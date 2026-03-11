11 de marzo de 2026
Sitio Andino
Se esperan tormentas

Por alerta meteorológica, también suspendieron y reprogramaron la repetición de la Vendimia 2026

Como ocurrió con la segunda noche de espectáculos musicales, el Gobierno decidió postergar la repetición de "90 Cepas de una misma cosecha" por el alerta de lluvias. Cuándo será.

La repetición de la fiesta máxima fue reprogramada.

La repetición de la fiesta máxima fue reprogramada.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

Las fuertes tormentas que han azotado en Mendoza los últimos días afectaron directamente el calendario vendimial. Tras suspenderse la segunda noche de shows musicales programada para este martes, la Subsecretaría de Cultura de la Provincia anunció la reprogramación de la repetición de "90 Cepas de una misma cosecha", que se desarrollaría este miércoles 11 de marzo. La nueva fecha para el espectáculo dirigido por Pablo Pierri es el próximo domingo 15 de marzo.

Los reportes meteorológicos anticipan fuertes precipitaciones y posible actividad eléctrica en el Gran Mendoza, así como en otras regiones de la provincia. Las tormentas se intensificarían hacia la medianoche y no se descarta la caída de granizo. Para evitar inconvenientes, desde la Subsecretaría de Cultura optaron por la postergación de la repetición de la fiesta máxima, que ya había sufrido modificaciones el fin de semana pasado.

Las lluvias obligaron la reprogramación.
Vendimia 2026

Por las fuertes lluvias, se suspendió la segunda noche de shows musicales en el Frank Romero Day
Vendimia de los Cerros: la fiesta que rompe moldes de belleza y premia la historia de las madres.
Edición 2026

Sin coronas de cristal: la Vendimia de los Cerros homenajea a las madres mendocinas
08 de Marzo de 2026, Acto Central, fiesta nacional de la vendimia, Teatro Griego Frank Romero Day
La repetición de la Fiesta de la Vendimia 2026 se reprogramó para el domingo 15 de marzo.

La repetición de la Fiesta de la Vendimia 2026 se reprogramó para el domingo 15 de marzo.

Cómo se completarán las noches reprogramadas de la Vendimia 2026

De este modo, tanto la segunda noche de espectáculos musicales —que tiene como participantes a Abel Pintos, Maggie Cullen, Campedrinos y Ángela Leivacomo la repetición de "90 Cepas...", se llevarían adelante en conjunto el mismo domingo 15 de marzo. Si bien no ha sido aún oficializado, el programa sería el siguiente:

  • 19.30 horas: la "Previa" de la Vendimia. Como antesala a la puesta en escena, el público podrá disfrutar del talento local con las presentaciones de Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos.
  • 21 horas: Repetición del acto central de la Fiesta de la Vendimia "90 Cepas de una misma Cosecha.
  • 23 horas: inicio de los shows musicales.
Se espera que este miércoles desde el área de Cultura se brinden mayores detalles en cuanto a las entradas, la devolución para quienes no puedan asistir, y cómo se organizará el doble evento.

