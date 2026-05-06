6 de mayo de 2026
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Cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial en 2026: ¿vale la pena?

El álbum del Mundial 2026 llega con cambios y nuevos desafíos. ¿Cuánto cuesta completarlo? Descubrilo en la nota.

Cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial en 2026: ¿vale la pena?

Cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial en 2026: ¿vale la pena?

Por Sitio Andino Economía

La fiebre mundialista vuelve a sentirse en los hogares argentinos a pocas semanas del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026. En esta nota te contamos, con datos y estimaciones de expertos, cuánto cuesta completar el álbum oficial de figuritas.

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Álbum del Mundial 2026: más figuritas, nuevos formatos y cuánto cuesta completarlo con o sin intercambio

En esta edición, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, el álbum presenta cambios importantes frente a torneos anteriores. La colección reúne 980 figuritas y los sobres ahora incluyen 7 unidades, en lugar de las clásicas 5. La ampliación a 48 selecciones explica este salto, ya que en el Mundial pasado había 638.

Según cálculos matemáticos citados por Infobae, quien intente completarlo sin intercambiar repetidas necesitaría alrededor de 1.045 sobres. Con un valor de $2.000 por paquete y $12.000 por el álbum, el gasto total esperado asciende a unos $2.102.000.

Este cálculo parte de la base de comprar sobres de forma continua hasta completar la colección, sin recurrir al intercambio. En cambio, si se aprovecha el canje de figuritas duplicadas, el panorama mejora considerablemente. En ese caso, se estima que bastarían unos 341 sobres, lo que implica un desembolso cercano a los $694.000, álbum incluido.

En definitiva, más allá del costo, completar el álbum sigue siendo una experiencia atravesada por la pasión, el intercambio y la tradición, por lo que para muchos fanáticos el gasto termina justificándose. En ese contexto, la demanda no deja de crecer: en Mendoza, por ejemplo, conseguir uno ya es un desafío, con faltantes en kioscos y stock que se agota en pocas horas. Conocé cómo se vive este fenómeno en la provincia haciendo click aquí.

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