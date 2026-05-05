Volver al Trabajo en mayo 2026: monto confirmado y fecha de cobro

Por Juan Pablo Strappazzon







El programa Volver al Trabajo, anteriormente conocido como Potenciar Trabajo, es una de las prestaciones sociales administradas por ANSES. Tras el reciente fallo judicial que obliga al Gobierno a restituir los pagos, en esta nota te contamos el monto actualizado y las fechas de cobro.

Volver al Trabajo sigue vigente en mayo: cuánto se cobra y cuándo se acredita El programa Volver al Trabajo está dirigido a trabajadores informales que buscan mejorar sus oportunidades de inserción laboral y acceder a herramientas para fortalecer sus capacidades profesionales y productivas.

En este contexto, una reciente decisión de la Justicia determinó que el Ministerio de Capital Humano deberá continuar con los pagos de manera provisoria, hasta que haya una definición sobre la continuidad del plan.

Desde la cartera encabezada por Sandra Pettovello se había analizado reemplazar esta asistencia por un esquema de vouchers de capacitación laboral, aunque finalmente esa iniciativa no se implementó, por lo que el beneficio sigue vigente.

De esta manera, en mayo los beneficiarios recibirán un monto fijo no remunerativo de $78.000. Según informó ANSES, el pago se acreditará este martes 5 de mayo. Cómo verificar si sos beneficiario del programa Volver al Trabajo Si querés confirmar si tenés derecho a esta asistencia estatal, el trámite es rápido y fácil. Solo tenés que seguir estos pasos: Accedé a Mi Argentina o a Mi ANSES .

o a . Ingresá tu número de CUIL .

. Escribí tu Clave de Seguridad Social .

. Dirigite a la sección “Mis cobros” .

. Revisá las prestaciones que aparecen para el mes actual y verificá si incluye el exPotenciar Trabajo.