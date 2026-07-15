15 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: el detalle oculto de la camiseta que Argentina usará ante Inglaterra y que pocos conocen

La Selección se medirá con Inglaterra en la semi del duro Mundial 2026 ante Inglatera con la casaca azul. Mirá algunas particularidades.

La Selección argentina volverá a utilizar su camiseta alternativa en las semifinales del Mundial 2026 frente a Inglaterra.

La Selección argentina volverá a utilizar su camiseta alternativa en las semifinales del Mundial 2026 frente a Inglaterra.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y lo hará con una particularidad que no pasó desapercibida. El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a vestir la camiseta alternativa, una casaca negra con detalles celestes y blancos que esconde un significado mucho más profundo que una simple elección de diseño.

La camiseta que lucirá Argentina en Atlanta no fue creada solamente para diferenciarse del rival: cada uno de sus detalles busca representar una parte de la identidad cultural del país. Esa historia, que muchos hinchas desconocen, comienza hace más de un siglo en las calles de Buenos Aires.

No será la primera vez que la Scaloneta vista esta camiseta en el Mundial 2026. Ya la utilizó durante la victoria por 3-1 frente a Jordania, en el cierre de la fase de grupos, un antecedente que muchos hinchas recuerdan con optimismo.

El fileteado porteño, el arte que viajó hasta el Mundial 2026

El diseño de la camiseta está inspirado en el fileteado porteño, una de las expresiones artísticas más tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires. Sus líneas curvas, espirales, simetrías y efectos tridimensionales fueron trasladados a la tela para representar una parte de la cultura argentina.

Este estilo nació a fines del siglo XIX decorando carros utilizados para transportar alimentos y, con el paso de las décadas, se convirtió en una marca registrada de colectivos, camiones, carteles y comercios porteños. En 2015, la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, consolidando su valor artístico a nivel internacional.

Una camiseta que representa mucho más que un diseño

Desde Adidas explicaron que la camiseta busca capturar la pasión, el arte y la esencia de la cultura argentina. Por eso predominan los trazos ondulados y los detalles que recuerdan al clásico fileteado, una técnica que forma parte del patrimonio cultural del país.

Más allá del aspecto estético, la casaca intenta transmitir una identidad visual diferente, alejándose de los diseños tradicionales sin perder la conexión con las raíces argentinas.

Los antecedentes que alimentan la ilusión frente a Inglaterra

Cada vez que Argentina enfrenta a Inglaterra en un Mundial aparecen inevitablemente los recuerdos de los grandes capítulos de esa rivalidad. El triunfo de México 1986 con los históricos goles de Diego Maradona y la clasificación en los penales durante Francia 1998 forman parte de una historia que sigue viva entre los hinchas.

Aunque aquellas selecciones vistieron modelos diferentes, el hecho de volver a utilizar una camiseta alternativa frente a los ingleses reavivó las coincidencias y las cábalas. Para muchos fanáticos, cualquier detalle suma cuando el premio es un lugar en la final del Mundial 2026.

La camiseta con la que Argentina quiere escribir otra página histórica

La indumentaria no gana partidos, pero sí representa la identidad con la que una selección sale a defender su historia. En Atlanta, la camiseta alternativa volverá a ser protagonista de una semifinal que puede depositar a la Selección argentina en una nueva final del mundo.

Con Lionel Messi como capitán y la ilusión de millones de argentinos, la casaca inspirada en el fileteado porteño buscará sumar un nuevo capítulo a una historia que combina fútbol, cultura y una enorme pasión por los colores celeste y blanco.

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