Triunfo mendocino en la tradicional Regata Internacional de la Vendimia

El Club Mendoza de Regatas fue protagonista.

En plena celebración de la Fiesta Nacional de la Vendimia , el lago del Parque General San Martín volvió a ser escenario de una de las tradiciones deportivas más emblemáticas de Mendoza: la Regata Internacional de la Vendimia , que este año celebró su edición número 80.

A pesar de la amenaza de mal tiempo durante la jornada , el público acompañó en gran número a lo largo de la costa del lago para presenciar una tarde cargada de competencia y espectáculo, en la que el Club Mendoza de Regatas terminó quedándose con la prueba más importante del programa: el Ocho Largo Libre (8 Senior) .

Historias en el Día de la Mujer

Historias en el Día de la Mujer Del sur mendocino al fútbol femenino profesional chileno

De interés Todo listo para la 80.ª edición de la Regata Internacional de la Vendimia 2026

El evento contó con la presencia de las autoridades de la institución mendocina, la reina del club como así también una buena cantidad de expectadores y deportistas de otras ramas.

En la regata final, correspondiente al Ocho Largo Libre – Copa Julio Chaluleu , el bote del Club Mendoza de Regatas mostró autoridad en el agua y cruzó la meta en 2:00.22 , superando al Club Náutico Zárate y al Club de Remo Canottieri , que completaron el podio de la prueba principal.

80° REGATA VENDIMIA 2025

La tripulación mendocina estuvo integrada por:

Franco Balasch

Franco Ghiretti

Francisco Zanghi

Gonzalo Buso

Maximiliano Bonade

Juan Cruz Nadal

Martín Mansilla

Tomás Tibaldi

Timonel: Joel Infante

La victoria en el ocho senior, considerado la categoría reina del remo, terminó de coronar una gran jornada para el club anfitrión.

Regata (3)

Un clásico del deporte mendocino

La Regata Internacional de la Vendimia forma parte desde hace décadas del calendario deportivo de la provincia y cada año acompaña el clima festivo que se vive durante los días de Vendimia.

La competencia reúne a clubes históricos del remo argentino, entre ellos:

Club Mendoza de Regatas

Club Náutico Zárate

Club de Remo Canottieri

Buenos Aires Rowing Club

Club de Regatas San Pedro

Durante la jornada se disputaron finales en categorías junior, libre y novicios, tanto en damas como en varones, con un nutrido programa de regatas que se extendió durante toda la tarde en el lago mendocino.

Regata (4)

Un marco especial en plena Vendimia

El contexto vendimial volvió a darle un marco especial a la competencia, con familias, deportistas y aficionados siguiendo las carreras desde la costa del lago.

Así, entre el clima festivo de la Vendimia y la tradición del remo mendocino, la Regata Internacional de la Vendimia volvió a confirmar su lugar como uno de los eventos deportivos más clásicos de la provincia, con el Club Mendoza de Regatas celebrando en la prueba más importante del programa.

Todos los ganadores de la Regata Vendimia

Más allá de la regata principal, la jornada incluyó 18 finales en distintas categorías del programa.

Entre los resultados destacados del día se registraron:

4 sin timonel varones junior: ganó Club Mendoza de Regatas , seguido por Náutico Zárate y Canottieri.

Single varones libre: triunfo de Bigornia Club , escoltado por Canottieri y Zárate.

Dos sin timonel varones libre: victoria de Club Mendoza de Regatas , delante de Náutico Zárate.

Single damas libre: empate en el primer lugar entre Bigornia y Mendoza de Regatas , con Zárate tercero.

Single varones junior: triunfo de Canottieri A .

Doble par varones libre: victoria de Club Mendoza de Regatas , seguido por Náutico Zárate.

Dos sin timonel varones junior: nuevamente ganó Club Mendoza de Regatas .

Cuádruple damas junior: triunfo de Canottieri , con Zárate segundo.

Cuatro sin timonel varones libre (Copa Kevin Attem): victoria de Club Mendoza de Regatas .

Doble damas libre: ganó Buenos Aires Rowing Club .

Single damas junior: triunfo de Canottieri .

Doble varones junior: victoria de Club Mendoza de Regatas .

Doble damas junior: triunfo de Club Náutico Zárate .

Ocho junior varones – Copa Matías Quiroga: victoria de Náutico Zárate .

Doble damas novicias: triunfo de Club Mendoza de Regatas .

Ocho damas libre: victoria de Club Náutico Zárate .

Doble varones novicios: triunfo de Mendoza de Regatas B. Regata (5)

Primera parte

80° REGATA VENDIMIA 2025 - PROGRAMA FINALES Vendimia 2026 Resultados 1ra Parte

Segunda parte

80° REGATA VENDIMIA 2025 - PROGRAMA FINALES Vendimia 2026 2da parte Resultados

Preguntas y respuestas clave sobre la Regata Vendimia

¿Quién ganó el Ocho Senior de la Regata Vendimia 2026?

El Club Mendoza de Regatas ganó el Ocho Largo Libre con un tiempo de 2:00.22.

¿Dónde se disputa la Regata Internacional de la Vendimia?

La competencia se realiza en el lago del Parque General San Martín, en Mendoza.

¿Qué clubes participaron en la regata?

Participaron clubes como Mendoza de Regatas, Náutico Zárate, Canottieri, Buenos Aires Rowing Club y Regatas San Pedro.

¿Por qué el Ocho Senior es la prueba principal?

El ocho largo libre es la categoría más exigente del remo y reúne a las tripulaciones más fuertes del torneo.