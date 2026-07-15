15 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: "Un minuto de silencio", el festejo argentino que liquidó a Inglaterra

La Selección hizo historia al darle vuelta un partidazo a los ingleses en el duro Mundial 2026. Mirá el festejo del pase a la final.

Los jugadores argentinos festejaron en el vestuario la clasificación a la final del complicado Mundial 2026.

Los jugadores argentinos festejaron en el vestuario la clasificación a la final del complicado Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina volvió a vivir una noche histórica en el Mundial 2026. Después de vencer 2-1 a Inglaterra con una remontada inolvidable en Atlanta, los jugadores desataron un festejo eufórico dentro del vestuario.

Entre abrazos, saltos y gritos apareció uno de los cánticos más picantes del folclore futbolero nacional: “Un minuto de silencio, para Inglaterra que está muerta”, entonado por buena parte del plantel tras conseguir el pasaje a la gran final.

En medio de la celebración, los jugadores comenzaron a cantar “Un minuto de silencio, para Inglaterra que está muerta”, una canción que rápidamente se viralizó en las redes sociales y sumó otro capítulo a la histórica rivalidad entre ambos seleccionados.

Una remontada que desató la locura argentina

Inglaterra se había puesto en ventaja con un gol de Anthony Gordon, pero la Selección nunca dejó de buscar el empate. Con el correr de los minutos, el equipo de Lionel Scaloni arrinconó a su rival y encontró la igualdad mediante un golazo de Enzo Fernández.

Cuando el encuentro parecía encaminarse al tiempo suplementario, Lautaro Martínez apareció en tiempo de descuento para marcar el 2-1 definitivo y provocar una explosión de alegría dentro del estadio.

El desconsuelo inglés tras irse a la casa

Argentina jugará la final del Mundial 2026

Con este triunfo, la Albiceleste disputará su segunda final mundialista consecutiva y buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022.

El próximo rival será España, que eliminó a Francia en la otra semifinal. Antes de pensar en el partido decisivo, los jugadores argentinos disfrutaron una clasificación inolvidable y dejaron un festejo que ya recorre el mundo.

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