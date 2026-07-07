Conocé como estará el pronóstico del tiempo para este martes 7 de julio en Mendoza

El pronóstico del tiempo para este martes 7 de julio en la provincia de Mendoza indica una jornada con cielo seminublado en la zona Centro, Valle de Uco y zona Sur. Durante la tarde, cielo seminublado en la zona Este. No se observan precipitaciones.
Según la Dirección de Contingencias Climáticas, habrá viento Zonda débil desde las 5 hasta aproximadamente las 21a 22 en toda la precordillera, Malargüe y el Sur de Malargüe. Además, circulación de viento Norte débil en la franja Este provincial, entre las 11 y las 22.
En alta montaña, la jornada estará entre nublada y seminublada. Durante la noche, disminución de la nubosidad.
Cómo estará el tiempo en Mendoza, hoy 11 de junio.
Foto: Yemel Fil
Temperaturas promedio en el llano
Máxima: 17°C.
Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): -2°C.
Mínima (resto de la provincia): 2ºC.
Pronóstico del tiempo extendido
Miércoles 8 de julio: Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Máxima: 13°C | Mínima: 1°C