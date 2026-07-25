25 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Hipódromo de Mendoza

Clásico Santo Patrono Santiago: Endo Verde conquistó el Hipódromo de Mendoza

La prueba central del Hipódromo de Mendoza quedó en manos de un caballo oriundo de San Juan, conducido por el jockey Lucas Noriega.

El Hipódromo de Mendoza recibe una nueva edición del Clásico Patrono Santiago.

El Hipódromo de Mendoza recibe una nueva edición del Clásico Patrono Santiago.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Deportes

El Hipódromo de Mendoza celebró este sábado 25 de julio su octava reunión hípica del año. Allí, el Clásico Santo Patrono Santiago, disputado sobre una distancia de 2.200 metros, fue la prueba central de la jornada y la última competencia de la tarde. La victoria quedó en manos de Endo Verde, con la monta de Lucas Noriega.

Los candidatos al Clásico Patrono Santiago

Para la gran competencia fueron anotados siete ejemplares Sangre Pura de Carrera (SPC). Sin embargo, The Cyclone, que llegaba en buenas condiciones a la prueba, podría quedar afuera debido a una lesión sufrida durante sus últimos entrenamientos.

Entre los principales candidatos aparece The Gun, caballo perteneciente a la caballeriza Don Cristóbal, pensionado de Ramón Abrales y que será conducido por el jockey Rodrigo Argüello.

Otro de los ejemplares destacados es Endo Verde, último ganador del Clásico Vendimia. El experimentado caballo pertenece al empresario sanjuanino Gastón Ávila, es entrenado por Sergio Perona y tendrá la monta de Lucas Noriega.

También asoma como candidato Irlam, entrenado por Florindo Catapano y representante de la caballeriza El Principiante. Su jockey será Gerardo Tempesti.

La nómina se completa con Tiziano Joy, de la caballeriza Don Radium; Tambaqui, representante del stud Don Chiqui; Master Yoda, de La Dominga; y A Mares, ejemplar proveniente de San Juan que será conducido por el reconocido jockey Juan Carlos “Chupino” Noriega.

Carreras cortas y otros clásicos en el Hipódromo de Mendoza

Dentro de la programación también se disputarán el Clásico Cuadrero Municipalidad de San Martín, el Clásico Municipalidad de Junín y otra carrera sobre una distancia de 475 metros.

Las puertas del Hipódromo de Mendoza estarán abiertas desde las 8.00 horas, mientras que la primera competencia se largará a las 10.00 horas. El valor de la entrada será de $2.000 por persona.

Actividades para toda la familia

Además de las competencias dentro de la pista, el público podrá disfrutar de un patio de artesanos, puestos de comidas rápidas y la participación de emprendedores del programa Raíces Mendoza, que ofrecerán sus productos durante la jornada.

Cronograma y horarios de las carreras en el Hipódromo de Mendoza

La reunión hípica contempla un total de 10 contiendas (7 carreras de fondo y 3 cuadreras/concertadas). La actividad oficial comenzará a las 10.

Las carreras

1ra carrera - 1300 metros - 10 horas

(Perdedores)

  • Torre de Mar
  • Le Pera
  • Incitatus
  • 4-Ser Frank
  • 5-Spring Joy
  • Cardo Ruso
  • Marc Berry

2da carrera - 1200 metros - 10.40 horas

(Perdedoras y ganadoras de 1)

  • Eco Mare
  • My Sweet Baby
  • Es Laureliana
  • Mi Callejera
  • Soy Dahlia
  • Shaked

3ra carrera - 1400 metros - 11.20 horas

Clásico “Independencia”

  • Team Beach
  • Templo del Sol
  • Nou Du Champion
  • Evo Máximo
  • Muy Lista
  • El Cinesasta
  • Malambo Feroz

4ta carrera - 475 metros - 12 horas

(Concertada)

  • Ever Dad
  • Todo En Claro
  • Berry Berry
  • Mato Grosso

5ta carrera - 1400 metros - 12.50 horas

(Ganadores de 1 y 2)

  • El Gran Augusto
  • Come Upon
  • Juanchi Key
  • Spiritual Drink
  • Toscanello
  • Estereo Stripes
  • Santo Frank
  • I'm The Best
  • Grande Hit
  • Royal Ascot
  • Mount Everest
  • Equipo Que Gana
  • Precimous Machine

6ta carrera - 1100 metros - 13.40 horas

Clásico “Casino de Mendoza”

  • Wizard Foot
  • Fiestero Xal
  • Dark Sound
  • Ethical Cleric

7ma carrera - 400 metros - 14.30 horas

(Concertada)

Clásico: “Municipalidad de San Martín”

  • Puerto Miami
  • Best Of The Best
  • Gritalo Gringo

8va carrera - 1600 metros - 15.10 horas

Clásico “Gobierno de Mendoza

  • Piccolo Veloce
  • French Frank
  • French Champion
  • Río Franco
  • Storm Revenge
  • Escape Hatch
  • El Mau

9na carrera - 280 metros - 16 horas

(Concertada)

Clásico: “Municipalidad de Junín”

  • Beethoven Fantastic
  • Scar
  • Sin Piedad
  • Sucesor

10ma carrera - 2200 metros - 17.15 horas

Clásico “Santo Patrono Santiago” - Copa Canal 9

  • Tambaqui
  • Irlam
  • Master Yoda
  • Tizziano Joy
  • Endo Verde
  • A Mares

Temas
Seguí leyendo

Mira en vivo la Velada del Año 6: los combates organizados por Ibai Llanos

Lionel Scaloni firmó contrato hasta el 2030 con la Selección Argentina de Fútbol: lo escrito, escrito está

La actuación de Franco Colapinto en Hungría tras la FP3 y la clasificación

Un detalle de campeón: el regalo de Messi para sus compañeros de la Selección Argentina que se volvió viral

La descomunal oferta que prepara Arsenal para quedarse con Julián Álvarez

El héroe de Madrid se va otra vez: River confirmó la salida de Juanfer Quintero

Gimnasia golpeó en el momento justo y debutó con una victoria en el Clausura

La Masia de Barcelona revivió en General Alvear: ¡los 15 toques de los chicos de Andes para un gol que ecomociona!

Lee además
El Clásico Patrono Santiago se disputará el próximo sábado. video

Orgullo del Valle de Uco: un caballo de Tupungato correrá el Clásico Patrono Santiago
Un ex titular de la IGJ aseguró que la AFA no habría declarado más de US$500 millones

Una nueva revelación que sacude a la AFA: más de US$500 millones bajo investigación
LO QUE SE LEE AHORA
El regalo secreto de Messi a la Selección Argentina salió a la luz y causó furor

Un detalle de campeón: el regalo de Messi para sus compañeros de la Selección Argentina que se volvió viral

Las Más Leídas

Un operativo de rescate en alta montaña reveló una historia de infidelidad que nadie esperaba

Quedaron varados en alta montaña, se destapó una trama de infidelidad y buscan cobrarles un operativo millonario

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

Nieve en Alta Montaña: hasta dónde se puede llegar y qué recomendaciones dio el Gobierno.

Nieve en Alta Montaña: hasta dónde se puede llegar y qué recomendaciones dio el Gobierno

El regalo secreto de Messi a la Selección Argentina salió a la luz y causó furor

Un detalle de campeón: el regalo de Messi para sus compañeros de la Selección Argentina que se volvió viral

El ganador del auto de CTC ya lo tiene: así se lo llevó a su casa video

Una llamada inesperada y un sueño cumplido: la historia del ganador del auto de CTC