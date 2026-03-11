Por alerta meteorológica, también suspendieron y reprogramaron la repetición de la Vendimia 2026

La repetición de la fiesta máxima fue reprogramada. Foto: Cristian Lozano

#InformaciónImportante Debido a la #AlertaAmarilla por tormentas, se reprograma la repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia para el domingo 15 de marzo. Los reportes meteorológicos anticipan fuertes precipitaciones y posible actividad eléctrica en el Gran Mendoza, así como en otras regiones de la provincia. Las tormentas se intensificarían hacia la medianoche y no se descarta la caída de granizo. Para evitar inconvenientes, desde la Subsecretaría de Cultura optaron por la postergación de la repetición de la fiesta máxima, que ya había sufrido modificaciones el fin de semana pasado.

08 de Marzo de 2026, Acto Central, fiesta nacional de la vendimia, Teatro Griego Frank Romero Day La repetición de la Fiesta de la Vendimia 2026 se reprogramó para el domingo 15 de marzo. Foto: Cristian Lozano Cómo se completarán las noches reprogramadas de la Vendimia 2026 De este modo, tanto la segunda noche de espectáculos musicales —que tiene como participantes a Abel Pintos, Maggie Cullen, Campedrinos y Ángela Leiva— como la repetición de "90 Cepas...", se llevarían adelante en conjunto el mismo domingo 15 de marzo. Si bien no ha sido aún oficializado, el programa sería el siguiente:

19.30 horas: la "Previa" de la Vendimia. Como antesala a la puesta en escena, el público podrá disfrutar del talento local con las presentaciones de Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos .

la "Previa" de la Vendimia. Como antesala a la puesta en escena, el público podrá disfrutar del talento local con las presentaciones de . 21 horas : Repetición del acto central de la Fiesta de la Vendimia "90 Cepas de una misma Cosecha.

: Repetición del acto central de la Fiesta de la Vendimia "90 Cepas de una misma Cosecha. 23 horas: inicio de los shows musicales. Embed - Angela Leiva - Llamadas Extrañas Se espera que este miércoles desde el área de Cultura se brinden mayores detalles en cuanto a las entradas, la devolución para quienes no puedan asistir, y cómo se organizará el doble evento.

