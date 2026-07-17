17 de julio de 2026
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Javier Milei

Javier Milei apuntó contra el Senado y ratificó que buscará la reelección

Durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el presidente volvió a respaldar el proyecto de ley sobre propiedad privada, cuestionó a quienes frenaron su tratamiento en el Senado y aseguró que buscará un segundo mandato.

El Presidente disertó en un nuevo aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

El Presidente disertó en un nuevo aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei encabezó este jueves el acto por un nuevo aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde realizó una fuerte defensa de la propiedad privada, cuestionó a los sectores que impidieron el tratamiento del proyecto oficial en el Senado y volvió a anticipar que competirá por la reelección al finalizar su mandato.

Críticas al Senado y defensa del liberalismo

Durante su discurso, Milei insistió en que la defensa de la propiedad privada constituye uno de los pilares del modelo económico que impulsa su gestión y responsabilizó a quienes se opusieron al tratamiento del proyecto por impedir el avance de reformas que, según afirmó, favorecerían el desarrollo económico del país.

El Presidente también volvió a reivindicar los principios del liberalismo económico y aseguró que su administración continuará impulsando reformas orientadas a reducir la intervención del Estado y fortalecer la iniciativa privada.

"Voy a terminar este mandato y voy a ser reelecto"

Otro de los momentos destacados del acto fue cuando Milei reafirmó su intención de buscar un segundo mandato presidencial.

"Voy a terminar este mandato y voy a ser reelecto", expresó ante empresarios, dirigentes y representantes del sector financiero, al tiempo que aseguró que su proyecto político apunta a consolidar un largo ciclo de reformas liberales en la Argentina.

El acto se desarrolló en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y reunió a referentes del ámbito empresarial y financiero, en un contexto marcado por el debate legislativo en torno a las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

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