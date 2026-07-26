26 de julio de 2026
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Club Sportivo Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia quiere un gran debut ante Atlético Tucumán: hora, dónde verlo y formaciones

La Lepra visita al Decano por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. Conocé todos los detalles de la previa.

Independiente Rivadavia quiere un gran debut ante Atlético Tucumán: hora, dónde verlo y formaciones
Independiente Rivadavia quiere un gran debut ante Atlético Tucumán: hora, dónde verlo y formaciones Foto: Prensa CSIR
Por Sitio Andino Deportes

Desde las 15 de este domingo, Independiente Rivadavia visitará a Atlético Tucumán por la primera fecha del Torneo Clausura 2026, con el objetivo de ratificar el gran momento que atraviesa y consolidarse como uno de los equipos más competitivos del fútbol argentino. La Lepra llega entonada tras un sólido debut en la Copa Argentina y también atraviesa un destacado presente en la Copa Libertadores, donde ya aseguró su clasificación a los octavos de final.

Independiente Rivadavia quiere un buen debut en el Clausura: así llega ante el Decano

El equipo dirigido por Alfredo Berti afronta este compromiso con un presente que lo posiciona entre los protagonistas del semestre. En sus últimas tres presentaciones consiguió tres victorias consecutivas: derrotó a La Guaira y Bolívar por la fase de grupos de la Copa Libertadores y luego eliminó a Tigre en los 16avos de final de la Copa Argentina, resultado que le permitió avanzar a la próxima instancia, donde enfrentará a Aldosivi.

Cómo llega Atlético Tucumán

El Decano, ahora dirigido por Julio César Falcioni, cerró un primer semestre irregular. Si bien logró evitar el último puesto de la Zona B, también dejó actuaciones destacadas frente a equipos como River y Talleres de Córdoba, mostrando pasajes de buen fútbol.

Con el inicio del Clausura, el conjunto tucumano intentará mejorar su rendimiento y sumar puntos importantes para alejarse de la pelea por la permanencia.

Cuál será el próximo compromiso de la Lepra

Tras este encuentro, Independiente Rivadavia volverá a presentarse por la segunda fecha del Torneo Clausura, cuando reciba a Huracán en el estadio Bautista Gargantini el próximo jueves 30 de julio.

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