6 de julio de 2026
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Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 6 de julio en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con aumento de la temperatura. Conocé el pronóstico extendido.

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 6 de julio en Mendoza.

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 6 de julio en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo para este lunes 6 de julio en la provincia de Mendoza se presentará con el cielo despejado durante la mañana. Desde las 12 se observará cielo algo nublado en Malargüe y posteriormente en el Valle de Uco. Habrá heladas generales y aumento de la temperatura.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, habrá viento Zonda leve desde las 4 hasta las 11 en la precordillera y zona Sur de Malargüe. Posteriormente, circulación de viento Norte débil entre las 12 y las 19 en la franja Este de la provincia.

En alta montaña, el cielo estará despejado, con condiciones de seminubosidad desde las 12 únicamente en la zona Sur.

Temperaturas promedio en el llano

  • Máxima: 14°C.
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): -4°C.
  • Mínima (resto de la provincia): -2°C.

Pronóstico del tiempo extendido

  • Martes 7 de julio: Poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura. Heladas generales. Máxima: 13°C | Mínima: -1°C
  • Miércoles 8 de julio: Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Máxima: 13°C | Mínima: 1°C

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