Azul Antolínez, de San Rafael, es la nueva reina nacional de la Vendimia

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 coronó a Azul Antolínez, de San Rafael como nueva reina nacional, tras una votación que se conoció cerca de la medianoche y luego de la celebración 90 cosechas de una misma cepa, una puesta en escena que recibió una ovación de todo el público presente. La Virreina es Agustina Giacomelli, quien representó al departamento de Tunuyán y tuvo 44 votos.

Azul Antolínez, quien tuvo 52 votos, representó al departamento de San Rafael, tiene 21 años y define la corona como una oportunidad para cumplirle un sueño a su departamento.

"Quiero agradecer a mi familia, a mi querido San Rafael. A El Nihuil, donde todo empezó. A todo Mendoza que se unió a mi. A nuestros viñateros, donde nace la Vendimia", dijo Azul muy emocionada.

"Este año cumplimos 90 años de una fiesta que celebra a nuestros ancestros que llegaron a esta tierra a trabajar, convirtiendo el desierto en oasis y el oasis en cosecha. Muchísimas gracias por coronarme. Me pongo a su disposición para trabajar en cada rincón de la provincia. Gracias, eternas. Muchísimas gracias y feliz Vendimia".

Azul Antolinez, Reina de la Vendimia Azul Antolínez fue coronada reina tras obtener 52 votos. Foto: Cristian Lozano

El proyecto vendimial que presentó está ligado al turismo. Entiende que la reina hoy no solo es embajadora del vino, sino también del territorio, la gastronomía y las experiencias. Propone mostrar Mendoza —y especialmente San Rafael— como un sistema completo: paisaje, aventura, sabores, hospitalidad.

Agustina Giacomelli, virreina nacional de la Vendimia 2026

La virreina Agustina Giacomelli, en tanto, del departamento de Tunuyán tiene 24 años y la Vendimia, para ella, no es solo espectáculo. Es identidad mendocina, cultura viva y —como le gusta decir— el reconocimiento al “esfuerzo silencioso” de quienes trabajan la tierra todo el año. En su historia personal, ese mundo productivo está cerca: en su casa se habla de vino, de agronomía, de enología.

"Gracias a mi familia, a mis amigas por ser un sostén fundamental en mi vida y en cada paso que he dado en este camino. Gracias a la Municipalidad de Tunuyán y todo su equipo, a nuestras coordinadoras, a nuestro intendente Emir Andraos", dijo Agustina.

"Quiero agradecer también y destacar el trabajo de cada uno de los artistas que participó en esta Vendimia, que nos han dado una noche mágica.

"También, por supuesto, mencionarlas a ellos, a los trabajadores, que gracias a ellos es que nosotros estamos cumpliendo 90 años de vendimia. Gracias por seguir manteniendo nuestra identidad, nuestra cultura, 90 años de historia".

fiesta de la vendimia, tunuyán Agustina Giacomelli obtuvo 44 votos y fue coronada virreina de la Vendimia. Foto: Cristian Lozano

Su proyecto vendimial está enfocado en un eje claro y coherente con su formación: la salud mental desde una perspectiva comunitaria, educativa y preventiva. Como estudiante avanzada de Psicología, explicó que busca aportar desde el lugar que mejor conoce, con herramientas concretas y trabajo territorial, más allá de lo simbólico de la corona.

Vendimia 2026: miles de mendocinos y turistas celebraron el Acto Central “90 Cosechas de una misma cepa”

La Vendimia 2026 vivió una de sus noches más esperadas con el Acto Central denominado “90 Cosechas de una misma cepa”, un espectáculo que reunió a miles de mendocinos y turistas provenientes de distintos puntos del país y del mundo para celebrar la identidad vitivinícola de la Provincia de Mendoza.

El imponente Teatro Griego Frank Romero Day, ubicado en el Parque General San Martín, fue el escenario elegido para esta celebración histórica que conmemora los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, una de las manifestaciones culturales más importantes de Argentina.

Vendimia 2026, Fiesta de la Vendimia, Tetro Griego Foto: Cristian Lozano

El espectáculo central de la Vendimia 2026, dirigido por el realizador mendocino Pablo Perri, rindió homenaje a nueve décadas de tradición, cultura y trabajo vitivinícola. La propuesta artística buscó recorrer la historia de la fiesta mayor de los mendocinos, rescatando el espíritu de quienes impulsaron su creación y el valor del vino como símbolo de identidad provincial.

La puesta en escena contó con más de mil artistas en escena, entre bailarines, actores y acróbatas, quienes desplegaron un espectáculo integral de música, danza y efectos visuales para narrar la evolución de la Vendimia y su vínculo con la tierra y el trabajo de los viñateros.

Vendimia 2026, Fiesta de la Vendimia, Vendimia 2026

Miles de espectadores en la fiesta mayor

El Acto Central congregó a un público multitudinario que colmó el anfiteatro natural del Teatro Griego Frank Romero Day, en una noche cargada de emoción, tradición y orgullo mendocino. Familias, visitantes de otras provincias y turistas internacionales compartieron la experiencia de vivir en primera persona la fiesta que cada año celebra la cosecha de la uva y la cultura del vino.

Vendimia 2026, Fiesta de la Vendimia Foto: Cristian Lozano

La Vendimia, que se desarrolla a lo largo de varias actividades previas como la Bendición de los Frutos, la Vía Blanca y el Carrusel, tiene su momento culminante con el Acto Central, espectáculo artístico que combina danza, música y una narrativa que refleja el pasado y el presente de Mendoza.

Tradición, cultura y proyección internacional

La celebración de las 90 ediciones de la Vendimia reafirma el lugar de Mendoza como capital vitivinícola del país y como uno de los destinos turísticos más importantes de Argentina. Cada año, esta fiesta popular convoca a visitantes de todo el mundo que llegan para disfrutar del espectáculo y de la cultura del vino.

Con “90 Cosechas de una misma cepa”, la Provincia de Mendoza volvió a mostrar al mundo una celebración que combina historia, arte y tradición, consolidando a la Vendimia como un evento cultural y turístico de alcance internacional.