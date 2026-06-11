NBA: los Knicks quedaron a un paso tras un triunfo épico ante los Spurs

Jalen Brunson lideró una remontada para la historia en la NBA y acercó a los Knicks a un título que esperan desde hace más de cinco décadas.

New York Knicks escribió una de las páginas más memorables de su historia en la NBA . El equipo neoyorquino logró revertir una desventaja de 29 puntos, derrotó a San Antonio Spurs por 107 a 106 en el Juego 4 de las Finales y quedó a apenas una victoria de conquistar un campeonato que se le niega desde hace 53 años.

Con una actuación monumental de Jalen Brunson y una reacción inolvidable en la segunda mitad, los Knicks tomaron ventaja de 3-1 en la serie y quedaron match point de levantar el trofeo Larry O'Brien .

Durante gran parte del partido parecía que la serie volvería a igualarse. San Antonio Spurs dominó de principio a fin la primera mitad y llegó a sacar una ventaja máxima de 29 puntos , apoyado en una gran producción ofensiva.

Victor Wembanyama terminó con 24 puntos y 13 rebotes , mientras que Dylan Harper aportó 21 unidades , siendo las principales figuras del conjunto texano.

La superioridad visitante fue tan marcada que los Spurs se fueron al descanso imponiéndose por 76 a 49, después de establecer incluso un récord de Finales al convertir 14 triples en una primera mitad. Sin embargo, la historia estaba lejos de terminar.

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Los Knicks remontaron una diferencia de 29 puntos, derrotaron 107-106 a los Spurs y se pusieron 3-1 en las #NBAFinals pic.twitter.com/QlySfDtgea — SportsCenter (@SC_ESPN) June 11, 2026

Brunson lideró la reacción de New York

Con el Madison Square Garden completamente encendido, los Knicks comenzaron a descontar durante el tercer cuarto y cambiaron por completo la dinámica del encuentro. El gran líder fue Jalen Brunson, autor de 36 puntos, quien tomó el control ofensivo del equipo cuando más lo necesitaba.

A su lado apareció una pieza fundamental: OG Anunoby sumó 33 puntos y anotó la canasta decisiva para completar la remontada, convirtiéndose en el socio ideal de la estrella neoyorquina. La reacción fue tan impactante que New York apenas estuvo arriba en el marcador durante el 2% del partido, pero logró hacerlo en el momento más importante.

Un récord histórico en las Finales de la NBA

La victoria quedó registrada en los libros de historia. Los Knicks consiguieron la remontada más grande jamás registrada en unas Finales de la NBA, recuperándose de una diferencia de 29 puntos para quedarse con el triunfo.

La hazaña adquiere aún más valor teniendo en cuenta el contexto: San Antonio había ganado el Juego 3 y parecía haber recuperado impulso en la serie, pero la reacción del conjunto dirigido por Mike Brown modificó completamente el panorama. Ahora los Knicks lideran la definición por 3-1 y quedaron a un solo triunfo de volver a ser campeones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NBA/status/2064914494598381940&partner=&hide_thread=false OG ANUNOBY WITH THE PUTBACK.



KNICKS COMPLETE THE 29-PT COMEBACK FOR THE WIN.



LARGEST COMEBACK IN NBA FINALS HISTORY pic.twitter.com/ZtWVWY6JsR — NBA (@NBA) June 11, 2026

Qué dice la historia sobre las series 3-1

Las estadísticas favorecen ampliamente a New York. En toda la historia de la NBA hubo 38 finales en las que un equipo tomó ventaja de 3-1, y en 37 de esas oportunidades terminó consagrándose campeón.

La única excepción ocurrió en 2016, cuando Cleveland Cavaliers, liderado por LeBron James, logró revertir la desventaja frente a Golden State Warriors y conquistó el título. Por eso, aunque San Antonio todavía mantiene una mínima esperanza, la historia indica que los Knicks tienen el trofeo muy cerca.

Cuándo se juega el próximo partido de las Finales de la NBA

La serie continuará este sábado 13 de junio desde las 21.30 en San Antonio.

Juego 5: San Antonio Spurs vs New York Knicks – sábado 13 de junio, 21.30.

Si fuera necesario:

Juego 6: martes 16 de junio, 21.30, en Nueva York.

Juego 7: viernes 19 de junio, 21.30, en San Antonio.

Con la serie 3-1 a su favor y una remontada que ya forma parte de la historia grande de la NBA, los Knicks quedaron a un paso de terminar con una espera de 53 años y volver a celebrar un campeonato frente a una ciudad que sueña despierta.