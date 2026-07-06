Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 6 de julio en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

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Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo para este lunes 6 de julio en la provincia de Mendoza se presentará con el cielo despejado durante la mañana. Desde las 12 se observará cielo algo nublado en Malargüe y posteriormente en el Valle de Uco. Habrá heladas generales y aumento de la temperatura.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, habrá viento Zonda leve desde las 4 hasta las 11 en la precordillera y zona Sur de Malargüe. Posteriormente, circulación de viento Norte débil entre las 12 y las 19 en la franja Este de la provincia.

En alta montaña, el cielo estará despejado, con condiciones de seminubosidad desde las 12 únicamente en la zona Sur.

Foto: Cristian Lozano Temperaturas promedio en el llano Máxima: 14°C .

. Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): -4°C.

-4°C. Mínima (resto de la provincia): -2°C. Pronóstico del tiempo extendido Martes 7 de julio: Poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura. Heladas generales. Máxima: 13°C | Mínima: -1°C

Poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura. Heladas generales. 13°C | -1°C Miércoles 8 de julio: Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Máxima: 13°C | Mínima: 1°C