El Gobierno nacional acordó cambios a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada: cuándo se votará

El Gobierno nacional le puso fecha al tratamiento de la ley inviolabilidad de la propiedad privada.

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Por Sitio Andino Política







El Gobierno nacional confirmó que el 6 de agosto se tratará en el Congreso la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, acordaron mantener los cambios que consensuaron los legisladores libertarios con sus aliados.

Bullrich informó que el funcionario aceptó las reformas incluidas en el proyecto impulsado por el Ejecutivo. Entre ellos se había generado malestar por las potestades que tendrán las provincias para aprobar una venta a un inversor extranjero, donde se deja abierta la posibilidad que puedan dictar sus propias normas.

El acuerdo del oficialismo con los sectores aliados Al respecto, la senadora dijo: "Las provincias mantienen facultades para legislar, aunque no creemos que vayan a sacar leyes propias", afirmó sobre Sturzenegger: "Tenía algunas dudas respecto a los cambios que habíamos hecho, y le explicamos que tenían que ver con una mirada federal del uso de la tierra, sumando a las provincias en decisiones sobre zonas fronterizas para facilitar inversiones".

Además, la jefa del bloque libertario declaró: "Es un proyecto consensuado entre todos los bloques, y no pone en peligro la soberanía, ya que la propiedad de la tierra no afecta la soberanía nacional; las leyes argentinas rigen para todos, sean nacionales o extranjeros".

Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger. Foto: NA. Las diferencias en el oficialismo y la ausencia de algunos aliados que iban a votar el proyecto obligaron al Gobierno a postergar por cuarta vez el debate de esa iniciativa en la sesión del pasado 16 de julio, que tiene como eje central la eliminación de las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan adquirir tierras. Qué dice el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada La última versión del dictamen fija que cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites.

comprendido dentro de sus respectivos límites. Se prohíbe la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros y de las empresas con participación estatal extranjera , cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.

, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional. Toda adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros deberá ser inscripta en e l Registro Nacional de Tierras Rurales .

. La adquisición de inmuebles rurales en zonas de seguridad de frontera por extranjeros deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional .

por extranjeros deberá contar con la . Se elimina el artículo del silencio administrativo por el cual, si no había un pronunciamiento de la provincia o la Nación en un plazo de seis meses, la venta queda consagrada automáticamente. La iniciativa será tratada en el recinto del Senado el próximo 6 de agosto.