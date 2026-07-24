24 de julio de 2026
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Paritarias

Diez sectores ya aceptaron la propuesta paritaria del gobierno provincial

El Gobierno de Mendoza acordó con diez sectores estatales un incremento salarial. Mientras tanto, AMProS definirá su postura la próxima semana.

Diez sectores ya aceptaron la propuesta paritaria del gobierno provincial

Diez sectores ya aceptaron la propuesta paritaria del gobierno provincial

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Política

Tras negociaciones con diferentes entidades que representan a los trabajadores, el gobierno provincial cerró acuerdos paritarios con diez rubros. Se trata de los incrementos salariales que percibirá el personal en el segundo semestre de 2026.

La propuesta del Ejecutivo consta de un aumento del 7% para al mes de agosto y 4% para noviembre. A su vez, estos incrementos son no acumulativos, y se calculan sobre el básico de junio de 2026. Algunos sindicatos también acordaron otros beneficios específicos de cada rubro.

Los funcionarios judiciales ya acordaron con el gobierno provincial.

Los funcionarios judiciales ya acordaron con el gobierno provincial.

Qué sectores ya cerraron paritarias en Mendoza

Este viernes, cuatro rubros lograron un acuerdo salarial: APOC que nuclea a los empleados de Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, los agentes del Instituto de Juegos y Casinos y del Fondo para la Transformación y el Crecimiento. A su vez, los otros sectores que ya cerraron negociaciones son:

  • Régimen 15 de la sanidad,
  • Régimen 5 de la administración central,
  • Régimen de licenciados en enfermería,
  • SUTE en representación de docentes y celadores,
  • Sitravi en representación del personal de la Dirección Provincial de Vialidad, y
  • Funcionarios judiciales.
Los sindicatos someten a votación la propuesta del Ejecutivo.

Los sindicatos someten a votación la propuesta del Ejecutivo.

Ampros espera y debate la propuesta

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) somete a votación la propuesta del gobierno provincial, para los que afiliados, prestadores y contratados manifiesten su postura. A su vez, aclararon que la próxima reunión con la Subsecretaría de Trabajo será el próximo martes y allí comunicarán la decisión tomada mediante el voto de los trabajadores.

"A pesar de que la propuesta de aumento salarial elevada por el Gobierno de Mendoza en paritaria es considerada insuficiente, los delegados de la institución votaron bajarla a las bases, debido a la imperante situación económica que deben soportar los trabajadores encargados de cuidar la salud de los mendocinos", indicaron desde el gremio.

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