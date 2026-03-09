9 de marzo de 2026
Vendimia 2026: Mendoza, a los pies de las soberanas en la Serenata de las Reina

Luego de la Fiesta de la Vendimia, las soberanas nacionales fueron homenajeadas en la tradicional Serenata de las Reinas.

Por Sitio Andino Sociedad

Tras la Fiesta de la Vendimia y la histórica coronación en el Teatro Griego Frank Romero Day, la Ciudad de Mendoza se vistió de gala para recibir a sus nuevas soberanas. Azul Antolinez (San Rafael) y Agustina Giacomelli (Tunuyán) fueron protagonistas de la Serenata, como Reina y Virreina de la Vendimia.

serenata de las reinas 2026
Fiesta de la Vendimia: el primer encuentro Real con el pueblo

La intersección de las calles España y Gutiérrez se transformó en el epicentro de la emoción. Allí, frente al edificio de la Subsecretaría de Cultura, una multitud de mendocinos y turistas esperaba con ansias a las soberanas.

La Banda de Música de la Policía de Mendoza "Cabo 1° Gustavo Ramet" fue la encargada de ponerle ritmo a la noche, recibiendo a las jóvenes con un repertorio que ya es tradición en este encuentro.

Palabras de las protagonistas

"Esta corona se la debo a todos ustedes. Llegué hace un mes con un sueño que veía lejano, pero cada saludo en la calle me acercó un poquito más", expresó emocionada Azul Antolinez, la flamante Reina Nacional.

Por su parte, la Virreina Agustina Giacomelli destacó el valor del equipo y la familia: "Gracias por darnos el honor de representarlos. Sé que con Azul vamos a tener un gran año juntas".

Voces oficiales y significado cultural

El evento contó con la presencia de autoridades clave que resaltaron el simbolismo de esta elección:

  • Diego Gareca (Subsecretario de Cultura): dio la bienvenida oficial a las soberanas en este 90° aniversario de la fiesta, agradeciendo el apoyo constante del público.

  • Omar Félix (Intendente de San Rafael): subrayó que las reinas son "la expresión del trabajo y el esfuerzo de los mendocinos" y vinculó su rol con la representación de la mujer en el marco del Día Internacional de la Mujer.

serenata de las reinas intendente
  • Emir Andraos (Intendente de Tunuyán): Elogió el proceso de preparación de Agustina y recordó que ahora ambas se convierten en las "grandes embajadoras" de la provincia ante el mundo.

serenata de las reinas tunuyán
Este acto no solo marcó el inicio formal del mandato de Azul y Agustina, sino que cerró los festejos de una edición especial que celebró nueve décadas de tradición vitivinícola, reafirmando a la Vendimia como el corazón de la identidad mendocina.

