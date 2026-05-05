5 de mayo de 2026
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Volver al Trabajo

Volver al Trabajo en mayo 2026: monto confirmado y fecha de cobro

Volver al Trabajo vuelve a pagarse tras el reciente fallo judicial. Conocé el monto actualizado y la fecha de cobro confirmada por ANSES en mayo.

Volver al Trabajo en mayo 2026: monto confirmado y fecha de cobro

Volver al Trabajo en mayo 2026: monto confirmado y fecha de cobro

 Por Juan Pablo Strappazzon

El programa Volver al Trabajo, anteriormente conocido como Potenciar Trabajo, es una de las prestaciones sociales administradas por ANSES. Tras el reciente fallo judicial que obliga al Gobierno a restituir los pagos, en esta nota te contamos el monto actualizado y las fechas de cobro.

Volver al Trabajo sigue vigente en mayo: cuánto se cobra y cuándo se acredita

El programa Volver al Trabajo está dirigido a trabajadores informales que buscan mejorar sus oportunidades de inserción laboral y acceder a herramientas para fortalecer sus capacidades profesionales y productivas.

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En este contexto, una reciente decisión de la Justicia determinó que el Ministerio de Capital Humano deberá continuar con los pagos de manera provisoria, hasta que haya una definición sobre la continuidad del plan.

De esta manera, en mayo los beneficiarios recibirán un monto fijo no remunerativo de $78.000. Según informó ANSES, el pago se acreditará este martes 5 de mayo.

Cómo verificar si sos beneficiario del programa Volver al Trabajo

Si querés confirmar si tenés derecho a esta asistencia estatal, el trámite es rápido y fácil. Solo tenés que seguir estos pasos:

  • Accedé a Mi Argentina o a Mi ANSES.
  • Ingresá tu número de CUIL.
  • Escribí tu Clave de Seguridad Social.
  • Dirigite a la sección “Mis cobros”.
  • Revisá las prestaciones que aparecen para el mes actual y verificá si incluye el exPotenciar Trabajo.

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