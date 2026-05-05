Volver al Trabajo en mayo 2026: monto confirmado y fecha de cobro

El programa Volver al Trabajo, anteriormente conocido como Potenciar Trabajo, es una de las prestaciones sociales administradas por ANSES. Tras el reciente fallo judicial que obliga al Gobierno a restituir los pagos, en esta nota te contamos el monto actualizado y las fechas de cobro.
Volver al Trabajo sigue vigente en mayo: cuánto se cobra y cuándo se acredita
El programa Volver al Trabajo está dirigido a trabajadores informales que buscan mejorar sus oportunidades de inserción laboral y acceder a herramientas para fortalecer sus capacidades profesionales y productivas.
En este contexto, una reciente decisión de la Justicia determinó que el Ministerio de Capital Humano deberá continuar con los pagos de manera provisoria, hasta que haya una definición sobre la continuidad del plan.