5 de mayo de 2026
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Vuelos nacionales sin equipaje de mano: la nueva estrategia de Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas modificó sus tarifas y eliminó el equipaje de mano en vuelos económicos. Desde cuándo rige y cómo impacta en el costo final del pasaje.

Vuelos nacionales sin equipaje de mano: la nueva estrategia de Aerolíneas Argentinas

Vuelos nacionales sin equipaje de mano: la nueva estrategia de Aerolíneas Argentinas

Por Sitio Andino Economía

Aerolíneas Argentinas confirmó que, desde el lunes 4 de mayo, las tarifas base de los vuelos nacionales ya no incluirán equipaje de mano como hasta ahora. A partir de este cambio, los pasajeros sólo podrán viajar sin costo adicional con un bolso o mochila de hasta 3 kilos.

La nueva disposición rige para los pasajes emitidos esta semana. Según detallaron desde la compañía, quienes hayan comprado sus tickets antes del anuncio mantendrán las condiciones previas, incluyendo el equipaje de mano.

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A partir de esta semana, el equipaje de mano se cobrará aparte.

A partir de esta semana, el equipaje de mano se cobrará aparte.

Aerolíneas Argentinas elimina el equipaje de mano en tarifas básicas

En este marco, la aerolínea explicó que la modificación en su esquema tarifario busca alinearse con las prácticas de las compañías low cost, donde el precio del pasaje se desglosa de los servicios adicionales como el equipaje.

Según indicó Ámbito Financiero, con este nuevo sistema se implementarán distintas familias de tarifas, adaptadas a los diferentes perfiles de pasajeros. Todas las categorías incluirán un artículo personal de hasta 3 kilos dentro del pasaje.

Cómo quedan las nuevas tarifas y cuánto cuesta agregar equipaje

Sin embargo, las tarifas más económicas -“promo” y “base”- dejarán de contemplar equipaje de mano en cabina. En contraste, las opciones superiores -plus, flex, promo premium economy y premium economy- mantendrán un carry on de hasta 8 kilos incluido.

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Sumar un equipaje de mano costará alrededor de $40.000

Sumar un equipaje de mano costará alrededor de $40.000

De acuerdo con la información oficial de la compañía, sumar un equipaje de mano a la tarifa base tendrá un costo cercano a los $40.000.

El cambio se produce en un contexto complejo para el sector aerocomercial. En los últimos meses, los pasajes aéreos se vieron presionados por el aumento del precio del combustible a nivel global, en medio de tensiones en Medio Oriente. A esto se suma la reciente actualización de la tasa de seguridad operacional dispuesta por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que también impacta en las tarifas finales.

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