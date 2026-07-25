Clásico Santo Patrono Santiago: Endo Verde conquistó el Hipódromo de Mendoza

El Hipódromo de Mendoza celebró este sábado 25 de julio su octava reunión hípica del año. Allí, el Clásico Santo Patrono Santiago, disputado sobre una distancia de 2.200 metros, fue la prueba central de la jornada y la última competencia de la tarde. La victoria quedó en manos de Endo Verde, con la monta de Lucas Noriega.
Los candidatos al Clásico Patrono Santiago
Para la gran competencia fueron anotados siete ejemplares Sangre Pura de Carrera (SPC). Sin embargo, The Cyclone, que llegaba en buenas condiciones a la prueba, podría quedar afuera debido a una lesión sufrida durante sus últimos entrenamientos.
Entre los principales candidatos aparece The Gun, caballo perteneciente a la caballeriza Don Cristóbal, pensionado de Ramón Abrales y que será conducido por el jockey Rodrigo Argüello.
Otro de los ejemplares destacados es Endo Verde, último ganador del Clásico Vendimia. El experimentado caballo pertenece al empresario sanjuanino Gastón Ávila, es entrenado por Sergio Perona y tendrá la monta de Lucas Noriega.
También asoma como candidato Irlam, entrenado por Florindo Catapano y representante de la caballeriza El Principiante. Su jockey será Gerardo Tempesti.
La nómina se completa con Tiziano Joy, de la caballeriza Don Radium; Tambaqui, representante del stud Don Chiqui; Master Yoda, de La Dominga; y A Mares, ejemplar proveniente de San Juan que será conducido por el reconocido jockey Juan Carlos “Chupino” Noriega.
Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Carreras cortas y otros clásicos en el Hipódromo de Mendoza
Dentro de la programación también se disputarán el Clásico Cuadrero Municipalidad de San Martín, el Clásico Municipalidad de Junín y otra carrera sobre una distancia de 475 metros.
Las puertas del Hipódromo de Mendoza estarán abiertas desde las 8.00 horas, mientras que la primera competencia se largará a las 10.00 horas. El valor de la entrada será de $2.000 por persona.
Actividades para toda la familia
Además de las competencias dentro de la pista, el público podrá disfrutar de un patio de artesanos, puestos de comidas rápidas y la participación de emprendedores del programa Raíces Mendoza, que ofrecerán sus productos durante la jornada.
Cronograma y horarios de las carreras en el Hipódromo de Mendoza
La reunión hípica contempla un total de 10 contiendas (7 carreras de fondo y 3 cuadreras/concertadas). La actividad oficial comenzará a las 10.