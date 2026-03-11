Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó la información oficial sobre el programa Progresar correspondiente al mes de marzo. En esta nota te contamos todo lo que debés saber sobre las fechas de cobro y el monto exacto que se pagará.
Fechas y montos de cobro de las Becas Progresar de marzo 2026
El "Progresar", conocido antiguamente como "Becas Progresar", es un beneficio que busca incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.
Todos los titulares del programa recibirán en marzo un monto de $35.000, aunque se les depositará inicialmente solo el 80% (es decir, $28.000). El 20% restante estará disponible para los estudiantes que hayan cumplido los criterios académicos durante 2025.
A continuación, te presentamos el calendario de pagos correspondiente a este mes:
Documentos terminados en 0 y 1: viernes 13 de marzo
Documentos terminados en 2 y 3: lunes 16 de marzo
Documentos terminados en 4 y 5: martes 17 de marzo
Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 18 de marzo
Documentos terminados en 8 y 9: jueves 19 de marzo
Cómo saber si cobrás las Becas Progresar en marzo
Para verificar si el beneficio sigue vigente, los estudiantes pueden hacerlo a través de las siguientes opciones:
Mi ANSES: ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Cobros”, donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente.
Mi Argentina: accediendo con datos personales para verificar si el depósito fue realizado.