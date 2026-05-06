ANSES: quiénes cobran este miércoles 6 de mayo de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este miércoles 6 de mayo . A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES hoy: mirá si estás en la lista de pagos del 5 de mayo

Desde el 10 de abril hasta el 12 de mayo de 2026 , podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI .

Prestación por Desempleo Plan 2

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de abril, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta el 12 de mayo.

calendario de pagos, Anses ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de mayo

Fechas de cobro ANSES mayo 2026: consultá el calendario completo

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Documentos terminados en 0: 11 de mayo

Documentos terminados en 1: 12 de mayo

Documentos terminados en 2: 13 de mayo

Documentos terminados en 3: 14 de mayo

Documentos terminados en 4: 15 de mayo

Documentos terminados en 5: 18 de mayo

Documentos terminados en 6: 19 de mayo

Documentos terminados en 7: 20 de mayo

Documentos terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: 22 de mayo

Documentos terminados en 2 y 3: 26 de mayo

Documentos terminados en 4 y 5: 27 de mayo

Documentos terminados en 6 y 7: 28 de mayo

Documentos terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Documentos terminados en 0: 11 de mayo

Documentos terminados en 1: 12 de mayo

Documentos terminados en 2: 13 de mayo

Documentos terminados en 3: 14 de mayo

Documentos terminados en 4: 15 de mayo

Documentos terminados en 5: 18 de mayo

Documentos terminados en 6: 19 de mayo

Documentos terminados en 7: 20 de mayo

Documentos terminados en 8: 21 de mayo

Documentos terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

Documentos terminados en 0: 11 de mayo

Documentos terminados en 1: 12 de mayo

Documentos terminados en 2: 13 de mayo

Documentos terminados en 3: 14 de mayo

Documentos terminados en 4: 15 de mayo

Documentos terminados en 5: 18 de mayo

Documentos terminados en 6: 19 de mayo

Documentos terminados en 7: 20 de mayo

Documentos terminados en 8: 21 de mayo

Documentos terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1: 13 de mayo

Documentos terminados en 2 y 3: 14 de mayo

Documentos terminados en 4 y 5: 15 de mayo

Documentos terminados en 6 y 7: 18 de mayo

Documentos terminados en 8 y 9: 19 de mayo

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Primera quincena : todos los documentos desde el martes 12 de mayo al 10 de junio de 2026

: todos los documentos desde el martes 12 de mayo al 10 de junio de 2026 Segunda quincena: todos los documentos desde el viernes 22 de mayo al 10 de junio de 2026

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: 11 de mayo

Documentos terminados en 2 y 3: 12 de mayo

Documentos terminados en 4 y 5: 13 de mayo

Documentos terminados en 6 y 7: 14 de mayo

Documentos terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio

Desempleo Plan 1

Documentos terminados en 0 y 1: 22 de mayo

Documentos terminados en 2 y 3: 26 de mayo

Documentos terminados en 4 y 5: 27 de mayo

Documentos terminados en 6 y 7: 28 de mayo

Documentos terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Desempleo Plan 2

Abril: todas las terminaciones de documento desde el sábado 30 de abril al 12 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.