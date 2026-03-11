Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) publicó la información oficial sobre el programa Progresar correspondiente al mes de marzo . En esta nota te contamos todo lo que debés saber sobre las fechas de cobro y el monto exacto que se pagará .

El " Progresar ", conocido antiguamente como "Becas Progresar", es un beneficio que busca incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional .

Lo que tenés que saber sobre las Becas Progresar de marzo 2026

Todos los titulares del programa recibirán en marzo un monto de $35.000 , aunque se les depositará inicialmente solo el 80% (es decir, $28.000 ). El 20% restante estará disponible para los estudiantes que hayan cumplido los criterios académicos durante 2025.

A continuación, te presentamos el calendario de pagos correspondiente a este mes:

Documentos terminados en 0 y 1 : viernes 13 de marzo

: viernes 13 de marzo Documentos terminados en 2 y 3 : lunes 16 de marzo

: lunes 16 de marzo Documentos terminados en 4 y 5 : martes 17 de marzo

: martes 17 de marzo Documentos terminados en 6 y 7 : miércoles 18 de marzo

: miércoles 18 de marzo Documentos terminados en 8 y 9: jueves 19 de marzo

Cómo saber si cobrás las Becas Progresar en marzo

Para verificar si el beneficio sigue vigente, los estudiantes pueden hacerlo a través de las siguientes opciones:

Mi ANSES: ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Cobros”, donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente.

ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Cobros”, donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente. Mi Argentina: accediendo con datos personales para verificar si el depósito fue realizado.

Para consultar el calendario completo de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social correspondiente a marzo, hacé clic acá. Por otro lado, quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También es posible acceder al sitio oficial del organismo, donde se encuentra toda la información detallada.