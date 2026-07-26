26 de julio de 2026
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Torneo Federal A

Torneo Federal A: el Globo y Fundación de Amigo se juegan en un mano a mano el pase de ronda

La última fecha del torneo Federal A en la zona C donde participan los mendocinos, tendrá un condimento extra en un partido definitorio.

Torneo Federal A: el globo se juega todo en la última fecha ante FADEP.

Torneo Federal A: el globo se juega todo en la última fecha ante FADEP.

Por Sitio Andino Deportes

El Torneo Federal A llega a su última fecha - postergada por la final de la Copa del Mundo de Fútbol - con un condimento extra para dos de los tres representantes mendocinos que conforman la Zona C del segundo torneo de ascenso en Argentina.

El Club Atlético Huracán Las Heras y Fundación Amigos por el Deporte se enfrentarán en el Estadio General San Martín de calle Olascoaga por la cuarta plaza clasificatoria a la segunda fase del certamen. El partido comenzará a la hora 15.00 y tendrá este valor agregado en la jornada de cierre de la fase regular.

El Globo ha sumado 22 puntos y FADEP tiene 20 unidades, el empate y lógicamente el triunfo favorecerán a los lasherinos, quienes automáticamente se meterán en la siguiente instancia. La visita debe ganar indefectiblemente y con ello asegurará ese último cupo.

El extra al que puede aferrarse Huracán en caso de caer, es depender de las otras tres zonas y la ubicación 5º de esos equipos (hasta ahora aparece Juventud Antoniana con 22 puntos por la zona B como el único oponente que puede arrebatarle ese puesto y en caso de que este pierda en la jornada final ante Boca Unidos de Corrientes, que ya está eliminado).

El cotejo promete y mucho y seguramente contará con una muy buena concurrencia en Las Heras, que tuvo una campaña bastante irregular a lo largo del torneo, aunque siempre lo dejó con vida par aspirar a la clasificación.

Atlético Club San Martín cierra la primera fase en el Este

Atlético Club San Martín con 18 puntos cerrará el campeonato enfrentando a Argentino de Monte Maíz, el encuentro se disputará en el estadio albirrojo, también desde la hora 15.00. El Chacarero jugará la reválida y su mente estará puesta en esa fase, a la que puede arribar mejor posicionado y contar con un cruce mas favorable en esa fase.

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