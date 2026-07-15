15 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Scaloni explotó en lágrimas y nos emocionamos todos con el pase a la final

El DT de la Selección, Lionel Scaloni, valoró el gran triunfo del equipo ante los ingleses en el duro Mundial 2026. Mirá lo que dijo.

Lionel Scaloni aseguró que el grupo nunca deja de sorprender en este Mundial 2026.

Lionel Scaloni aseguró que el grupo "nunca deja de sorprender" en este Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

Lionel Scaloni no ocultó su emoción después de que la Selección argentina derrotara 2-1 a Inglaterra y consiguiera el pasaje a la final del Mundial 2026. El entrenador albiceleste elogió a sus futbolistas, agradeció el respaldo de los hinchas y aseguró que el equipo volvió a demostrar por qué es el vigente campeón del mundo.

El técnico habló apenas finalizado el encuentro en Atlanta y dejó frases cargadas de sentimiento al valorar el esfuerzo del plantel en una nueva noche histórica para el fútbol argentino.

"Estoy sin palabras, es una alegría por el grupo, por nuestra gente; nunca dejan de sorprenderme. Es difícil intentar que se entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos, de verdad. Esta gente nos lleva a ganar", expresó Scaloni.

El objetivo ahora es el bicampeonato del Mundial 2026

Con la clasificación asegurada, Scaloni ya puso la mira en la final frente a España, aunque remarcó que el recorrido realizado por el seleccionado ya merece un enorme reconocimiento.

"Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo. Pero esto ya es impresionante", sostuvo el entrenador. Además, rechazó cualquier interpretación de soberbia al definir la identidad del equipo. "Somos únicos y no es arrogancia. Es corazón", afirmó.

El mensaje de Scaloni sobre la camiseta de la Selección

El entrenador cerró sus declaraciones con un mensaje que sintetizó la filosofía de este ciclo, que ya suma otra final mundialista consecutiva y mantiene viva la ilusión del bicampeonato. "La camiseta lo amerita. Dar todo hasta el final, no guardarse nada", concluyó Scaloni.

El próximo domingo, la Selección argentina enfrentará a España en Nueva Jersey con la posibilidad de conquistar su cuarta Copa del Mundo y seguir agrandando una de las etapas más exitosas de su historia.

La conferencia de prensa post partido

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