas se destacan Kevin Lomónaco, Mariano Troilo, Lautaro Rivero, Lautaro Di Lollo, Tomás Palacios, Lucas Martínez Quarta, Agustín Giay y Francisco Ortega.

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El mediocampo mezcla experiencia y mucha juventud

La mitad de la cancha vuelve a mostrar una combinación de referentes históricos y jóvenes de enorme proyección.

Dentro de los habituales convocados aparecen Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso y Exequiel Palacios.

Pero además, Scaloni sigue apostando por futbolistas jóvenes que vienen sumando terreno dentro del recambio de la Selección argentina como Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Máximo Perrone, Alan Varela, Aníbal Moreno, Ezequiel Fernández y Enzo Barrenechea.

Uno de los nombres que más ruido genera es el de Gianluca Prestianni, quien aparece en la nómina pese a la reciente sanción internacional que recibió tras el conflicto ocurrido con Vinicius Junior.

Messi encabeza una delantera repleta de figuras

En ataque, la presencia de Lionel Messi vuelve a ser el gran símbolo de la lista argentina. El capitán aparece acompañado por nombres de enorme jerarquía internacional como Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Paulo Dybala, Alejandro Garnacho y Ángel Correa.

Además, también figuran delanteros que atraviesan grandes presentes como Giuliano Simeone, Santiago Castro, Valentín Castellanos y José López.

Con varios días todavía por delante para entregar la nómina definitiva, la sensación es que Lionel Scaloni mantiene algunas dudas abiertas, aunque gran parte de la estructura de la Selección argentina para el Mundial 2026 ya parece estar definida.

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