11 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

La ANSES dio a conocer los detalles del programa Progresar de marzo. Enterate cuándo cobrarás y cuánto te corresponde recibir.

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó la información oficial sobre el programa Progresar correspondiente al mes de marzo. En esta nota te contamos todo lo que debés saber sobre las fechas de cobro y el monto exacto que se pagará.

Becas Progresar
Lo que tenés que saber sobre las Becas Progresar de marzo 2026

Lo que tenés que saber sobre las Becas Progresar de marzo 2026

Fechas y montos de cobro de las Becas Progresar de marzo 2026

El "Progresar", conocido antiguamente como "Becas Progresar", es un beneficio que busca incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.

Lee además
Cuánto pagan las Becas Progresar en marzo 2026 y a quiénes les corresponde
De interés

Cuánto pagan las Becas Progresar en marzo 2026 y a quiénes les corresponde
Ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026: requisitos y pasos a seguir
De interés

Ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026: requisitos y pasos a seguir

Todos los titulares del programa recibirán en marzo un monto de $35.000, aunque se les depositará inicialmente solo el 80% (es decir, $28.000). El 20% restante estará disponible para los estudiantes que hayan cumplido los criterios académicos durante 2025.

A continuación, te presentamos el calendario de pagos correspondiente a este mes:

  • Documentos terminados en 0 y 1: viernes 13 de marzo
  • Documentos terminados en 2 y 3: lunes 16 de marzo
  • Documentos terminados en 4 y 5: martes 17 de marzo
  • Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 18 de marzo
  • Documentos terminados en 8 y 9: jueves 19 de marzo

Cómo saber si cobrás las Becas Progresar en marzo

Para verificar si el beneficio sigue vigente, los estudiantes pueden hacerlo a través de las siguientes opciones:

  • Mi ANSES: ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Cobros”, donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente.
  • Mi Argentina: accediendo con datos personales para verificar si el depósito fue realizado.

Para consultar el calendario completo de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social correspondiente a marzo, hacé clic acá. Por otro lado, quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También es posible acceder al sitio oficial del organismo, donde se encuentra toda la información detallada.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 11 de marzo de 2026

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

ANSES: quiénes cobran este miércoles 11 de marzo de 2026

Minería: Mendoza en el ojo de los inversores para avanzar en tareas de exploración

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 10 de marzo de 2026

Más baratas, accesibles y prácticas: las motos ganan lugar frente a los autos

Expoagro 2026 arrancó con récord histórico y un reclamo directo a Milei por las retenciones

Con un consumo frágil, las ventas minoristas siguen por debajo del año pasado

LO QUE SE LEE AHORA
ANSES: quiénes cobran este miércoles 11 de marzo de 2026
Atención

ANSES: quiénes cobran este miércoles 11 de marzo de 2026

Las Más Leídas

La repetición de la fiesta máxima fue reprogramada. video
Se esperan tormentas

Por alerta meteorológica, también suspendieron y reprogramaron la repetición de Vendimia: cuál es la nueva fecha

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

San Rafael prueba el cultivo de lúpulo como nueva alternativa para el agro video
Agro mendocino

San Rafael prueba el cultivo de lúpulo como nueva alternativa para el agro

Durante los próximos meses se realizará una evaluación del estado de las estructuras video
Evaluación

Tormentas intensas y calles inundadas: ¿Mendoza está preparada para resistir otro temporal?

Las lluvias obligaron la reprogramación.
Vendimia 2026

Por las fuertes lluvias, se suspendió la segunda noche de shows musicales en el Frank Romero Day