Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 6 de julio en Mendoza.

El pronóstico del tiempo para este lunes 6 de julio en la provincia de Mendoza se presentará con el cielo despejado durante la mañana. Desde las 12 se observará cielo algo nublado en Malargüe y posteriormente en el Valle de Uco. Habrá heladas generales y aumento de la temperatura.
Según la Dirección de Contingencias Climáticas, habrá viento Zonda leve desde las 4 hasta las 11 en la precordillera y zona Sur de Malargüe. Posteriormente, circulación de viento Norte débil entre las 12 y las 19 en la franja Este de la provincia.
En alta montaña, el cielo estará despejado, con condiciones de seminubosidad desde las 12 únicamente en la zona Sur.
Foto: Cristian Lozano
Temperaturas promedio en el llano
Máxima: 14°C.
Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): -4°C.
Mínima (resto de la provincia): -2°C.
Pronóstico del tiempo extendido
Martes 7 de julio: Poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura. Heladas generales. Máxima: 13°C | Mínima: -1°C
Miércoles 8 de julio: Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Máxima: 13°C | Mínima: 1°C