Viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de julio en Mendoza Foto: Cristian Lozano

Agregar Sitio Andino en

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas indica que este miércoles 15 de julio una jornada con cielo nublado en la zona Sur, luego en el Valle de Uco. En el resto del llano se presentará entre despejado y seminublado.

Según el organismo, se prevé viento Zonda débil desde las 5 hasta las 22, afectando a la precordillera de Mendoza, Malargüe, Sur de Malargüe, Oeste del Valle de Uco y probablemente el Valle de Uspallata.

En alta montaña, desde la madrugada continuará el mal tiempo con precipitaciones en los sectores Sur y Central. Durante la tarde las precipitaciones se intensificarán, principalmente en el sector Sur, extendiéndose también al sector Norte con menor intensidad. El mal tiempo quedará instalado en toda la alta montaña provincial.

Temperatura promedio en el llano: Máxima : entre 19 y 20 °C.

: entre 19 y 20 °C. Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 2 °C.

2 °C. Mínima (resto de la provincia): 6 °C. El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza Miércoles 15 de julio: mayormente nublado , con leve ascenso térmico y vientos leves del noreste . Continuarán las nevadas en cordillera, especialmente en el sector Sur . Máxima: 17°C | Mínima: 1°C.

, con y . Continuarán las . Jueves 16 de julio: mayormente nublado, con poco cambio de la temperatura y vientos moderados del sudeste. Se mantienen las nevadas en cordillera. Máxima: 18°C | Mínima: 5°C.