Independiente Rivadavia quiere un gran debut ante Atlético Tucumán: hora, dónde verlo y formaciones

Desde las 15 de este domingo , Independiente Rivadavia visitará a Atlético Tucumán por la primera fecha del Torneo Clausura 2026 , con el objetivo de ratificar el gran momento que atraviesa y consolidarse como uno de los equipos más competitivos del fútbol argentino. La Lepra llega entonada tras un sólido debut en la Copa Argentina y también atraviesa un destacado presente en la Copa Libertadores , donde ya aseguró su clasificación a los octavos de final .

El encuentro podrá seguirse en vivo por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Álvaro Carranza .

Estos son los convocados para enfrentar mañana a Atlético Tucumán #ElMásGrandeDeCuyo pic.twitter.com/B1H8sJY90F

El equipo dirigido por Alfredo Berti afronta este compromiso con un presente que lo posiciona entre los protagonistas del semestre. En sus últimas tres presentaciones consiguió tres victorias consecutivas : derrotó a La Guaira y Bolívar por la fase de grupos de la Copa Libertadores y luego eliminó a Tigre en los 16avos de final de la Copa Argentina , resultado que le permitió avanzar a la próxima instancia, donde enfrentará a Aldosivi .

Aunque tenía la expectativa de disputar la Supercopa Argentina frente a Estudiantes, el encuentro fue suspendido y deberá esperar una nueva fecha para jugarse . Mientras tanto, la Lepra pondrá toda su atención en Atlético Tucumán, un rival al que ya venció por 2 a 1 durante el Torneo Apertura de este año .

Cómo llega Atlético Tucumán

El Decano, ahora dirigido por Julio César Falcioni, cerró un primer semestre irregular. Si bien logró evitar el último puesto de la Zona B, también dejó actuaciones destacadas frente a equipos como River y Talleres de Córdoba, mostrando pasajes de buen fútbol.

Con el inicio del Clausura, el conjunto tucumano intentará mejorar su rendimiento y sumar puntos importantes para alejarse de la pelea por la permanencia.

Cuál será el próximo compromiso de la Lepra

Tras este encuentro, Independiente Rivadavia volverá a presentarse por la segunda fecha del Torneo Clausura, cuando reciba a Huracán en el estadio Bautista Gargantini el próximo jueves 30 de julio.

La síntesis

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