12 de marzo de 2026
Aerolíneas Argentinas

Efecto guerra: Aerolíneas Argentinas aumenta el valor de los pasajes aéreos

Aerolíneas Argentinas informó que aplicará un aumento temporal en los precios de sus vuelos internos y al exterior.

Aerolíneas Argentinas informó que aplicará un aumento temporal en los precios de sus vuelos internos y al exterior. La suba del petróleo derivado de la guerra entre Israel e Irán ya se siente en los pasajes de avión.

“A raíz de los movimientos recientes en el barril de petróleo y del consecuente aumento en el precio del combustible de aviación (Jet Fuel), Aerolíneas Argentinas implementará temporalmente un recargo por combustible”, anunció la aerolínea de bandera, que opera alrededor de 300 vuelos en 37 aeropuertos locales y 22 extranjeros.

ANSES: quiénes cobran este jueves 12 de marzo de 2026
El INDEC publica hoy la inflación de febrero: qué estiman las consultoras y el Banco Central

Y agregó que “la medida se encuentra en línea con decisiones adoptadas por la industria y busca mitigar el impacto de estos incrementos en la estructura de costos de la compañía”.

Por qué aumentan los pasajes en Aerolíneas Argentinas

El aumento del combustible es uno de los factores que más rápidamente se trasladan al precio de los pasajes. En promedio, el jet fuel puede representar entre el 25% y el 35% de los costos operativos de una aerolínea, por lo que variaciones bruscas en el precio del petróleo suelen derivar en ajustes tarifarios o en la aplicación de recargos temporales.

Según datos de ING Research, el combustible representa entre 20% y 40% de los costos operativos de una línea aérea, por lo que cualquier variación en el crudo se traslada tarde o temprano a la estructura tarifaria. En 2025, significó 27% del total, precisó.

La suba del crudo se suma a la complejidad geopolítica. En Medio Oriente, hubo más de 40.000 cancelaciones en los 10 primeros días de la guerra, por lo que se perdió 60% de la operación regional.

El INDEC publica hoy la inflación de febrero: qué estiman las consultoras y el Banco Central

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

