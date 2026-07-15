Mundial 2026: Scaloni explotó en lágrimas y nos emocionamos todos con el pase a la final

Lionel Scaloni aseguró que el grupo "nunca deja de sorprender" en este Mundial 2026.

Lionel Scaloni no ocultó su emoción después de que la Selección argentina derrotara 2-1 a Inglaterra y consiguiera el pasaje a la final del Mundial 2026 . El entrenador albiceleste elogió a sus futbolistas, agradeció el respaldo de los hinchas y aseguró que el equipo volvió a demostrar por qué es el vigente campeón del mundo.

El técnico habló apenas finalizado el encuentro en Atlanta y dejó frases cargadas de sentimiento al valorar el esfuerzo del plantel en una nueva noche histórica para el fútbol argentino.

El entrenador destacó el compromiso del grupo y el apoyo incondicional de los hinchas argentinos , a quienes señaló como un motor fundamental para alcanzar una nueva definición por el título.

¡ABRÁCENSE QUE ESTAMOS EN UNA NUEVA FINAL DEL MUNDIAAALLLL! Messi y el abrazo con Scaloni tras la victoria ante Inglaterra. pic.twitter.com/rzkLMO5Kax

"Estoy sin palabras, es una alegría por el grupo, por nuestra gente; nunca dejan de sorprenderme. Es difícil intentar que se entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos, de verdad. Esta gente nos lleva a ganar" , expresó Scaloni.

"SOMOS ÚNICOS, DE VERDAD, Y NO ES AGORRANCIA. DE CORAZÓN. ESTA GENTE NOS LLEVÓ A GANAR EL PARTIDO"



Lionel Scaloni, el cerebro de un equipo HISTÓRICO.



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El objetivo ahora es el bicampeonato del Mundial 2026

Con la clasificación asegurada, Scaloni ya puso la mira en la final frente a España, aunque remarcó que el recorrido realizado por el seleccionado ya merece un enorme reconocimiento.

"Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo. Pero esto ya es impresionante", sostuvo el entrenador. Además, rechazó cualquier interpretación de soberbia al definir la identidad del equipo. "Somos únicos y no es arrogancia. Es corazón", afirmó.

¡LIONEL SCALONI Y SU SEGUNDA FINAL DEL MUNDO CONSECUTIVA AL MANDO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA! pic.twitter.com/gAK8gnhqw0 — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026

El mensaje de Scaloni sobre la camiseta de la Selección

El entrenador cerró sus declaraciones con un mensaje que sintetizó la filosofía de este ciclo, que ya suma otra final mundialista consecutiva y mantiene viva la ilusión del bicampeonato. "La camiseta lo amerita. Dar todo hasta el final, no guardarse nada", concluyó Scaloni.

El próximo domingo, la Selección argentina enfrentará a España en Nueva Jersey con la posibilidad de conquistar su cuarta Copa del Mundo y seguir agrandando una de las etapas más exitosas de su historia.

La conferencia de prensa post partido