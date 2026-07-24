24 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Gobierno Nacional

El Gobierno nacional acordó cambios a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada: cuándo se votará

El Gobierno nacional confirmó cuándo llegará al recinto del Senado el proyecto impulsado por el Ejecutivo.

El Gobierno nacional le puso fecha al tratamiento de la ley inviolabilidad de la propiedad privada.

El Gobierno nacional le puso fecha al tratamiento de la ley inviolabilidad de la propiedad privada.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno nacional confirmó que el 6 de agosto se tratará en el Congreso la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, acordaron mantener los cambios que consensuaron los legisladores libertarios con sus aliados.

Bullrich informó que el funcionario aceptó las reformas incluidas en el proyecto impulsado por el Ejecutivo. Entre ellos se había generado malestar por las potestades que tendrán las provincias para aprobar una venta a un inversor extranjero, donde se deja abierta la posibilidad que puedan dictar sus propias normas.

El acuerdo del oficialismo con los sectores aliados

Al respecto, la senadora dijo: "Las provincias mantienen facultades para legislar, aunque no creemos que vayan a sacar leyes propias", afirmó sobre Sturzenegger: "Tenía algunas dudas respecto a los cambios que habíamos hecho, y le explicamos que tenían que ver con una mirada federal del uso de la tierra, sumando a las provincias en decisiones sobre zonas fronterizas para facilitar inversiones".

Además, la jefa del bloque libertario declaró: "Es un proyecto consensuado entre todos los bloques, y no pone en peligro la soberanía, ya que la propiedad de la tierra no afecta la soberanía nacional; las leyes argentinas rigen para todos, sean nacionales o extranjeros".

Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger. Foto: NA.

Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger. Foto: NA.

Las diferencias en el oficialismo y la ausencia de algunos aliados que iban a votar el proyecto obligaron al Gobierno a postergar por cuarta vez el debate de esa iniciativa en la sesión del pasado 16 de julio, que tiene como eje central la eliminación de las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan adquirir tierras.

Qué dice el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada

  • La última versión del dictamen fija que cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites.
  • Se prohíbe la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros y de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
  • Toda adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros deberá ser inscripta en el Registro Nacional de Tierras Rurales.
  • La adquisición de inmuebles rurales en zonas de seguridad de frontera por extranjeros deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional.
  • Se elimina el artículo del silencio administrativo por el cual, si no había un pronunciamiento de la provincia o la Nación en un plazo de seis meses, la venta queda consagrada automáticamente.

La iniciativa será tratada en el recinto del Senado el próximo 6 de agosto.

Temas
Seguí leyendo

Quién es el Fernando Subirats, nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos

Por qué Javier Milei viaja a Brasil y cuál será su agenda oficial

Qué es el RIMI y qué implica para Mendoza

Concesión de la Ruta Nacional 7 en Mendoza: los peajes costarán más de $3000

Ley de Ciberseguridad: cómo afecta a la ciudadanía los ataques informáticos al Estado

El vocero negó críticas del Gobierno hacia la Selección por la bandera de Malvinas

La agenda de la semana de Javier Milei y los próximos anuncios del Gobierno

Quién es Javier Lanari, nuevo director del Banco de la Nación Argentina

Lee además
Adrián Ravier admitió que el dólar podría llegar a $1.800 en los próximos meses

El Gobierno dice que el dólar podría llegar a $1.800 en los próximos meses
El Gobierno nacional envió a Diputados la ley de Inocencia Fiscal.

Luis Caputo envió a Diputados la ley de Inocencia Fiscal para el blanqueo de dólares
LO QUE SE LEE AHORA
El ministro de la Corte se refirió a la importancia del juicio por jurados. video

José Valerio: "Quien ejerce el poder busca que las decisiones no las tome el pueblo"

Las Más Leídas

La investigación continúa bajo la conducción de la fiscalía, con tres imputados

Femicidio Agostina Vega: confirmaron que el abuso sexual fue en la habitación del amigo de Barrelier

En fotos: la nieve convirtió a Punta de Vacas en el escenario perfecto para el turismo invernal

La nieve fue protagonista: así se vivió la apertura temporal del tránsito en Punta de Vacas

El Gobierno nacional avanza con la licitación para concesionar tramos de la Ruta Nacional 7.

Concesión de la Ruta Nacional 7 en Mendoza: los peajes costarán más de $3000

El Paso Internacional Los Libertadores cerrado por temporal: la pérdida diaria para el transporte y los exportadores

El Paso Internacional Los Libertadores cerrado por temporal: la pérdida diaria para el transporte y los exportadores

Cómo se puede ingresar a Espacio Costanera: qué tener en cuenta si voy en auto o caminando.

Cómo llegar a Espacio Costanera, el nuevo centro comercial de Mendoza