7 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Tiempo

Conocé como estará el pronóstico del tiempo para este martes 7 de julio en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con aumento de la temperatura. Conocé el pronóstico extendido.

Conocé como estará el pronóstico del tiempo para este martes 7 de julio en Mendoza

Conocé como estará el pronóstico del tiempo para este martes 7 de julio en Mendoza

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo para este martes 7 de julio en la provincia de Mendoza indica una jornada con cielo seminublado en la zona Centro, Valle de Uco y zona Sur. Durante la tarde, cielo seminublado en la zona Este. No se observan precipitaciones.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, habrá viento Zonda débil desde las 5 hasta aproximadamente las 21a 22 en toda la precordillera, Malargüe y el Sur de Malargüe. Además, circulación de viento Norte débil en la franja Este provincial, entre las 11 y las 22.

En alta montaña, la jornada estará entre nublada y seminublada. Durante la noche, disminución de la nubosidad.

Cómo estará el tiempo en Mendoza, hoy 11 de junio.

Cómo estará el tiempo en Mendoza, hoy 11 de junio.

Temperaturas promedio en el llano

  • Máxima: 17°C.
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): -2°C.
  • Mínima (resto de la provincia): 2ºC.

Pronóstico del tiempo extendido

  • Miércoles 8 de julio: Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Máxima: 13°C | Mínima: 1°C

Temas
Seguí leyendo

La ola polar persiste en Mendoza y habrá cambios en la nubosidad durante el sábado

Una capacitación clave para saber cómo actuar ante una emergencia

Otra jornada bajo cero: la ola polar continuará este viernes en Mendoza

Continúa la ola polar y el frío intenso se mantendrá en toda Mendoza durante este jueves

Ola polar: el frío extremo llega a Mendoza con lluvias y viento sur

Julio arranca con nieve, viento y frío extremo: las zonas de Mendoza bajo alerta y qué recomienda Defensa Civil

Cómo estará el pronóstico del tiempo para este 30 de junio en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 29 de junio en Mendoza

Lee además
Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 6 de julio en Mendoza.

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 6 de julio en Mendoza
leve ascenso de la temperatura, el pronostico del tiempo para este domingo 5 de julio en mendoza

Leve ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 5 de julio en Mendoza

Las Más Leídas

Federico Pertusati volvió a analizar el panorama astrológico de la Selección argentina y aseguró que el equipo sufrirá nuevamente ante Egipto por el Mundial 2026.

Mundial 2026: el astrólogo que acertó el triunfo ante Cabo Verde hizo una fuerte predicción sobre Argentina y Egipto

Hasta el momento se concretaron 12 demoliciones y siete intervenciones administrativas.

Colchones, ropa y drogas: así era el aguantadero que demolieron en Maipú

Aumenta el precio del boleto en Mendoza: así quedan las tarifas en toda la provincia.

Aumenta el precio del boleto en Mendoza: así quedan las tarifas en toda la provincia

La mujer presentaba múltiples heridas de arma blanca. video

Video: el testimonio que conmueve tras el femicidio de Paula Espinoza en Las Heras

Vacaciones de invierno 2026: cuánto cuesta alquilar una cabaña en Mendoza

Los precios de las cabañas para viajar este invierno en Mendoza