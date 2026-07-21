La agenda de la semana de Javier Milei y los próximos anuncios del Gobierno.

El Gobierno nacional dio a conocer cómo será la agenda oficial de la semana que incluye anuncios, proyectos de ley y viaje del presidente Javier Milei a Brasil . Finalizado el Mundial y pasado el recibimiento a la Selección argentina , el mandatario explicó por qué no hubo festejos.

Para este martes se fijó la conferencia de prensa habitual del vocero Adrián Ravier y una nueva reunión de la mesa política del oficialismo para articular la estrategia legislativa y de gestión de los siguientes meses.

El miércoles, en tanto, será una jornada con dos anuncios de relevancia para la gestión libertaria. Primero, el ministro de Economía, Luis Caputo , presentará de manera oficial el proyecto de modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal . Luego, se concretará la firma de convenio por obras viales , un tema reclamado desde hace meses por los gobernadores. Allí se sellará el acuerdo con Santa Fe .

El viernes 24, Milei emprenderá un viaje internacional rumbo a Brasil . El jefe de Estado participará del Congreso del Partido Liberal en el país vecino, un encuentro político de marcado tinte conservador donde también está prevista la asistencia y participación de Flávio Bolsonaro , el candidato a suceder a Lula da Silva .

Por último, el domingo 26, el jefe de Estado tiene programado asistir a la apertura oficial de la tradicional Exposición Rural de Palermo, un evento anual clave para el vínculo del Poder Ejecutivo con los principales representantes del sector agroindustrial.

Javier Milei y el recibimiento a la Selección

La Selección Argentina regresó este lunes tras haber sido subcampeona del Mundial 2026 y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí, el plantel que volvió al país, fue recibido por una multitud que se acercó a las inmediaciones, aunque sin un operativo de festejos masivos ni feriado nacional.

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Al respecto, el Presidente dijo a LN+: "Evidentemente, frente a la tristeza que les ha causado no haber ganado el partido final, decidieron no hacer festejos. Pero uno tenía que hacer un trabajo acorde a este grupo maravilloso, que desde mi punto de vista es el más importante de la historia argentina. En los últimos cuatro mundiales jugó tres finales, ganó un título, frente al desempeño que han tenido y a los valores que han transmitido desde la cancha, ¿no? Eso también me parece muy importante".

El mandatario aseguró que el Gobierno había preparado seis alternativas para recibir a los jugadores y cuerpo técnico, pero los futbolistas decidieron no hacer ninguna celebración popular.