Fuerte incendio en un casino de San Martín: varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar

El incendio generó un importante despliegue de emergencia

Por Carla Canizzaro







Un intenso incendio se desató en las instalaciones del Casino Totem Boulevard, ubicado en el departamento de San Martín, generando un importante despliegue de emergencia en la zona.

El hecho ocurrió en calle Miguez y Ruta 50. El siniestro fue reportado a través de un llamado al 911, que alertó sobre la presencia de una gran cantidad de humo en el interior del establecimiento. Personal de Bomberos del Cuartel Central se trasladó rápidamente al lugar para iniciar las tareas de control del siniestro.

Incendio casino San Martín El hecho fue reportado a través de un llamado al 911 Amplio despliegue por un incendio en San Martín Con el paso de los minutos, otras dotaciones de bomberos comenzaron a dirigirse al casino para reforzar el operativo, debido a la intensidad del fuego, cuyas llamas alcanzaron gran altura y podían observarse desde distintos puntos cercanos.

Según las primeras informaciones, dos personas permanecían en el techo del edificio, aunque ya estaban siendo asistidas por los equipos de emergencia para descender de manera segura.

incendio, casino, san martín Un intenso incendio se desató en las instalaciones del Casino Totem Boulevard Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios de San Martín, Guaymallém, Rivadavia, Santa Rosa y Defensa Civil de San Martín, continúan trabajando en el lugar para controlar el incendio y determinar el origen del siniestro. incendio, casino, san martín Con el paso de los minutos, otras dotaciones de bomberos comenzaron a dirigirse al casino Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia