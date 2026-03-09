Torneo Vendimia de Polo y Golf: finales imperdibles y un sunset para disfrutar del atardecer

9 de marzo de 2026
Por Sitio Andino Sociedad

El histórico Club de Campo Mendoza se prepara para recibir una nueva edición del prestigioso Torneo Vendimia de polo, un evento que del 12 al 15 de marzo reunirá a los mejores jinetes del país. Esta competencia, que ya es un emblema de la temporada chica, promete jornadas cargadas de emoción, destreza y tradición deportiva mendocina.

Un clásico del polo y el golf con historia

Con el aval de la Asociación Argentina de Polo y enmarcado en la Fiesta Nacional de la Vendimia, el torneo contará con categorías de 0-6 goles y anotación individual. Los equipos competirán en intensos chukkers, manteniendo vivo un legado que comenzó en el año 1960 y que no para de crecer en prestigio.

La propuesta trasciende lo estrictamente deportivo para convertirse en un motor turístico y económico de relevancia para la región. Jugadores de distintos puntos de Argentina eligen visitar nuestra tierra para fusionar la cultura del vino con la pasión por el deporte y la naturaleza.

Dos días imperdibles para los amantes del polo y el golf

Finales y sunset en la provincia de Mendoza

El foco de atención de esta edición estará puesto en el sábado 14 y domingo 15 de marzo, días en los que se disputarán las grandes finales. Es el momento ideal para que te acerques en familia o con amigos y vivas de cerca la definición de este trofeo tan representativo.

Además de la competencia de golf y otras disciplinas, el sábado se realizará un sunset abierto al público general donde podrás adquirir tus entradas directamente en el predio. Será una oportunidad única para disfrutar de buena música, gastronomía y el increíble atardecer mendocino tras los partidos de la tarde.

FLYER CANTINA DEL POLO EN TORNEO VENDIMIA POLO Y GOLF

No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta celebración que une generaciones y reafirma la identidad deportiva de la provincia de Mendoza. Agendá las fechas en tu calendario y preparate para vivir el mejor espectáculo de la temporada en un entorno natural y sofisticado que solo el Club de Campo puede ofrecer.

