Vendimia 2026: Mendoza, a los pies de las soberanas en la Serenata de las Reina.

Tras la Fiesta de la Vendimia y la histórica coronación en el Teatro Griego Frank Romero Day , la Ciudad de Mendoza se vistió de gala para recibir a sus nuevas soberanas. Azul Antolinez (San Rafael) y Agustina Giacomelli (Tunuyán) fueron protagonistas de la Serenata, como Reina y Virreina de la Vendimia.

La intersección de las calles España y Gutiérrez se transformó en el epicentro de la emoción. Allí, frente al edificio de la Subsecretaría de Cultura, una multitud de mendocinos y turistas esperaba con ansias a las soberanas .

La Banda de Música de la Policía de Mendoza "Cabo 1° Gustavo Ramet" fue la encargada de ponerle ritmo a la noche, recibiendo a las jóvenes con un repertorio que ya es tradición en este encuentro.

"Esta corona se la debo a todos ustedes. Llegué hace un mes con un sueño que veía lejano, pero cada saludo en la calle me acercó un poquito más", expresó emocionada Azul Antolinez , la flamante Reina Nacional.

Por su parte, la Virreina Agustina Giacomelli destacó el valor del equipo y la familia: "Gracias por darnos el honor de representarlos. Sé que con Azul vamos a tener un gran año juntas".

Voces oficiales y significado cultural

El evento contó con la presencia de autoridades clave que resaltaron el simbolismo de esta elección:

Diego Gareca (Subsecretario de Cultura): dio la bienvenida oficial a las soberanas en este 90° aniversario de la fiesta, agradeciendo el apoyo constante del público.

Omar Félix (Intendente de San Rafael): subrayó que las reinas son "la expresión del trabajo y el esfuerzo de los mendocinos" y vinculó su rol con la representación de la mujer en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Azul junto al intendente Omar Félix.

Emir Andraos (Intendente de Tunuyán): Elogió el proceso de preparación de Agustina y recordó que ahora ambas se convierten en las "grandes embajadoras" de la provincia ante el mundo.

Agustina, junto a Emir Andraos.

Este acto no solo marcó el inicio formal del mandato de Azul y Agustina, sino que cerró los festejos de una edición especial que celebró nueve décadas de tradición vitivinícola, reafirmando a la Vendimia como el corazón de la identidad mendocina.