Independiente Rivadavia quiere un gran debut ante Atlético Tucumán: hora, dónde verlo y formaciones

Desde las 15 de este domingo, Independiente Rivadavia visitará a Atlético Tucumán por la primera fecha delTorneo Clausura 2026, con el objetivo de ratificar el gran momento que atraviesa y consolidarse como uno de los equipos más competitivos del fútbol argentino. La Lepra llega entonada tras un sólido debut en la Copa Argentina y también atraviesa un destacado presente en la Copa Libertadores, donde ya aseguró su clasificación a los octavos de final.
El encuentro podrá seguirse en vivo por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Álvaro Carranza.
Independiente Rivadavia quiere un buen debut en el Clausura: así llega ante el Decano
El equipo dirigido por Alfredo Berti afronta este compromiso con un presente que lo posiciona entre los protagonistas del semestre. En sus últimas tres presentaciones consiguió tres victorias consecutivas: derrotó a La Guaira y Bolívar por la fase de grupos de la Copa Libertadores y luego eliminó a Tigre en los 16avos de final de la Copa Argentina, resultado que le permitió avanzar a la próxima instancia, donde enfrentará a Aldosivi.
El Decano, ahora dirigido por Julio César Falcioni, cerró un primer semestre irregular. Si bien logró evitar el último puesto de la Zona B, también dejó actuaciones destacadas frente a equipos como River y Talleres de Córdoba, mostrando pasajes de buen fútbol.
Con el inicio del Clausura, el conjunto tucumano intentará mejorar su rendimiento y sumar puntos importantes para alejarse de la pelea por la permanencia.
Cuál será el próximo compromiso de la Lepra
Tras este encuentro, Independiente Rivadavia volverá a presentarse por la segunda fecha del Torneo Clausura, cuando reciba a Huracán en el estadio Bautista Gargantini el próximo jueves 30 de julio.