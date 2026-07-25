Clásico Santo Patrono Santiago: Endo Verde conquistó el Hipódromo de Mendoza

El Hipódromo de Mendoza celebró este sábado 25 de julio su octava reunión hípica del año. Allí, el Clásico Santo Patrono Santiago , disputado sobre una distancia de 2.200 metros , fue la prueba central de la jornada y la última competencia de la tarde. La victoria quedó en manos de Endo Verde , con la monta de Lucas Noriega .

Para la gran competencia fueron anotados siete ejemplares Sangre Pura de Carrera (SPC). Sin embargo, The Cyclone , que llegaba en buenas condiciones a la prueba, podría quedar afuera debido a una lesión sufrida durante sus últimos entrenamientos.

Entre los principales candidatos aparece The Gun , caballo perteneciente a la caballeriza Don Cristóbal , pensionado de Ramón Abrales y que será conducido por el jockey Rodrigo Argüello.

Otro de los ejemplares destacados es Endo Verde , último ganador del Clásico Vendimia. El experimentado caballo pertenece al empresario sanjuanino Gastón Ávila, es entrenado por Sergio Perona y tendrá la monta de Lucas Noriega.

También asoma como candidato Irlam, entrenado por Florindo Catapano y representante de la caballeriza El Principiante. Su jockey será Gerardo Tempesti.

La nómina se completa con Tiziano Joy, de la caballeriza Don Radium; Tambaqui, representante del stud Don Chiqui; Master Yoda, de La Dominga; y A Mares, ejemplar proveniente de San Juan que será conducido por el reconocido jockey Juan Carlos “Chupino” Noriega.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Carreras cortas y otros clásicos en el Hipódromo de Mendoza

Dentro de la programación también se disputarán el Clásico Cuadrero Municipalidad de San Martín, el Clásico Municipalidad de Junín y otra carrera sobre una distancia de 475 metros.

Las puertas del Hipódromo de Mendoza estarán abiertas desde las 8.00 horas, mientras que la primera competencia se largará a las 10.00 horas. El valor de la entrada será de $2.000 por persona.

Actividades para toda la familia

Además de las competencias dentro de la pista, el público podrá disfrutar de un patio de artesanos, puestos de comidas rápidas y la participación de emprendedores del programa Raíces Mendoza, que ofrecerán sus productos durante la jornada.

Cronograma y horarios de las carreras en el Hipódromo de Mendoza

La reunión hípica contempla un total de 10 contiendas (7 carreras de fondo y 3 cuadreras/concertadas). La actividad oficial comenzará a las 10.

Las carreras

1ra carrera - 1300 metros - 10 horas

(Perdedores)

Torre de Mar

Le Pera

Incitatus

4-Ser Frank

5-Spring Joy

Cardo Ruso

Marc Berry

2da carrera - 1200 metros - 10.40 horas

(Perdedoras y ganadoras de 1)

Eco Mare

My Sweet Baby

Es Laureliana

Mi Callejera

Soy Dahlia

Shaked

3ra carrera - 1400 metros - 11.20 horas

Clásico “Independencia”

Team Beach

Templo del Sol

Nou Du Champion

Evo Máximo

Muy Lista

El Cinesasta

Malambo Feroz

4ta carrera - 475 metros - 12 horas

(Concertada)

Ever Dad

Todo En Claro

Berry Berry

Mato Grosso

5ta carrera - 1400 metros - 12.50 horas

(Ganadores de 1 y 2)

El Gran Augusto

Come Upon

Juanchi Key

Spiritual Drink

Toscanello

Estereo Stripes

Santo Frank

I'm The Best

Grande Hit

Royal Ascot

Mount Everest

Equipo Que Gana

Precimous Machine

6ta carrera - 1100 metros - 13.40 horas

Clásico “Casino de Mendoza”

Wizard Foot

Fiestero Xal

Dark Sound

Ethical Cleric

7ma carrera - 400 metros - 14.30 horas

(Concertada)

Clásico: “Municipalidad de San Martín”

Puerto Miami

Best Of The Best

Gritalo Gringo

8va carrera - 1600 metros - 15.10 horas

Clásico “Gobierno de Mendoza

Piccolo Veloce

French Frank

French Champion

Río Franco

Storm Revenge

Escape Hatch

El Mau

9na carrera - 280 metros - 16 horas

(Concertada)

Clásico: “Municipalidad de Junín”

Beethoven Fantastic

Scar

Sin Piedad

Sucesor

10ma carrera - 2200 metros - 17.15 horas

Clásico “Santo Patrono Santiago” - Copa Canal 9