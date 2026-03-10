Más baratas, accesibles y prácticas: las motos ganan lugar frente a los autos

Cada vez más argentinos se vuelcan a la compra de motos , una tendencia que queda reflejada en los datos de patentamientos. Mientras el registro de autos, camionetas y camiones mostró una caída interanual del 5,7% , las motos de menor cilindrada registraron un fuerte crecimiento.

En ese segmento se patentaron 70.799 unidades durante febrero, lo que representa un aumento del 72,3% en comparación con el mismo período del año pasado.

La creciente preferencia por los motovehículos dentro del mercado fue destacada por el presidente de ACARA, Sebastián Beato , quien explicó que muchas personas están encontrando en este tipo de vehículos una alternativa de movilidad accesible .

Desde la entidad aseguran que el mercado todavía tiene margen para seguir recuperándose y que la actividad podría ir ganando dinamismo de forma gradual a lo largo del año.

Según explicaron, la expectativa es que 2026 termine con un buen nivel de actividad y crecimiento para el sector de motovehículos.

“Luego de la reforma laboral, seguimos con atención todo lo relacionado con el capítulo impositivo. Junto con la baja de tasas, que parece haber llegado para quedarse, son factores que nos hacen mirar con optimismo los próximos meses”, agregó el titular de ACARA.

Autos en baja y motos en fuerte crecimiento

El patentamiento de automotores alcanzó en febrero un total de 42.026 unidades, lo que representa una baja interanual del 5,7%, ya que en el mismo mes de 2025 se habían registrado 44.566 vehículos.

Si la comparación se realiza con enero, la caída fue todavía mayor: el retroceso fue del 36,8%, frente a las 66.454 unidades registradas durante ese mes. En el primer bimestre del año, los patentamientos de autos, camionetas y camiones sumaron 108.480 unidades, lo que implica un descenso del 4,9% internual.

La situación es muy distinta en el mercado de motos. Las 70.799 unidades patentadas en febrero marcaron un crecimiento interanual del 72,3%, frente a las 41.085 registradas en el mismo mes del año pasado.

honda moto Honda Wave fue el modelo más vendido.

En comparación con enero, el incremento también fue positivo, aunque más moderado: 3% más, frente a las 68.742 motos patentadas ese mes. En el primer bimestre, se patentaron 139.541 motos, lo que representa un crecimiento del 39,1% respecto del mismo período de 2025, cuando se habían registrado 100.319 unidades.

Cuáles fueron las motos más vendidas y cuánto cuestan

Dentro del ranking de motovehículos más patentados, los modelos de 110 cc continúan dominando el mercado argentino.

Las cinco motos más vendidas y sus precios:

Honda Wave 110, con 6.676 unidades patentadas (precio aproximado $3.098.000).

Gilera Smash, con 6.207 patentes (alrededor de $1.498.000).

Keller KN 110-8, con 5.712 unidades (alrededor de $1.250.000).

Motomel B110, con 4.708 unidades ($1.398.000 aproximadamente).

Corven Energy 110 se ubicó en el quinto lugar con 3.804 unidades (alrededor de $1.400.000).

concesionaria de autos nuevos.webp Toyota Hilux lideró las ventas en autos.

Los autos más vendidos del mes

En el segmento de automóviles, el ranking de los modelos más patentados estuvo encabezado por:

Toyota Hilux (2.212 patentadas)

FIAT Cronos (2.026)

Peugeot 208 (1.915)

Ford Territory (1.550)

Ford Ranger (1.338)

En definitiva, las motos se consolida como una de las alternativas de movilidad más accesibles para muchos argentinos. Con precios más bajos y costos de mantenimiento reducidos, continúan ganando terreno frente a los autos.