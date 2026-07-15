15 de julio de 2026
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Selección de fútbol de Argentina

El Gobierno celebró el triunfo de la Selección: "Argentina no se rinde"

El Presidente de la Nación festejó el pase a la final de la Copa del Mundo 2026 y, le agradeció a Lionel Scaloni y el plantel. Qué expresó.

Casa Rosada celebra el triunfo de la Selección: Argentina no se rinde

Casa Rosada celebra el triunfo de la Selección: "Argentina no se rinde"

Milei destacó el trabajo del plantel de Lionel Scaloni y la demostración de jerarquía del conjunto nacional. Además, consideró que el capitán argentino saldó una de las “materias pendientes” que se le atribuían con la Selección y resaltó su participación decisiva en el segundo gol.

El pedido del Presidente de la Nación tras el triunfo

El Presidente solicitó no vincular el resultado deportivo con la causa sobre las Islas Malvinas y sostuvo que “es un partido de fútbol”. Además, remarcó que la recuperación de la soberanía “se logra con una diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos”.

A su vez, reiteró que la Casa Rosada estará disponible para la Selección Argentina, en caso de que el plantel decida celebrar en el recinto, y aclaró que ya fueron diseñados los dispositivos necesarios para garantizar que el festejo sea entre los jugadores y los ciudadanos, exclusivamente.

No importa cuán adverso sea el contexto del cual partimos; siempre nos levantamos, siempre salimos, porque Argentina no se rinde. No importa cuán adverso sea el contexto del cual partimos; siempre nos levantamos, siempre salimos, porque Argentina no se rinde.

Milei adelantó que vivirá la final desde la Quinta Presidencial de Olivos, como lo hizo durante todos los partidos de la Copa del Mundo 2026. El Presidente reiteró el agradecimiento al director técnico del conjunto nacional "por las enormes alegrías" que le dan al país.

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