Conocé como estará el pronóstico del tiempo para este martes 7 de julio en Mendoza Foto: Cristian Lozano

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Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo para este martes 7 de julio en la provincia de Mendoza indica una jornada con cielo seminublado en la zona Centro, Valle de Uco y zona Sur. Durante la tarde, cielo seminublado en la zona Este. No se observan precipitaciones.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, habrá viento Zonda débil desde las 5 hasta aproximadamente las 21a 22 en toda la precordillera, Malargüe y el Sur de Malargüe. Además, circulación de viento Norte débil en la franja Este provincial, entre las 11 y las 22.

En alta montaña, la jornada estará entre nublada y seminublada. Durante la noche, disminución de la nubosidad.

Cómo estará el tiempo en Mendoza, hoy 11 de junio. Foto: Yemel Fil Temperaturas promedio en el llano Máxima: 17°C .

. Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): -2°C.

-2°C. Mínima (resto de la provincia): 2ºC. Pronóstico del tiempo extendido Miércoles 8 de julio: Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Máxima: 13°C | Mínima: 1°C